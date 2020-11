Hamburg. Die HSV-News am 1. November 2020.

Leistner muss sich bei Kampf um Stammplatz gedulden

Beim 2:2 gegen den FC St. Pauli saß Toni Leistner 90 Minuten auf der Bank. Eigentlich wurde der Innenverteidiger als "Säule" verpflichtet. Bisher stand sein Wechsel zum HSV aber unter keinem guten Stern. Sportlich mit überschaubarer Vorstellung, dazu sein Platzverweis beim 1:0-Sieg und Fürth und der Ausraster gegen einen Fan beim DFB-Pokal-Aus in Dresden.

"Er war jetzt mal auf der Bank, aber ich denke, die Jungs, die gespielt haben, hatten sich das einfach verdient in den letzten Wochen. Sie haben konstant Leistung abgeliefert und dann ist das ein ganz normaler Prozess, dass er da mal draußen ist“, erklärte Sportdirektor Michael Mutzel und fügte an: "Das kann sich natürlich auch immer ändern. Er trainiert gut, er bietet sich an, er verhält sich gut. Toni ist erfahren genug und weiß damit umzugehen. Er wird sich wieder anbieten und dann schauen wir, ob er sich wieder reinspielt.“

Ex-Profi Lacroix trauert HSV-Zeit hinterher

Abwehrspieler Leo Lacroix, der auf Leihbasis In der Saison 2018/19 für den HSV spielte, wäre nach eigener Aussage gerne länger in Hamburg geblieben. „Es war sehr schade für mich“, sagte Lacroix in einem Interview mit dem französischen Magazin „Foot Mercato“ und fügte an: „Ich habe große Spiele gemacht, besonders gegen Köln und Union Berlin, die großen Mannschaften. In den Zeitungen schrieb man, dass es positiv wäre, wenn ich nach der Leihe fest in Hamburg unterschreibe“, so Lacroix, der zum AS Saint Etienne zurückmusste.

Sein Aus in Hamburg sieht er in Zusammenhang mit dem Aus von Trainer Hannes Wolf und Sportvorstand Ralf Becker. „Nachdem der Trainer und der Sportvorstand entlassen wurden, wollte man alles neu strukturieren. Also musste ich zu Saint-Étienne zurückkehren.“

Sportdirektor Mutzel lobt Vagnoman nach Derby-Auftritt

Das zwischenzeitlichen 1:0 durch Simon Terodde legte Josha Vagnoman (20) mit einer traumhaften Flanke auf den zweiten Pfosten perfekt auf. Beim 2:2 gegen den FC St. Pauli zeigte das Eigengewächs, wie viel Potenzial es hat. "Jedes Spiel bringt ihn weiter. Er braucht jetzt mal Stabilität und mal 15 Spiele am Stück. Er ist immer wieder durch Verletzungen weggebrochen", sagte Sportdirektor Michael Mutzel und ergänzte: "Wir haben viele super-interessante Spieler auf dem Platz, die am Anfang ihrer Entwicklung sind. Wir können stolz darauf sein, dass da junge Burschen im Derby mitspielen und es trotz des riesigem Drucks richtig gut machen", lobte Mutzel.

Ulreich verabschiedet sich vom FC Bayern

Das freie Wochenende hat Sven Ulreich in München verbracht. Der HSV-Torhüter verabschiedete sich bei seinen alten Kollegen vom FC Bayern und besuchte seine Frau Lisa und seine beiden Kinder Malia und Len, die noch in Süddeutschland wohnen. "Nach meinem Wechsel waren viele der Jungs auf Länderspielreise. Ich habe zu dieser Zeit bereits meine Sachen aus meinem alten Spind abgeholt. Ich konnte mich aber noch nicht von jedem verabschieden. Vielleicht klappt es diesen Sonntag. Die Corona-Umstände machen einen Besuch aber nicht einfacher", sagte Ulreich bei "Sport1"

Mutzel zum Stadtderby: "Wollten wir so nicht stehen lassen"

Der Torhüter schwärmt derweil von seiner neuen Heimat. Ulreich macht keinen Hehl daraus, dass es die perfekte Entscheidung für ihn war, seine Zelte in Hamburg aufzuschlagen. "Mit unserem aktuellen Lauf können wir zufrieden sein. Aber es geht immer besser, auch bei mir", sagte Ulreich und ergänzte: "Natürlich ist es beim HSV ein anderes Niveau als beim FC Bayern, aber wir haben in unserer Mannschaft einen guten Mix aus Talent und Erfahrung. Die Trainings-Qualität ist auch sehr hoch."

Vor allem Simon Terodde hat es dem HSV-Keeper angetan. Nach sechs Spielen liegt der Torjäger mit acht Treffern auf Platz eins der Torschützenliste der Zweiten Liga. "Er ist wirklich ein Phänomen. Vor dem Tor ist er eiskalt, er steht immer richtig und ist ein richtig guter Typ. Wir können uns sehr glücklich schätzen, ihn in unseren Reihen zu haben", lobt der 33-Jährige.