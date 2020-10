Die HSV-News am Freitag, den 23. Oktober 2020:

Moritz Heyer hat sich in nur wenigen Wochen zu einer festen Größe beim HSV entwickelt. Auffällig ist vor allem, wie viele Positionen der Neuzugang aus Osnabrück nahezu gleich gut spielen kann. Hinten links, vorne links, im defensiven Mittelfeld, im Abwehrzentrum, Dreierkette, Viererkette – Heyer hat beim HSV schon fast auf jeder Position gespielt. Sein Geheimnis ist unter anderem die Beidfüßigkeit.

Wie es dazu gekommen ist, hat Heyer nun im Stadionmagazin „HSVlive" erklärt. „Mein Vater hat mich frühzeitig darauf gepolt, auch meinen linken Fuß zu trainieren. Diesen Ratschlag habe ich über all die Jahre immer beherzigt und bin glücklich, dass es so gut geklappt hat", sagte der Defensiv-Allrounder. „Mein linker Fuß ist zwar nicht gleich gut, aber er ist schon nicht so schlecht."

Beim Heimspiel am Sonnabend gegen die Würzburger Kickers wird es ein Wiedersehen mit HSV-Flop Ewerton geben. Der brasilianische Abwehrspieler steht inzwischen beim Zweitliga-Aufsteiger unter Vertrag, nachdem er in Hamburg einfach nicht fit wurde und keine Perspektive mehr hatte.

Dabei war Ewerton im Sommer 2019 für zwei Millionen Euro als vermeintlicher Abwehrchef vom 1. FC Nürnberg verpflichtet worden. Inzwischen weiß man: Die Rechnung ging nicht auf. „Bei uns war es wirklich ein Horror-Jahr für ihn, es lief richtig schlecht", sagte Sportdirektor Michael Mutzel. Böse Zungen behaupten bereits, Ewerton musste erst den Verein wechseln, um im Volkspark auflaufen zu können.

Ewerton hatte am Ende beim HSV nur noch wenig zu lachen. Wirklich fit war er nie.

Für HSV-Idol Uwe Seeler wird er für immer „mein Kapitän“ sein: Jochen Meinke feiert am heutigen Freitag seinen 90. Geburtstag. Das Abendblatt wünscht dem Spielführer der Meistermannschaft von 1960 alles Gute. Auch der HSV hat Meinke bereits gratuliert.

