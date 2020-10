Die HSV-News am Mittwoch, den 7. Oktober 2020:

HSV-Problemfall Wood lehnte mehrere Anfragen ab

Beim HSV hat Bobby Wood kaum eine Perspektive auf Spielzeit in dieser Saison. Ein Wechsel kam für den US-Stürmer aber dennoch nicht infrage. So soll der 27-Jährige laut der "Bild" während der abgelaufenen Transferperiode gleich mehrere Anfragen aus der Türkei und der 2. Bundesliga abgelehnt haben.

Der Knackpunkt war offenbar wie so häufig das Gehalt. Denn mit seinem gut dotierten HSV-Vertrag, der Wood jährlich auch in der Zweiten Liga knapp 2,2 Millionen Euro einbringt, konnte und wollte einfach keiner der Interessenten mithalten. Dem Bericht zufolge soll sich Wood entschieden haben, seinen noch bis Saisonende gültigen Vertrag in Hamburg auszusitzen.

Viel Einsatzzeit dürfte in seinem letzten Vertragsjahr allerdings kaum hinzukommen. In der internen Stürmerhierarchie ist Topverdiener Wood nur die Nummer vier nach Simon Terodde, Lukas Hinterseer und Manuel Wintzheimer.

Mehr zum Thema:

Neuer Club für Ex-HSV-Kapitän Djourou

Der frühere HSV-Kapitän Johan Djourou (33) hat einen neuen Verein gefunden. Der zuletzt vereinslose Innenverteidiger hat einen Zweijahresvertrag bis 2022 beim dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland unterschrieben, nachdem sein Arbeitspapier beim Schweizer Zweitligisten Neuchatel Xamax ausgelaufen war. Djourou war 2013 von Arsenal London zum HSV gewechselt. Nach durchwachsenen vier Jahren ging er 2017 in die Türkei zu Antalyaspor.

Der frühere HSV-Kapitän und Schweizer Nationalspieler Johan Djourou (33) versucht nun sein Glück in Dänemark.

Foto: imago / Geisser

Lesen Sie auch:

HSV II verliert zum ersten Mal zu Hause

Die zweite Mannschaft des HSV hat in der Regionalliga Nord ihre erste Heimniederlage kassiert. Vor den Augen von Nachwuchschef Horst Hrubesch und Sportvorstand Jonas Boldt verlor die U21 am 7. Spieltag gegen die SV Drochtersen/Assel mit 0:2. In der Tabelle zogen die Gäste (3. / 12 Punkte) durch den Auswärtssieg am HSV (4. / 11 Punkte) vorbei.