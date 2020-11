Die HSV-News am Montag, den 2. November 2020:

Arzttermine für Jatta, Onana und van Drongelen

Nach dem Stadtderby ist vor dem Nordderby: Vor der Länderspielpause tritt der HSV am nächsten Montag (9. November, 20.30 Uhr/im Liveticker auf abendblatt.de) bei Holstein Kiel an.

Die Vorbereitung auf das Topspiel beim Tabellen-Dritten beginnt aber erst am morgigen Dienstag. Heute haben die Profis noch einmal Zeit zur Regeneration. Was vor allem für die angeschlagenen und verletzten Spieler gilt.

Und so sollten am Montag sowohl Bakery Jatta (Adduktorenverletzung) als auch Amadou Onana (Oberschenkelprobleme) und Rick van Drongelen (Reha nach seinem Kreuzbandriss) vom Ärzteteam im Volkspark behandelt werden.

Kinsombi über Jatta und seine Ex-Frisur

Apropos Jatta: "Man muss sich einiges einfallen lassen, um den zu stoppen", sagt David Kinsombi in einer aktuellen Schnellfrage-Runde auf HSV-TV über seinen schnellen Mannschagftskameraden.

Duell der Frisuren: David Kinsombi (r.) im Dezember 2015 im Zweikampf mit Pierre-Emerick Aubameyang, dessen Trikot er sich nach dem Spiel mit Eintracht Frankfurt bei Borussia Dortmund damals sicherte.

Foto: Imago/Jan Hübner

In dem Format verrät Kinsombi, der nach einem Muskelfaserriss selbst gerade wieder um die Rückkehr in die Startelf kämpft, außerdem, welche Sportikone er gerne treffen würde und, wie er heute zu einer seiner früheren Frisuren steht und welche Sportart ihm überhaupt nicht liegt.

HSV-Profi Kinsombi gibt Persönliches preis

Terodde stellt Dörfels HSV-Rekord ein

Sechs Zweitligaspiele – und schon in den HSV-Geschichtsbüchern: Simon Terodde ist nicht nur der erste HSV-Profi überhaupt mit eben jenem Vornamen, sondern auch der erste seit Charly Dörfel, dem zu einem solch frühen Saisonzeitpunkt derart viele Tore gelungen sind.

Mit acht Treffern nach sechs Spieltagen hat Terodde den bisherigen Vereinsrekord der HSV-Legende eingestellt, die gleich in der Bundesliga-Premierensaison mit dieser Quote aufwartete. 1963/64 hatte Dörfel sein Torkonto unter anderem mit je einem Dreier- (beim 4:2 gegen Saarbrücken) und einem Doppelpack (beim 4:0 in Karlsruhe) aufgestockt.

Beim 3:0 gegen Eintracht Frankfurt erzielte Gert "Charly" Dörfel (r.) am 6. Spieltag der Saison 1963/64 den Endstand.

Foto: Witters

Auch seine eigene Bestmarke hat Terodde mit den beiden Treffern gegen St. Pauli eingestellt. In den Spielzeiten 2014/15 (für den VfL Bochum) sowie 2018/19 (1. FC Köln) stand der Stürmer ebenfalls schon nach sechs Spielen bei acht Toren.

Eine gleiche Marke hatte bislang übrigens überhaupt nur ein weiterer Zweitligaprofi vorzuweisen: Francisco Copado (1991 bis 1996 beim HSV ausgebildet) traf für Unterhaching in der Saison 2003/04 ebenfalls achtmal in den ersten sechs Partien.

Terodde jagt Schatzschneider

Ich bin's, der Rekordmann: Simon Terodde ist auf dem besten Wege zu einer HSV-Legende zu werden.

Foto: Witters

Und noch mehr "Torodde"-Statistik: Mit 126 Treffern aus 226 Spielen ist Simon Terodde inzwischen unangefochtener Spitzenreiter in der ewigen Torjägerliste der eingleisigen Zweiten Bundesliga.

In der Gesamtliste hat Terodde nur noch den früheren HSV-Profi Dieter Schatzschneider (154 Tore für Hannover 96 und Fortuna Köln) und Karl-Heinz Mödrath (150/Fortuna Köln und Alemannia Aachen) vor sich.

Terodde mag den FC St. Pauli

Gleichzeitig baute Terodde die Bilanz gegen einen seiner absoluten Lieblingsgegner aus: Gegen St. Pauli hat der Angreifer in 13 Einsätzen nun schon zehnmal getroffen.

Besser lief es für den 32-Jährigen bislang nur noch gegen Arminia Bielefeld. Für 13 Pflichtspieltreffer gegen die Ostwestfalen benötigte Terodde sogar nur ganze sieben Spiele.

