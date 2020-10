Hamburg. Es ist das erste Stadtderby in Hamburg unter den Bedingungen einer Pandemie: Wenn der HSV am Freitagabend in der 2. Bundesliga (18.30 Uhr/hier im Liveticker) auf den FC St. Pauli trifft, wird das Volksparkstadion bis auf 1000 Zuschauer beinahe leer bleiben. An der sportlichen Bedeutung für beide Clubs ändert das jedoch nichts.

Stadtderby: Déjà-vu mit Manuel Gräfe

Der Schiedsrichter der Partie ist für den HSV ein schlechtes, für die Gäste dafür ein umso besseres Omen: Die 104. Auflage des Stadtderbys wird wie auch das letzte Duell im Februar von Manuel Gräfe geleitet.

Und bei dessen letzten Einsatz im Volksparkstadion stand am Ende bekanntlich ein 2:0-Sieg für den Kiezclub. Auch die HSV-Gesamtbilanz unter Gräfe liest sich negativ: Elf Siege, sieben Remis, 14 Niederlagen.

Beim letzten Stadtderby verteilte Manuel Gräfe vier Gelbe Karten an den FC St. Pauli. Die HSV-Profis kamen ohne Verwarnungen davon.

Foto: Imago/Claus Bergmann

An einem Gräfe-Erlebnis kann sich der HSV dennoch wieder hochziehen: Schließlich hat sich der heute 47-jährige Unparteiische am 1. Juni 2015 mit seinem Freistoßpfiff beim Relegationsrückspiel in Karlsruhe (2:1 n.V.) einen positiven Eintrag ins HSV-Geschichtsbuch gesichert.

HSV muss Bilanz gegen St. Pauli aufbessern

Eigentlich spricht die Derby-Bilanz eindeutig für den HSV. Doch die beiden vergangenen Stadtduelle gewann der Außenseiter aus St. Pauli.

Nimmt man nur die Spiele in der Bundesliga, 2. Bundesliga und im DFB-Pokal, treffen beide Rivalen am Freitag zum 22. Mal aufeinander. Die Bilanz spricht mit zehn Siegen, sieben Unentschieden und nur vier Niederlagen eindeutig für den HSV.

In der vergangenen Saison gewann St. Pauli jedoch beide Derbys mit 2:0. Blickt man auf die vergangenen zehn Jahre zurück, gewann der HSV nur eines von sechs Duellen in dieser Zeit: Am 10. März 2019 am Millerntor (4:0).

HSV-Stürmer Terodde ist ein St.-Pauli-Schreck

HSV-Stürmer Simon Terodde ist ein Derby-Experte. Der 32-Jährige traf in diesen ganz besonderen Spielen schon für den 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach, für Union Berlin gegen Hertha BSC und mit dem VfB Stuttgart gegen dessen großen Rivalen Karlsruher SC.

Was ihn aber für den FC St. Pauli auch noch gefährlich macht: Gegen keinen anderen Gegner schoss Terodde in seiner langen Profikarriere bislang mehr Tore als gegen die Kiezkicker: Insgesamt 8 in 13 Spielen.

HSV kann gegen St. Pauli Siegrekord einstellen

Dieser Vereinsrekord ist schon mehr als 40 Jahre alt: Sechs Siege in Serie schaffte der Hamburger SV zuletzt in der Meistersaison 1978/79 unter Branko Zebec.

Der neue Trainer Daniel Thioune steht schon zu Beginn seiner HSV-Zeit kurz davor, diese Bestmarke zumindest einzustellen. Denn der Tabellenführer gewann zuletzt fünf Mal nacheinander. Das ist schon jetzt der beste Saisonstart seit der Einführung der Bundesliga im Jahr 1963.

St. Pauli wollte Thioune und Meyer

Dass ein HSV-Spieler auch schon für den FC St. Pauli gespielt hat oder umgekehrt, ist bei einem Derby nicht neu. Jeremy Dudziak zum Beispiel verlor im vergangenen Jahr mit dem HSV gegen St. Pauli und nur sechs Monate vorher mit St. Pauli gegen den HSV.

Eher ungewohnt ist bei ihrer unterschiedlichen Historie, dass beide Clubs dieselben Spieler oder sogar Trainer haben wollten. So wollte eigentlich auch der FC St. Pauli im Sommer Daniel Thioune als Trainer verpflichten. Doch der entschied sich schließlich genauso für den HSV wie der von St. Pauli umworbene Abwehrspieler Moritz Heyer.