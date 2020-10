Die HSV-News am Donnerstag, den 8. Oktober 2020:

HSV-Testspiel gegen FC Fredericia

Der HSV nutzt die Länderspielpause und bestreitet ab 13 Uhr ein Testspiel gegen den dänischen Zweitligisten FC Fredericia im Volkspark. Trainer Daniel Thioune will einigen Spielern, die zuletzt weniger gespielt haben, die Möglichkeit auf Einsatzzeit geben. So wird Innenverteidiger Toni Leistner nach seinem Tribünensturm in Dresden und seiner abgesessenen Liga-Sperre zu seinem Comeback auf dem Platz kommen. Auch der neue Torhüter Sven Ulreich soll mindestens eine Halbzeit spielen. Das Abendblatt hält Sie über die HSV-News auf dem Laufenden.

Seeler hofft, HSV-Aufstieg noch zu erleben

HSV-Idol Uwe Seeler wünscht sich nichts sehnlicher als den Aufstieg seines Vereins: „Dieses Jahr muss es einfach klappen! Zwei Jahre Zweite Liga sind nicht nur für mich genug“, sagte der 83-Jährige der „Bild“. „Ich hoffe doch sehr, dass ich den Aufstieg noch erleben werde. Ich wünsche es mir von Herzen.“

Besonders begeistert zeigt sich der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft und Ehrenbürger der Stadt Hamburg von Stürmer Simon Terodde: „Der Junge ist die Torgefahr auf zwei Beinen. Ich finde Simon sensationell“, sagte Seeler über den 32-Jährigen, der bereits vier Saisontore erzielt hat. „Er bewegt sich im Strafraum so geschmeidig wie eine Katze. Schleicht umher, wird vom Gegner aus den Augen verloren und schlägt urplötzlich eiskalt zu.“

Lob erhält der Club von seinem Idol für eine „gute Kader-Zusammenstellung von Jung und Alt“. Auf einen Besuch im Stadion will Seeler nach einer Hüftoperation aber erst einmal verzichten: „Meine Leiste macht mir aktuell sehr zu schaffen. Ich habe leider noch Schmerzen.“

Marcell Jansen lobt HSV-Transfers

Für die Kaderzusammenstellung in diesem Sommer hat sich zuvor auch schon der HSV selbst gelobt. Aufsichtsratschef Marcell Jansen hat die Arbeit von Sportvorstand Jonas Boldt und Sportchef Michael Mutzel für den Umbruch im Kader nach dem erneut verpassten Aufstieg hervorgehoben.

„Boldt und Mutzel haben einen guten Job gemacht. Sie haben die Säulen verpflichtet, die man braucht“, sagte Jansen – zumal beiden weniger Geld als in den Jahren zuvor zur Verfügung stand. „Wir haben in Zeiten von Corona keine wilden Sachen gemacht. Einige Transfers waren nur zu realisieren, weil die Spieler zunächst die Situation bei ihrem Ex-Verein geklärt haben. Sonst wären die Sachen für uns nicht machbar gewesen“, sagte der Ex-Profi. „Wir haben vernünftige und wirtschaftlich gesunde Transfers gemacht. Und Charaktere dazubekommen, die Bock auf die Aufgabe haben.“