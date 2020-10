Die HSV-News am Tag nach dem Stadtderby (Sonnabend, 31. Oktober 2020):

HSV muss jetzt die Spannung hochhalten

Am Morgen nach dem 2:2 ging es für den am Freitag gegen St. Pauli nominierten HSV-Kader erst einmal zum Auslaufen. Bei nasskalten Bedingungen und unter den Augen einer Handvoll Spaziergänger machten sich die Spieler auf eine lockere Runde im Volkspark.

Die Spannung muss Daniel Thioune nun trotzdem irgendwie hochhalten – gerade auch im Hinblick auf den äußerst gestreckten Spielplan der nahen Zukunft.

Schließlich steht das nächste Pflichtspiel für den Tabellenführer erst wieder am übernächsten Montag mit dem Nordderby bei Verfolger Holstein Kiel an, ehe der Spielbetrieb dann ganze zwei Wochen ruht.

Grund ist die zweite Länderspielpause in dieser Saison, durch die der HSV daraufhin erst wieder zwei Wochen nach dem Holstein-Duell am 22. November beim VfL Bochum (SA., 13.30 Uhr) antritt.

HSV-Profis dürfen "durchschnaufen"

"Kiel wird auch wieder eine harte Nuss", sagte HSV-Sportdirektor Michael Mutzel am Sonnabendvormittag. Es sei gut, nach der englischen Woche und dem Derby nun einmal "durchzuschnaufen".

Trainiert wird daher erst am Dienstag wieder. "Jetzt machen wir mal zwei Tage Pause, dann bereiten wir uns auf Kiel vor und wollen da natürlich auch wieder gewinnen", so Mutzel.

HSV gegen St. Pauli (2:2) – die Bilder:

HSV-Verteidiger Stephan Ambrosius (l.) im Kopfballduell mit St.-Pauli-Stürmer Simon Makienok: Am Freitagabend trafen sich die Stadtrivalen im Volksparkstadion zum 104. Hamburger Derby. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Der erste Torjubel gehört dem HSV: Simon Terodde (l.) trifft per Kopf zum 1:0. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Für den neuen HSV-Torjäger ist es bereits der siebte Saisontreffer. Foto: Martin Rose / Getty Images

Doch der FC St. Pauli antwortet noch vor der Pause: Rodrigo Zalazar (l.) trifft per Fernschuss. Foto: Christian Charisius / dpa

… und dreht danach jubelnd ab. Foto: Christian Charisius / dpa



Schock für den HSV: St.-Pauli-Stürmer Simon Makienok (2. v. r.) trifft zum 1:2 – Derby gedreht. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Beim Jubel der St.-Pauli-Spieler bekommt die HSV-Eckfahne diesmal nichts ab. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Doch im Gegenzug wendet Simon Terodde mit seinem zweiten Tor des Abends die nächste Derby-Schmach für den HSV ab. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

HSV-Kapitän Tim Leibold (l.) fährt gegen St. Paulis Finn Ole Becker das Bein aus. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Für HSV-Trainer Daniel Thioune war es das erste Hamburger Stadtderby. Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Amadou Onana (r., gegen St. Paulis Rodrigo Zalazar) durfte nach seiner starken Leistung gegen Würzburg diesmal von Beginn an für den HSV ran. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

HSV-Verteidiger Moritz Heyer (l.) kann Rodrigo Zalazar vom FC St. Pauli nicht halten. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

HSV-Angreifer Manuel Wintzheimer (r.) hat Sebastian Ohlsson vom HSV im Rücken. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Rico Benatelli (M.) vom FC St. Pauli macht gegen HSV-Angreifer Manuel Wintzheimer (l.) das Bein lang, rechts stört Stephan Ambrosius. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

St. Paulis Luca Zander (o.) wirft sich gegen HSV-Angreifer Manuel Wintzheimer rein. Foto: Valeria Witters / WITTERS



St. Paulis Daniel Buballa (r.) beschwert sich, Simon Terodde (l.) und Jan Gyamerah vom HSV haben keinen Grund zur Klage. Foto: Martin Rose / Getty Images

Moritz Heyer (u.) vom HSV und St. Paulis Daniel-Kofi Kyereh im Bodenkampf. Foto: Christian Charisius / dpa