Die Bilder zum Stadtderby HSV gegen St. Pauli (2:2):

HSV-Verteidiger Stephan Ambrosius (l.) im Kopfballduell mit St.-Pauli-Stürmer Simon Makienok: Am Freitagabend trafen sich die Stadtrivalen im Volksparkstadion zum 104. Hamburger Derby. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Der erste Torjubel gehört dem HSV: Simon Terodde (l.) trifft per Kopf zum 1:0. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Für den neuen HSV-Torjäger ist es bereits der siebte Saisontreffer. Foto: Martin Rose / Getty Images

Doch der FC St. Pauli antwortet noch vor der Pause: Rodrigo Zalazar (l.) trifft per Fernschuss. Foto: Christian Charisius / dpa

… und dreht danach jubelnd ab. Foto: Christian Charisius / dpa



Schock für den HSV: St.-Pauli-Stürmer Simon Makienok (2. v. r.) trifft zum 1:2 – Derby gedreht. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Beim Jubel der St.-Pauli-Spieler bekommt die HSV-Eckfahne diesmal nichts ab. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Doch im Gegenzug wendet Simon Terodde mit seinem zweiten Tor des Abends die nächste Derby-Schmach für den HSV ab. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

HSV-Kapitän Tim Leibold (l.) fährt gegen St. Paulis Finn Ole Becker das Bein aus. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Für HSV-Trainer Daniel Thioune war es das erste Hamburger Stadtderby. Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Amadou Onana (r., gegen St. Paulis Rodrigo Zalazar) durfte nach seiner starken Leistung gegen Würzburg diesmal von Beginn an für den HSV ran. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

HSV-Verteidiger Moritz Heyer (l.) kann Rodrigo Zalazar vom FC St. Pauli nicht halten. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

HSV-Angreifer Manuel Wintzheimer (r.) hat Sebastian Ohlsson vom HSV im Rücken. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Rico Benatelli (M.) vom FC St. Pauli macht gegen HSV-Angreifer Manuel Wintzheimer (l.) das Bein lang, rechts stört Stephan Ambrosius. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

St. Paulis Luca Zander (o.) wirft sich gegen HSV-Angreifer Manuel Wintzheimer rein. Foto: Valeria Witters / WITTERS



St. Paulis Daniel Buballa (r.) beschwert sich, Simon Terodde (l.) und Jan Gyamerah vom HSV haben keinen Grund zur Klage. Foto: Martin Rose / Getty Images

Moritz Heyer (u.) vom HSV und St. Paulis Daniel-Kofi Kyereh im Bodenkampf. Foto: Christian Charisius / dpa

HSV-Torjäger Simon Terodde (vorn) kommt vor St.-Pauli-Verteidiger Daniel Buballa zum Kopfball. Foto: Martin Rose / Getty Images

Der sitzt: Moritz Heyer (r.) vom HSV im Eins-gegen-eins mit St. Paulis Daniel-Kofi Kyereh Foto: Christian Charisius / dpa

St. Paulis Daniel-Kofi Kyereh (r.) grätscht HSV-Verteidiger Jan Gyamerah dazwischen. Foto: Martin Rose / Getty Images



Humor haben sie beim HSV: Die Fans im Volksparkstadion geben sich vor dem Zweitliga-Derby gegen den FC St. Pauli ihren Träumen hin. Foto: Martin Rose / Getty Images



HSV vor Ablösung als Remis-König

Der VfL Wolfsburg ist indes dem HSV auf den Fersen. Nach sechs Spieltagen in der Ersten Bundesliga haben die Niedersachsen schon fünf Unentschieden auf dem Konto.

Eine solche Remis-Bilanz hatte im Oberhaus zuletzt der HSV vor 14 Jahren, als zum Ende der Saison 2006/06 schließlich satte 15 Remis standen.

Heimpleiten: 1. FC Köln holt den HSV ein

Und noch eine Statistik: Der 1. FC Köln kassierte am Wochenende mit dem 1:2 gegen die Bayern die 201. Heimniederlage seiner Bundesliga-Geschichte und stellte damit den Negativrekord des HSV und VfB Stuttgart ein.

HSV II muss Quotientenregelung fürchten

Wilde sieben Minuten: Mit einem 3:1-Erfolg in der Regionalliga Nord bei Holstein Kiel II verabschiedet sich die zweite Mannschaft des HSV II in den Lockdown. Leider durften keine Fans dabei sein. Sie hätten vor allem in Hälfte zwei viel zu sehen bekommen. Ogechika Heil (56.), Robin Meißner (58.) und Xavier Amaechi (63.) für den HSV II und der Kieler Justin Njinmah (59.) besorgten alle vier Treffer innerhalb von sieben Minuten.

"Es war ein verdienter Sieg. Wir haben nun wieder Anschluss hergestellt an die Plätze, die wir am Ende der Saison erreichen wollen", sagte HSV II-Trainer Pit Reimers. Der HSV II ist aktuell Fünfter, würde aber bei Anwendung der Quotientenregelung die Meisterrunde knapp verpassen. Ob der HSV II, in dessen Team auch Spieler mit Profiverträgen spielen, während des Lockdowns trainieren darf, ist noch nicht geklärt.