Hamburg. Es lief die 75. Minute im Spiel zwischen dem HSV und Jahn Regensburg, als im Volksparkstadion die große Massenflucht einsetzte. Viele der 44.716 Zuschauer waren zu diesem Zeitpunkt eh schon auf dem Heimweg. Jann George hatte soeben zum 5:0 getroffen. Für Jahn Regensburg. Was sich anhörte wie ein schlechter September-Scherz, war tatsächlich die höchste Heimniederlage des HSV seit 44 Jahren. Spätestens an diesem Nachmittag war klar, dass die fest eingeplante Rückkehr des HSV in die Bundesliga ein steiniger Weg wird.

Eineinhalb Jahre später trifft der HSV an diesem Sonnabend (13 Uhr/Sky und im Liveticker auf abendblatt.de) wieder im Volksparkstadion auf Regensburg. Anders als beim letzten Mal hat der HSV allerdings nicht viermal in Folge gewonnen, sondern zweimal in Serie schmerzvoll verloren. Die Stimmung im Club erinnert verdächtig an die Situation im Herbst 2018. Und die Frage kurz vor dem offiziellen Frühlingsbeginn im Jahr 2020 lautet: Behält der HSV die Nerven?

HSV gegen Regensburg: Es geht auch um die Stimmung im Club

Für die Hamburger (41 Punkte) geht es am 25. Spieltag der Zweiten Liga nicht nur um den Anschluss an Spitzenreiter Arminia Bielefeld (50) und Verfolger VfB Stuttgart (44), die am Montag aufeinandertreffen. Es geht um die Stimmung im Club. Und um das Verhältnis zwischen Verein und Fans. Will der HSV die Unterstützung seiner Anhänger nicht verlieren, braucht er die Reaktion, die zuletzt beim 0:3 in Aue ausgefallen war. Als nicht nur die Mannschaft Nerven zeigte, sondern auch die Fans nach dem Spiel. Wut und Frust entluden sich bei den Anhängern. Ein paar Aufgebrachte waren auf die Mannschaft losgegangen und wollten die Spieler zur Rede stellen.

Damit der HSV in der schwersten Phase der Saison nicht den Zuspruch der Fans verliert, fanden im Laufe der Woche einige Gespräche statt. Insbesondere die Fanbetreuung des Clubs suchte den Dialog und vermittelte zwischen Mannschaft, Verantwortlichen und der aktiven Fanszene. Dabei kam es zu Gesprächen zwischen einigen ausgewählten Spielern, aber auch zwischen den Fanbeauftragten und Sportvorstand Jonas Boldt. Es stellte sich heraus, dass die Derbyniederlage gegen St. Pauli vor zwei Wochen nachhängt. Sowohl in der Mannschaft, aber auch in der aktiven Fanszene.

Dem HSV droht eine Minuskulisse

Der HSV geht intern davon aus, dass die beiden jüngsten Spiele zu keinen nachhaltigen Störungen zwischen Club und Fans geführt haben. Klar ist aber auch, dass die Impulse am Sonnabend von der Mannschaft kommen müssen. Je länger es 0:0 stehen wird, desto unruhiger dürfte es auf den Rängen werden.

Offiziell sind zwar rund 40.000 Tickets verkauft worden, so viele Zuschauer werden aber mit ziemlicher Sicherheit nicht kommen. Dem HSV droht eine Minuskulisse. Das liegt zum einen am Coronavirus, zum anderen an den Schulferien sowie der schlechten Wettervorhersage. Hinzu kommen aber auch die jüngsten Leistungen des Teams.

HSV appelliert an die Fans

„Unsere Liebe, unser Leiden, unser Leben“ lautete noch vor zwei Wochen im Rahmen einer riesigen Derby-Choreografie auf der Nordtribüne die Botschaft der Fans. Was dann folgte, war ein Leiden, das die Liebe auf eine harte Probe stellte. Schafft es der HSV wie schon so oft, die Stimmung in der entscheidenden Saisonphase wieder zu drehen?

Supporters-Chef Timo Horn appellierte bereits unter der Woche über Social Media an die HSV-Fans. „Es scheint, als stünde der jährliche Frühlingsblues wieder vor der Tür. Aber ob wir ihn reinlassen, das liegt an uns“, schrieb Horn und zeigte sich kämpferisch. „Es liegt alles in unserer Hand. Wenn wir aufsteigen wollen, dann ist das Letzte, was uns jetzt hilft, den Kopf in den Sand zu stecken und die Mannschaft im Stich zu lassen.“

Für seine Mitteilung erntete Horn in der Fanszene viel Zuspruch – aber auch Unverständnis. Nach dem Motto: Irgendwann ist doch auch mal gut. Bleibt nur die Frage: Wann ist dieser Punkt erreicht? Für Horn ist er in jedem Fall noch nicht gekommen: „Wie oft haben wir zwischen März und Mai unglaubliche Spiele abgeliefert und sichere Abstiege noch verhindert? Dieses Jahr können wir gemeinsam den Aufstieg schaffen, aber eben nur gemeinsam meint “, Horn.

HSV rechnet am Sonnabend mit Anti-Hopp-Plakaten

Ein Thema wird am Sonnabend im Stadion auch der Protest gegen den Deutschen Fußball-Bund im Zusammenhang mit Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp sein. Die Schmähplakate gegen Hopp als Reaktion auf DFB-Kollektivstrafen hatten am vergangenen Wochenende für Aufruhr in den deutschen Fußballstadien gesorgt. Am Sonnabend dürften auch die HSV-Anhänger ihren Protest zum Ausdruck bringen. Spruchbänder werden beim HSV nicht kontrolliert. Der Club setzt hier auf ein Vertrauensverhältnis.

Vor allem aber setzen die Verantwortlichen auf das Gefühl der Anhänger für die sportliche Situation. Timo Horn hat es mit seinem Statement vorgemacht. Es liegt nun an der Mannschaft selbst, ob sie die Fans wieder auf ihre Seite holen – oder ob diese nach 75 Minuten wieder das Stadion verlassen.