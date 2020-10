Die HSV-News am Montag, den 5. Oktober 2020:

HSV-Spiel abgesagt: Auer negativ getestet

Nach zwei positiven Corona-Tests bei FC Erzgebirge Aue sind die beiden betroffenen Personen nur wenige Stunden nach der Rückkehr vom abgesagten Spiel beim HSV negativ auf Covid-19 getestet worden. „Bei den zwei Personen und dem Rest der Mannschaft herrschte verständlicherweise Aufregung. Wir haben deshalb in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Erzgebirgskreises am Sonntag zwei Nachtests veranlasst, weil die Testergebnisse am Sonnabend zudem nicht eindeutig ausfielen“, sagte Geschäftsführer Michael Voigt.

Die Nachtests hätten demnach keinen positiven Befund mehr ergeben. „Wir gehen deshalb davon aus, dass es in der Mannschaft keine weiteren Corona-Fälle gibt. Dazu besteht die Hoffnung, dass die Spieler und Betreuer zeitnah aus der häuslichen Quarantäne entlassen werden können“, sagte Voigt. Am Dienstag solle die Mannschaft erneut komplett getestet werden, anschließend werde das Gesundheitsamt entscheiden, ob ein Mannschaftstraining noch in dieser Woche wieder stattfinden kann.

Die DFL will nun zeitnah entscheiden, wann das HSV-Spiel gegen Aue nachgeholt wird. Als frühestmöglicher Termin gilt der 21. Oktober (Mittwoch) nach der Länderspielpause.

HSV-Sportvorstand Boldt über die Aue-Absage

Ex-HSV-Profi Fein vor Wechsel nach Eindhoven

Weil Adrian Fein bei den Profis des FC Bayern kaum eine Perspektive auf Spielpraxis hat, steht der Ex-HSV-Spieler unmittelbar vor einem Wechsel. Wie der "Kicker" berichtet, soll der niederländische Topclub PSV Eindhoven die besten Chancen auf ein Leihgeschäft haben. Auch der VC Valencia in Spanien soll Interesse an dem Mittelfeld-Strategen haben. Ausschlaggebend für einen Wechsel von Fein soll vor allem Bayerns Transfer von Espanyol Barcelonas Mittelfeldspieler Marc Roca (23) sein. Bis 18 Uhr ist das Transferfenster noch geöffnet.

Gemeinsam mit dem Ex-HSV-Stürmer Fiete Arp kommt Adrian Fein (r.) bei den Bayern bislang nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz.

Martin Harnik nach Dänemark?

Einer, der auch nach 18 Uhr noch wechseln kann, ist der ehemalige HSV-Stürmer Martin Harnik. Der 33-Jährige einigte sich mit Werder Bremen auf eine Vertragsauflösung und ist nun vereinslos. „Wir hatten sehr vernünftige Gespräche mit Martin und konnten nun eine gute und sinnvolle Lösung finden. Wir danken Martin für das, was er in seiner Karriere für Werder Bremen geleistet hat, und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, sagte Geschäftsführer Frank Baumann.

Nun soll der Angreifer vor einem Transfer zum dänischen Erstligisten SönderjyskE stehen. Auch die TuS Dassendorf aus der Oberliga Hamburg hofft noch auf einen Transfercoup von Harnik.

Martin Harnik, dessen Vertrag bei Werder Bremen aufgelöst wurde, bei einem Spiel der TuS Dassendorf am 27. August dieses Jahres. Seine Schwester ist mit Dassendorfs Angreifer Mattia Maggio liiert. Harnik erzählt unlängst, sich nach dem Ende seiner Profi-Karriere vorstellen zu können, bei der TuS Dassendorf zu spielen. Ist es schon diese Saison so weit?

Ulreich leiht sich Schuhe für HSV-Training

Eigentlich wollte sich HSV-Zugang Sven Ulreich am Sonntag das Heimspiel gegen Erzgebirge Aue anschauen und anschließend zurück nach München fliegen. Doch weil die Partie abgesagt wurde, nahm der Torhüter kurzfristig an einem Trainingsspiel teil. Kurios: Ulreich hatte seine Fußballschuhe gar nicht dabei und musste sich welche leihen. "Ich muss noch ein paar Sachen in München holen, bevor es richtig losgeht", sagte er im Anschluss.

HSV: DFB nominiert Wintzheimer und Ambrosius

U-21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hat auf mehrere Ausfälle reagiert und kurzfristig die beiden HSV-Talente Stephan Ambrosius und Manuel Wintzheimer für die EM-Qualifikationsspiele am kommenden Freitag in Moldau und am 13. Oktober gegen Bosnien nachnominiert.

HSV-Kapitän Leibold muss Podcast absagen

Nachdem sich Tim Leibold eine Adduktorenverletzung zuzog und er gegen Aue ausgefallen wäre, entschied er sich, an diesem Montag eine Weisheitszahn-OP durchzuführen. Der geplante Abendblatt-Podcast HSV – wir müssen reden mit Leibold wird zeitnah nachgeholt.