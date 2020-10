Die HSV-News am Donnerstag, den 29. Oktober:

HSV kann weiter mit 1000 Fans rechnen

Vor dem 105. Stadtderby dreht es sich nicht nur um sportliche Fragen, sondern auch um organisatorische: Stand Donnerstag ging der HSV weiterhin davon aus, das Spiel gegen den FC St. Pauli im Volksparkstadion vor 1000 Fans durchführen zu können.

Eine entsprechende Genehmigung des Gesundheitsamtes Altona hatte auch am Tag nach dem am Mittwoch von Bund und Ländern beschlossenen Zuschauerausschluss mit Wirkung zum 2. November Bestand.

Die Frage, aufgrund des gemeinsamen Stadtsitzes unter Umständen ausnahmsweise auch Gästefans zuzulassen, stand nach Auskunft von HSV-Finanzvorstand Frank Wettstein gegenüber dem Abendblatt dabei übrigens nie zur Debatte.

Polizei: "Das ruhigste Derby aller Zeiten"

Das Duell mit St. Pauli an diesem Freitag (18.30 Uhr/im Liveticker auf abendblatt.de) müssen die Fans beider Lager also überwiegend in den heimischen vier Wänden verfolgen.

Dennoch wird die Polizei rund um das Spiel auch die Kneipenszene im Auge behalten, vor allem auf dem Kiez. Insgesamt ist das Sicherheitsaufgebot aber nicht zu vergleichen mit dem bei früheren Spielen HSV gegen St. Pauli.

Auf Wasserwerfer wie bei der letzten "Stadtmeisterschaft" zu Beginn des Jahres wird die Polizei am Volksparkstadion diesmal verzichten können.

Foto: Witters

"Wir haben Grund zur Annahme, dass es das ruhigste Derby aller Zeiten wird", sagt Polizeisprecherin Sandra Levgrün. "Es ist ein anderes Derby, als es noch im Februar der Fall war."

Am 22. Februar dieses Jahres waren rund um die 0:2-Heimniederlage des HSV im Volksparkstadion noch rund 1500 Beamte im Einsatz gewesen.

Für Schlagzeilen sorgte damals aber vor allem auch ein Vorfall am Vorabend des Spiels, als mutmaßlich St.-Pauli-Ultras ein mit HSV-Fans besetztes Wirtshaus in der Hamburger Innenstadt angriffen.

HSV ist der Topfavorit des Spieltages

Trotz der beiden Pleiten gegen St. Pauli in der vergangenen Saison geht der HSV als haushoher Favorit ins anstehende Derby. Was auch die Einschätzung der Buchmacher unterstreicht: Bwin etwa würde bei einem erneuten Auswärtscoup der Kiezkicker im Volkspark das 6.00-Fache eines entsprechenden Wetteinsatzes ausschütten – mit Abstand die höchste Quote in der Zweiten Bundesliga an diesem Spieltag. Ein HSV-Sieg steht dagegen bei einer Quote von 1.57, ein Unentschieden bei 4.10.

Boldt: "Große Klappe haben ist halt blöd"

Jonas Boldt sieht in der Corona-Krise auch eine gesellschaftliche Verantwortung der Fußball-Clubs. "Zumindest haben wir als Vereine noch immer die Chance, den Menschen durch unsere Spiele etwas Halt zu geben", sagte der HSV-Sportvorstand der "Mopo" in einem Doppel-Interview mit St. Paulis Sport-Geschäftsführer Andreas Bornemann. Boldt beklagt nicht die Geisterspiele, sondern, "dass es im Zwischenmenschlichen und Gesellschaftlichen immer mehr Einschränkungen" gebe.

Vor dem Derby hielten sich beide Führungskräfte mit Polemik zurück. "Sicherlich ist es so, dass sie immer für einen toleranten Weg und für Werte standen", sagte Boldt über den Nachbarn vom Hamburger Kiez. "Ich denke, dass sich das beim HSV auch entwickelt hat." Dass die Spieler vor einem Derby zurückhaltender auftreten als früher, kann Boldt nachvollziehen. "Die Frage ist immer: Was kommt dabei rum? Große Klappe haben, dann Elfer verschießen, das ist halt blöd. Profis wachsen heute damit auf, dass auf sie draufgeknüppelt wird, wenn ihnen etwas misslingt. Deshalb sind alle deutlich vorsichtiger."

Petric und Meijer stimmen HSV-Fans ein

Der HSV stimmt seine Fans mit einer illustren Auswahl an aktuellen und ehemaligen Spielern auf das Stadtderby ein. Im clubeigenen YouTube-Format "Warm-up" werden am Freitag ab einer guten Stunde vor dem Anpfiff (17.15 Uhr) unter anderem Rick van Drongelen, Collin Benjamin sowie die etatmäßigen "Sky"-Experten Mladen Petric und Erik Meijer und zu Gast sein.

HSV-"Warm-up" vor dem Stadtderby (Start FR, 17.15 Uhr)

Thomas Müller wird Manni Kaltz gefährlich

Aus der Reihe "Wussten Sie eigentlich?": Manni Kaltz, inzwischen 67 Jahre alt, wird noch immer als der Profi mit den meisten Bundesligasiegen geführt. Der frühere Bananenflanker ging mit dem HSV in 291 Spielen mit damals noch zwei Punkten vom Platz.

Einer schickt sich nun aber an, Kaltz gefährlich zu werden: Thomas Müller könnte mit einem Erfolg seiner Bayern beim 1. FC Köln am Sonnabend auf 259 Erstligasiege kommen. Und sich damit neben Ex-Torhüter Oliver Kahn auf Rang zwei dieser speziellen Statistik schieben.