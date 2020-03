Das sind genau die Zeiten, in denen der Aufsichtsrat seine Kontrollaufgabe wahrnehmen muss

ehemaliger HSV-Chef

Ob die aktuelle Coronakrise auch für den Vorstand eine Chance ist, wieder in eine Richtung zu arbeiten, oder ob das Verhältnis schon so belastet ist, dass der Aufsichtsrat eingreifen muss, wird sich möglicherweise schon in der heutigen Sitzung herausstellen. "Das sind genau die Zeiten, in denen der Aufsichtsrat seine Kontrollaufgabe wahrnehmen muss", sagte Carl Jarchow am Mittwoch im HSV-Podcast des Abendblatts.

Jarchow: Gemeinsame Linie nach außen vertreten

Der 64-Jährige arbeitete in der Vergangenheit sowohl im Aufsichtsrat als auch im Vorstand des HSV und weiß um die Bedeutung einer funktionierenden Führung. Konstruktives Streiten gehöre dazu, solange es nicht zum Gegeneinander wird.

"Auf Dauer ist es ganz wichtig, dass man eine gemeinsame Linie nach außen vertritt. Ein permanenter Streit kann einem Verein schaden“, sagt Jarchow, der Machtkämpfe beim HSV zwischen 2011 und 2015 ebenso erlebt hat wie den Kampf um die Existenz.

Hören Sie hier den HSV-Podcast mit Carl Jarchow:

Corona-Folgen: Muss Kühne den HSV retten?

"Die größte Gefahr ist, dass es beim HSV zu ernsthaften wirtschaftlichen Schwierigkeiten kommt“, sagt Jarchow und meint damit nicht die Probleme im Vorstand, sondern den möglichen massiven Finanzschaden durch die Corona-Folgen.

Muss im Fall der Fälle Investor Kühne wieder einspringen? "Wenn es wirklich dramatisch eng wird und die Existenz in Gefahr ist, kann ich mir das vorstellen“, sagt Jarchow.

Aufsichtsratschef Köttgen muss nun mit seiner Ruhe, mit der er sein Recycling-Unternehmen Remondis führt, auch die Verantwortlichen des HSV auf eine Linie bringen. Denn eines ist klar: Was an diesem Donnerstag besprochen wird, dürfte die Zukunft des HSV ganz entscheidend beeinflussen.