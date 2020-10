Hamburg. Der HSV hat sich durch einen 3:0 (1:0)-Sieg gegen Erzgebirge Aue an die Tabellenspitze der Zweiten Fußball-Bundesliga geschossen. Hier sind die HSV-Profis in der Einzelkritik.

Sven Ulreich: Zum Aufwärmen gab es seinen Motivationssong „300 Violin Orchestra“ von Jorge Quintero. Während seines ersten HSV-Heimauftritts spielte er dann immer die erste Geige. Richtig beschäftigt wurde er aber nicht.

Gideon Jung (bis 78.): Zeigte wie schon in Fürth, dass die alte Manndecker-Schule auch im modernen Fußball noch seine Wertigkeit hat.

Xavier Amaechi (ab 78.): Wurde nicht mehr gesucht und auch nicht gefunden.

Stephan Ambrosius: Aus der Quarantäne in die Startelf – die zwölftägige Corona-Pause war dem 21-Jährigen zu keinem Zeitpunkt anzumerken.

Die Statistik HSV Ulreich - Narey (78. Gjasula), Ambrosius, Heyer, Gyamerah - Kittel (85. Hinterseer), G. Jung (78. Amaechi), Hunt (85. Kinsombi) - Wintzheimer, Terodde (74. Wood), Jatta 1 von 6

Erzgebirge Aue Männel - Gonther, Samson, S. Breitkreuz - Cacutalua, Fandrich (87. Majetschak), Riese, Rizzuto (90. Härtel) - Hochscheidt (46. Baumgart) - Testroet (46. Zolinski), Krüger (71. Zulechner) 2 von 6

Schiedsrichter Christof Günsch (Marburg) 3 von 6

Zuschauer 1000 (ausverkauft) 4 von 6

Tore 1:0 Wintzheimer (17.), 2:0 Kittel (57.), 3:0 Narey (72.) 5 von 6

Gelbe Karten – Zolinski 6 von 6

Jan Gyamerah: Stark, wie er sich immer wieder elegant aus engen Drucksituationen befreite. Könnte auf dieser Position und in dieser Verfassung ein richtig moderner Verteidiger werden.

Khaled Narey (bis 78.): Gegen Aue spielt der Rechtsaußen besonders gerne, wie er mit einer musterschülerhaften Vorarbeit und seinem zweiten Saisontor demonstrierte.

Khaled Narey belohnte seine starke Leistung mit dem Treffer zum Endstand.

Foto: Witters

Klaus Gjasula (ab 78.): Fügte sich mit Fehlpässen ein.

Bakery Jatta: Durfte erstmals in dieser Saison von Beginn an ran und hatte richtig Lust. War vor allem in der ersten Halbzeit nicht zu stoppen.

Moritz Heyer: Nachdem er in Fürth auf drei Positionen in der Kette verteidigte, bewies er nun, dass er es auch im defensiven Mittelfeld kann.

Aaron Hunt (bis 85.): Spielfreudig wie lange nicht. Nur der Pfosten verhinderte sein erstes Freistoßtor seit fast zwei Jahren.

David Kinsombi (ab 85.): Tat noch ein bisschen was für das kleine Publikum.

Manuel Wintzheimer: Wird für den HSV immer wertvoller. Erneut mit einem Tor und einer Vorlage. Trifft statistisch in jedem zweiten HSV-Spiel.

Sonny Kittel (bis 85.): Der Künstler gönnte sich seine Auszeiten, zeigte aber bei seinem Hackenpass vor dem 1:0, dass er in dieser Liga zu den Ausnahmefußballern gehört. Traf zudem zum 2:0.

Lukas Hinterseer (ab 85.): Für die Sieg- und Einsatzprämie reichte es noch.

Simon Terodde (bis 73.): Konnte sich im Strafraum der Auer einen ruhigen Abend erlauben. Blieb ohne Torabschluss.

Bobby Wood (ab 73.): Nur ein paar Zentimeter trennten ihn gegen seinen Ex-Club vor seinem ersten HSV-Tor seit 2018.​