HSV-Torjäger Simon Terodde (vorn) kommt vor St.-Pauli-Verteidiger Daniel Buballa zum Kopfball. Foto: Martin Rose / Getty Images

Der sitzt: Moritz Heyer (r.) vom HSV im Eins-gegen-eins mit St. Paulis Daniel-Kofi Kyereh Foto: Christian Charisius / dpa

St. Paulis Daniel-Kofi Kyereh (r.) grätscht HSV-Verteidiger Jan Gyamerah dazwischen. Foto: Martin Rose / Getty Images



Humor haben sie beim HSV: Die Fans im Volksparkstadion geben sich vor dem Zweitliga-Derby gegen den FC St. Pauli ihren Träumen hin. Foto: Martin Rose / Getty Images



Terodde nimmt jetzt Kiel ins Visier

Der "kleine Derbyheld" Simon Terodde nimmt nach seinem Doppelpack, aber eben auch dem ein oder anderen verpassten Treffer gegen St. Pauli schon den nächsten Nordrivalen ins Visier.

"Aaron Hunt hat schon ein bisschen gefrotzelt, dass ich vier oder fünf Tore hätte machen können", sagte der 32 Jahre alte Torjäger am "Sky"-Mikrofon: "Die hätte ich gerne gemacht, aber vielleicht dann nächste Woche in Kiel."

Simon Terodde wollte sich nach seinem vierten Doppelpack für den HSV nicht zu sehr feiern lassen.

Foto: Witters

Die Chancen stehen nicht schlecht: Gegen Holstein liest sich Teroddes Tor-Bilanz zwar noch nicht ganz so beeindruckend wie gegen St. Pauli mit jetzt zehn Treffern bei 13 Einsätzen – nur gegen Bielefeld traf er häufiger (13-mal in nur sieben Spielen). Aber auch seine Quote gegen Kiel (zwei Spiele, zwei Tore) können sich sehen lassen.

Thioune: "Hätten Terodde vom Platz getragen"

"Er ist ein Finisher, eine Tormaschine. Er hat seinen Job gemacht", lobte Thioune seinen Torjäger, der für Terodde im Stadtderby nur noch eine Steigerungsmöglichkeit gesehen hätte: "Wenn er einen mehr gemacht hätte, hätten wir ihn vom Platz getragen."

So musste sich Terodde am Ende eben auch ein paar Sticheleien seiner Teamkollegen über sich ergehen lassen – neben Hunt trieb auch Tim Leibold seine (gut gemeinten) Späße mit dem Stürmer.

Und Terodde selbst sah im ersten kleinen Stolperer auf dem Weg zurück in Liga eins sogar etwas Positives. "Wir sehen, dass wir noch Sachen besser machen können und wir die Punkte nicht geschenkt bekommen", sagte der erfahrene Aufsteiger im NDR-Hörfunk.

Mutzel bestreitet Abhängigkeit von Terodde

Sechs Spiele, acht Tore: Terodde macht für den HSV in dieser Saison bislang den Unterschied. Er trifft und trifft und trifft und ist mit 126 Buden inzwischen der drittbeste Torschütze der Zweitliga-Geschichte.

Hat diese Effizienz aber möglicherweise auch eine Kehrseite, ist der HSV gar schon zu sehr abhängig von seinem Sturmtank? "Finde ich nicht", sagt Michael Mutzel.

"Wir sind vorne grundsätzlich gut aufgestellt. Simon ist jetzt derjenige, der Woche für Woche spielt und die Tore macht, aber wir haben sowohl daneben gute Spieler als auch auf der Bank noch Jungs, die gut performen."

Daher sei der HSV nicht von Terodde allein abhängig, so Mutzel: "Es ist toll, wenn man einen Stürmer hat, der trifft. Aber wir haben auch noch andere gute Offensivspieler." Dennoch: In der HSV-internen Torjägerliste kommt nach Terodde lange nichts. Zweitbester Schütze ist Manuel Wintzheimer mit zwei Treffern.

