Hamburg. Die (Vor-)Sorge um das Coronavirus hat nach den Ligen in Italien, Großbritannien und anderen europäischen Ländern auch die deutsche Bundesliga und ihr Unterhaus erreicht. Das Zweitligaspiel des HSV an diesem Sonnabend im Volksparkstadion (13 Uhr, live bei Sky und abendblatt.de) gegen Jahn Regensburg steht ebenfalls unter dem "Corona-Vorbehalt".

Ein Zahlenverhältnis könnte die HSV-Fans beruhigen helfen: 12:0. Das ist nicht das erwartete Spielergebnis nach Toren, sondern die Verteilung der tatsächlich Infizierten in Hamburg und Regensburg. Auch in der bayerischen Stadt gibt es Verdachts- und Quarantänefälle, zum Beispiel von Schülern, die in Italien waren. Doch eine "Invasion von Infizierten" muss niemand in Hamburg befüchten.

Coronavirus: Länderspiel vor Absage

Das ist nicht so abwegig in der aufgeheizten Atmosphäre um das neuartige Covid-19. In Nürnberg soll das Länderspiel Deutschland gegen Italien ausfallen, weil man viele Fans aus Italien "befürchtet".

Fürchten muss der HSV derzeit nur den sportlichen Niedergang und eine Sieglos-Serie. Zwei Spiele ohne Punkte und Tore sind für Trainer Dieter Hecking noch keine Krise, für Club-Chef Bernd Hoffmann schon. Hecking könnte gegen Regensburg vom 4-3-3-System abweichen, er könnte trotz wirklich fehlender Alternative den wackeligen Rick van Drongelen nicht in die Startelf nehmen. Adrian Fein dürfte wieder auflaufen. Von Anfang an?

Hecking: Im Derby ist etwas passiert

Hecking vertraut darauf, dass der Knacks aus dem Derby nicht mehr zu spüren ist: Dort sei mit dem Tor zum 0:2 „etwas passiert“ beim HSV. Hecking: „Das hat man auf dem Platz gemerkt, das hat man im Stadion gemerkt. Dann fährst du nach Aue, der Druck kommt dazu. Dann sieht man erst, wie eine Mannschaft reagiert. Da waren wir von der ersten Minute an unruhig.“

Der HSV hat unterdessen für das Heimspiel Maßnahmen zur Abwehr des Coronavirus beschlossen. So werden Selfies und Autogramme von Spielern mit Fans verboten. Das betrifft auch den Trainerstab um Dieter Hecking.

VfB Stuttgart zittert wie der HSV

Bis Ende März, so der HSV, würden Zusammentreffen mit Fans, Marketingpartnern und Spielern ausgesetzt. Im Stadion gibt es zusätzliche Angebote, die Hände zu desinfizieren. Besucher dürfen Desinfektionsmittel bis 100 Milliliter mit ins Stadion nehmen.

Furcht vor einem Absturz gibt es auch beim VfB Stuttgart, dem größten HSV-Konkurrenten um den zweiten direkten Aufstiegsplatz in die Bundesliga. Arminia Bielefeld scheint als beständiger Tabellenführer derzeit gesetzt. Die Stuttgarter spielen am Montagabend gegen Bielefeld. Verlieren sie, würde Bielefeld auf neun Punkte enteilen. Als ein Endspiel im Kampf um den Aufstieg will Trainer Pellegrino Matarazzo die Partie nicht einstufen. „Ich glaube, unabhängig von diesem Spiel ist noch alles drin“, sagte er. „Es ist uns sehr bewusst, dass wir nur noch zehn Spiele zu spielen haben.“