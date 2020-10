Die HSV-News am Montag, den 12. Oktober 2020:

Sportvorstand Boldt nimmt Amaechi in die Pflicht

Die Hoffnungen waren groß, als der HSV im vergangenen Sommer Xavier Amaechi vom englischen Topclub FC Arsenal London verpflichtete. Auf den Durchbruch in der Zweiten Liga wartet der 2,5-Millionen-Einkauf bisher aber noch. „Er ist ein junger Spieler und er wird seine Chance bekommen, wenn er im Training dafür arbeitet“, sagte Sportvorstand Jonas Boldt in der "Mopo" und ergänzte: „Keiner bekommt etwas geschenkt. Es liegt an jedem selbst, sich Tag für Tag im Training die Chance zu erarbeiten. Der Trainer wird das registrieren und die Spieler dann auch einsetzen.“

Aktuell befindet sich Amaechi im Kreis der englischen U-20-Nationalmannschaft. Sollte der Flügelflitzer im Anschluss weiterhin keine Spielzeit erhalten, könnte der 19-Jährige im Winter ein Leihgeschäft anstreben.

Mehr zum Thema HSV:

Jairo feiert durchwachsenes Debüt in Spanien

Der ehemalige HSV-Prof Jairo Samperio ist durchwachsen in sein neues berufliches Abenteuer gestartet. Der Offensivspieler spielte mit seinem neuen Club FC Malaga 0:0 gegen UD Las Palmas. Der 27-Jährige stand beim spanischen Zweitligaclub in der Startelf und wurde in der 69. Minute ausgewechselt. In Hamburg hatte Samperio keinen neuen Vertrag mehr erhalten.

Ex-HSV -Trainer findet Gefallen an neuem Bürojob

Der ehemalige HSV-Trainer Dieter Hecking vermisst seine alten Aufgaben nicht. „Ich hatte noch nicht einen Tag, an dem ich im Büro saß und gedacht habe, wäre ich bloß auf dem Platz. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen“, sagte der 56-Jährige dem „Kicker“. Hecking ist inzwischen Sportvorstand beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg, der am kommenden Montag auf den FC St. Pauli trifft. Zuvor hatte er im deutschen Profifußball mehr als 15 Jahre lang für Alemannia Aachen, Hannover 96, den 1. FC Nürnberg, den VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach als Trainer gearbeitet.Auf die Frage, ob er eine Rückkehr auf die Trainerbank ausschließe, sagte Hecking: „Ich weiß nicht, was irgendwann mal ist. Was ich weiß: Ich fühle mich in meiner neuen Funktion sehr wohl. Nicht zu vergessen, dass ich diesen Weg ganz bewusst gewählt habe.“