HSV gegen St. Pauli (2:2) – die Statistik HSV Ulreich - Gyamerah, Ambrosius, Heyer - Vagnoman (78. Wood), Onana (87. Gjasula), Hunt (70. Dudziak), Leibold - Narey (70. Kinsombi), Wintzheimer (70. Kittel) - Terodde. - Trainer: Thioune 1 von 10

St. Pauli Himmelmann - Ohlsson, Knoll, Buballa - Zander (74. Lankford), Becker (87. Lawrence), Benatelli, Dittgen (70. Daschner) - Zalazar (71. Avevor), Kyereh - Makienok (87. Flach). - Trainer: Schultz 2 von 10

Schiedsrichter Manuel Gräfe (Berlin) 3 von 10

Tore 1:0 Terodde (12.), 1:1 Zalazar (35.), 1:2 Makienok (82.), 2:2 Terodde (84.) 4 von 10

Zuschauer 1000 5 von 10

Gelbe Karten Kittel (2) – Dittgen 6 von 10

Torschüsse 17:13 7 von 10

Ecken 11:2 8 von 10

Ballbesitz 55:45 % 9 von 10

Zweikämpfe 104:99 10 von 10

Thioune voll des Lobes über Gyamerah

Lob gab es nach dem Derby nicht nur für den Doppeltorschützen, sondern auch für Außenverteidiger Jan Gyamerah.

"Jan gefällt mir in den letzten Wochen ausgesprochen gut", sagte Thioune über den lange Zeit verletzten Rückkehrer. "Man hat ja eine Erwartungshaltung, aber die übertrifft er derzeit."

Hart am Mann, eng am Ball: HSV-Profi Jan Gyamerah (r., gegen St. Paulis Lukas Daschner).

Foto: Witters

Thioune: "Bitte nicht alles schwarzmalen"

Daniel Thioune fand es nach dem Derby einerseits "gerecht, dass wir das Feld nicht als Verlierer verlassen haben", andererseits aber auch Kritik an seiner Mannschaft. "Wir haben aus unserer Dominanz zu wenig gemacht", sagte der HSV-Trainer am Freitagabend. "Insgesamt bin ich nicht ganz glücklich mit diesem Ergebnis. Aber der Rucksack war extrem schwer nach dem 1:2. Klasse, wie wir reagiert haben."

Die HSV-Profis in der Einzelkritik:

Vor allem taktisch sei es von beiden Teams eine "reife Leistung" gewesen. Und aufkommende Enttäuschung angesichts des verpassten Rekords von sechs Siegen in Serie versuchte Thioune, im Keim zu ersticken. "Bitte jetzt nicht alles schwarzmalen, das ist Quatsch: Derby nicht gewonnen, weiße Weste verloren", sagte der 46-Jährige. "Von wegen. Ich bin richtig zufrieden mit meinen Jungs."

Reaktion nach 1:2: Lob für Sprinter Terodde

Ins selbe Horn stieß auch Michael Mutzel. "Man hat gemerkt, dass wir das so nicht stehen lassen wollten", sagte der Sportdirektor zum Aufrappeln nach dem späten Gegentreffer zum 1:2.

Vor allem Terodde habe ihn beeindruckt. "Ich habe in dem Moment tatsächlich gesehen, dass Simon in dem Moment einen Sprint anzieht nach hinten und sich im Sechzehner den Ball wiederholt."

So habe er gemerkt, dass das Team noch an sich glaube. "Das war eine tolle Reaktion der Mannschaft", sagte Mutzel. "Das ist gut dieses Jahr, dass wir immer wieder zurückkommen und mehrmals Rückstände gedreht haben."

Polizei erlebt ein ruhiges Stadtderby

Schiedlich friedlich, so wie Dino Hermann: Das 104. Stadtderby verlief ohne Zwischenfälle.

Foto: Witters

Apropos Fassung bewahren: Auch abseits des Rasens ging es stadtweit am Freitag augenscheinlich äußerst gesittet zu. Zumindest hatte die Hamburger Polizei am Sonnabendvormittag keine Derby-bedingten Einsätze zu verzeichen.

Und wurde somit in ihrer Einschätzung im Vorfeld des Spiels bestätigt, als Polizeisprecherin Sandra Levgrün "das ruhigste Stadtderby aller Zeiten" prognostizierte.