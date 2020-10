Die HSV-News am Sonnabend, den 3. Oktober 2020:

Wechselt HSV-Profi Jung nach England?

Für Gideon Jung (26 / Vertrag bis 2022) ist es eine neue Erfahrung: Anders als in den Jahren zuvor muss sich der Defensiv-Allrounder beim HSV aktuell hinten anstellen, wenn es um die Vergabe der Startelfplätze geht. Ergreift er nun die Flucht und wechselt den Verein? Bis Montag hat das Transferfenster noch geöffnet. Dass Jung sich nach Alternativen umschaut und der HSV einem Abgang nicht abgeneigt wäre, ist hinlänglich bekannt. Jungs Berater Patrick Williams befindet sich aktuell im Ausland. Laut der "Mopo" soll er sich in England aufhalten – bahnt sich etwa ein Transfer auf die Insel an?

Erst vor Kurzem hieß es, dem Defensivmann lägen Anfragen aus der Zweiten englischen Liga vor. Dass es aber definitiv zu einem Transfer kommen wird, gilt keinesfalls als sicher. Klar ist lediglich, dass sich der HSV eine Ablöse in Höhe von mindestens einer Million Euro erhofft. Viel Geld für einige Vereine inmitten der Corona-Krise...

Ulreich zum HSV: Verwirrung um Ablöse

Inzwischen sind auch die letzten Details geklärt: Sven Ulreich wechselt vom FC Bayern zum HSV. Beide Vereine werden voraussichtlich noch am Wochenende Vollzug vermelden. Bereits am Freitag war die Personalie durchgesickert – begleitet von Spekulationen über eine Ablösesumme. So berichtete die "Bild" zunächst, dass der Hamburger Zweitligist eine Transferentschädigung von zwei Millionen Euro an die Münchner zahlen würde.

Später korrigierte die Zeitung ihre eigene Angabe und die vor allem in Hamburger Fankreisen für Aufregung sorgende Ablösesumme fand plötzlich gar keine Erwähnung mehr in der Berichterstattung der "Bild".

Tatsächlich wirkte eine Ablöse in einer solchen Größenordnung von Anfang an utopisch. Nicht nur, weil der finanziell angeschlagene HSV aktuell jeden Euro zusammenhalten muss. Sondern auch, weil Ulreich beim FC Bayern nur noch einen Vertrag bis Saisonende besaß. Zudem war es längst ein offenes Geheimnis, dass FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic Ulreich loswerden wollte, um einen Streit um die Nummer zwei hinter Manuel Neuer zu vermeiden.

HSV-Zugang Ulreich kommt ablösefrei

Denn diesen haben zuletzt sowohl Ulreich, der das Vertrauen von Trainer Hansi Flick genoss, als auch Neuzugang Alexander Nübel, auf den "Brazzo" große Stücke hält, für sich beansprucht. Diese Baustelle haben die Münchner mit dem Abgang von Ulreich nun gelöst – und dafür offenbar auch kräftig bezahlt.

Dem Vernehmen nach hat Bayern den Vertrag mit Ulreich gegen eine Abfindung von mehr als zwei Millionen Euro aufgelöst. Für den HSV wird dadurch keine Ablöse fällig. Inklusive aller Prämien soll Ulreich beim HSV bis zu einer Million Euro verdienen können, wodurch der Torhüter, der in München zwischen 3 und 3,5 Millionen Euro verdient haben soll, insgesamt auf kein Gehalt verzichten muss.

Und der HSV? Der hat sich wohl eine neue Nummer eins geholt – zum Leidwesen des bisherigen Stammtorwarts Daniel Heuer Fernandes.

Torhüter Sven Ulreich wechselt zum HSV, nachdem der FC Bayern ihn loswerden wollte, um ein internes Problem zu lösen.

Foto: imago / Sven Simon

Bayern-Coach Flick trauert Ulreich hinterher

Noch bevor der Wechsel von Ulreich offiziell von beiden Vereinen bestätigt wurde, hat Bayern-Trainer Hansi Flick seinem bisherigen Torhüter mindestens eine Träne hinterhergeweint. „Er wollte spielen, deswegen hat er den Schritt zum HSV auch gemacht. Der HSV ist ein Topverein, er hat klare Ziele, sie wollen aufsteigen“, sagte der Coach. Er habe noch am Vormittag mit Ulreich telefoniert. „Ich wollte ihm mitteilen, wie sehr ich die Situation bedauere.“

Ulreich sei „ein absoluter Profi“, lobte Flick. „Sven hat der Mannschaft sehr, sehr gutgetan, weil er auf der einen Seite als Ersatzmann wusste, dass er Backup für Manu ist und in jedem Training zu hundert Prozent Professionalität gezeigt hat mit wahnsinniger Leistung.“

Ex-HSV-Profi Arp mit erstem Saisontor

Das ehemalige HSV-Talent Fiete Arp hat dem Nachwuchs des FC Bayern mit seinem ersten Saisontor zum ersten Saisonsieg in der 3. Liga verholfen. Der Vorjahresmeister setzte sich am Freitagabend im Spitzenspiel des 3. Spieltages gegen Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden mit 3:0 (1:0) durch. Dem 20 Jahre alten Arp gelang für Bayern II per Freistoß in der 22. Minute der Führungstreffer. Das 2:0 erzielte Leon Dajaku (28.). Für die Entscheidung sorgte Nicolas Kühn (90.).

Exzellente Schusstechnik: Fiete Arp (M.) will in dieser Saison beim FC Bayern durchstarten – zumindest in der zweiten Mannschaft.

Foto: imago / Sven Simon

Ex-HSV-Stürmer Pohjanpalo trifft in Rekordzeit

In der vergangenen Rückrunde ging Joel Pohjanpalo noch für den HSV auf Torejagd und jubelte über beachtliche neun Treffer. Inzwischen geht der Finne für Bundesligist Union Berlin auf Torejagd. Und er scheint in der Hauptstadt da weiterzumachen, wo er in Hamburg aufgehört hatte. Beim 4:0-Sieg der Köpenicker am Freitagabend gegen indisponierte Mainzer brauchte Pohjanpalo keine Minute nach seiner Einwechslung, um sein Premierentor für Union zu erzielen. Damit machte der 26-Jährige seinem Ruf als Edeljoker einmal mehr alle Ehre.