Zweitliga-Rekordmann Möhlmann: So kann es der HSV schaffen

Hamburg. Er spielte bei Werder Bremen und dem Hamburger SV, trainierte den HSV und etliche Zweitligavereine. Und deshalb ist Benno Möhlmann (65) mit 520 Spielen Rekordtrainer der Zweiten Liga. Nun warnte Möhlmann, der in Bremen lebt, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur: Kein noch so großer Vereinsname könne sich in der Zweiten Liga auf eine "individuelle Klasse" einer Mannschaft verlassen:

"Die Zweite Liga hat sich in den letzten Jahren stark verbessert. Die Spieler sind körperlich fit, gut ausgebildet, taktisch geschult und haben gegenüber den meisten Bundesliga-Profis nur noch Nachteile in der individuellen Qualität. Wenn nun ein großer Verein wie zum Beispiel der HSV absteigt und meint, sich in dieser Liga nur auf seine individuelle Klasse verlassen zu können, dann wird er schnell merken: Das ist ein Irrtum."

Benno Möhlmann: Dreijahresplan beim HSV funktioniert nicht

Möhlmann sagte außerdem, ein Dreijahresplan oder ähnliches sei für den HSV ungeeignet. Das Ziel müsse simpel der Aufstieg sein. "Der HSV hat nach wie vor gute Spieler. Er hat auch nach wie vor gute wirtschaftliche Voraussetzungen für die Zweite Liga." Der neue Trainer Daniel Thioune könne frischen Wind in den Verein bringen. Aber entscheidend sei die Mannschaft. "In diesem Kader stecken einige Spieler, die eine gute Entwicklung versprechen. Wenn der Trainer es schafft, dieser Mannschaft eine gesunde Hierarchie und ein Bewusstsein für diese Liga zu geben, dann hat der HSV gute Chancen."

Möhlmann sagte, er selbst habe in seiner langen Karriere gelernt: "Ein Trainer muss genau abwägen. Kann man die Mannschaft, die man hat, noch verbessern? Oder hat man an diesem Ort schon das Optimale erreicht? Ich war mal beim FSV Frankfurt. Dort sind wir in der 2. Bundesliga Vierter geworden. Das war für diesen Verein die beste Platzierung aller Zeiten. Wenn ich an meine Karriereplanung gedacht hätte, hätte ich in diesem Moment da weggehen müssen. Das war aber nie mein Ansatz." Möhlmann sagte, seine eigene Trainerkarriere sei vorbei.

HSV-Fans gegen Investor Kühne

HSV-Fans wollen den geplanten Verkauf der Namensrechte am Volksparkstadion verhindern. Das betrifft auch Investor Klaus-Michael Kühne, der die Rechte in den vergangenen fünf Jahren für vier Millionen Euro pro Spielzeit erworben hatte. Kühne will darauf künftig verzichten.

„Ab sofort darf unser Stadionname nicht länger von dem taktischen Wohlwollen eines einzelnen Geschäftsmannes abhängen. Es darf nur den Namen tragen, den alle HSV-Fans ohnehin im Kopf haben, wenn sie an das Stadion denken: VOLKSPARKSTADION“, schreibt die Ultra-Gruppierung Castaways auf Facebook. Am Stadion hängten sie ein Spruchband auf mit der Aufschrift: „Volksparkstadion seit 1953 und für immer!“ Um finanzielle Verluste auszugleichen, will der HSV die Namensrechte erneut verkaufen.

Hendrik Weydandt: Darum bleibe ich bei Hannover 96

Kein Wechsel zum HSV: Stürmer Hendrik Weydandt hat seinen Vertrag mit Hannover 96 trotz mehrerer Erstliga-Angebote um drei Jahre verlängert. „Ich habe mich gewissenhaft damit auseinandergesetzt, mich aber bewusst dagegen entschieden, aus Hannover wegzugehen“, sagte der 24-Jährige. Weydandt hatte in den vergangenen Jahren den beinahe märchenhaften Aufstieg aus der Kreisliga über die Regionalliga bis in die Bundesliga geschafft. Medienberichten zufolge wollten ihn unter anderem Arminia Bielefeld, Fortuna Düsseldorf, der SC Freiburg und der Hamburger SV in diesem Sommer ablösefrei verpflichten.