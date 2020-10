Die HSV-News am Dienstag, den 27. Oktober 2020:

#link03

Jatta fällt auch gegen St. Pauli aus

Bakery Jatta hat es nicht geschafft: Bei dem 22-jährigen Flügelspieler wurde bei einer erneuten Untersuchung eine Adduktorenzerrung festgestellt. Damit fällt Jatta, der wegen seiner Beschwerden bereits für das vergangene Heimspiel gegen Würzburg passen musste, auch für das Stadtderby gegen den FC St. Pauli am kommenden Freitag im Volksparkstadion aus (18.30 Uhr, im Liveticker auf abendblatt.de).

Lesen Sie auch diesen HSV-Bericht:

Es ist bereits Jattas zweite Verletzung in der noch jungen Saison. Schon das Auftaktspiel gegen Düsseldorf hatte der Gambier aufgrund eines Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich des rechten Oberschenkels verpasst. Nach zwei Kurzeinsätzen hatte er erst vergangene Woche im Nachholspiel gegen Aue (3:0) bis zu seiner Auswechslung in der 78. Minute sein vielversprechendes Startelf-Debüt in dieser Runde gefeiert.

#link02

Dudziak soll wieder einsteigen

Besser aus sieht es hingegen für Jeremy Dudziak. Der Mittelfeldmann, der gegen Würzburg wegen einer Schulterverletzung gefehlt hatte, soll heute wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Damit winkt dem 25-Jährigen gegen seinen Ex-Club St. Pauli zumindest eine Kadernominierung.

#link01

Alles halb so wild bei Onana?

Auch Amadou Onana hofft auf grünes Licht. Der 19 Jahre junge Allrounder, der nach seiner Einwechslung am vergangenen Sonnabend einen wesentlichen Anteil am 3:1-Sieg gegen die Kickers hatte, soll am Dienstag ebenfalls wieder trainieren. Am Sonntag hatte Onana das Training nach einem schmerzhaften langen Schritt abbrechen müssen.

Der HSV-Sieg gegen Würzburg:

HSV gegen Würzburg – Duell der Gegensätze am Volkspark