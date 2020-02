Die HSV-News am Freitag, den 28. Februar 2020:

Adrian Feins Comeback weiter fraglich

Augen zu und durch? Hinter Adrian Feins Aue-Nominierung steht noch ein Fragezeichen.

Foto: Witters

Wird Adrian Fein dem Kader gegen Erzgebirge Aue (Sonnabend, 13 Uhr/im Liveticker auf abendblatt.de) angehören? Dieter Hecking hat die Hoffnungen auf ein schnelles Comeback des Schlüsselspielers eher gedämpft.

"Ich fand ihn im Training noch verhalten", sagte der HSV-Coach am Donnerstag über Fein, der nach seinem Jochbeinbruch derzeit nur mit einer 1300 Euro teuren Carbonmaske auflaufen kann.

Klar ist: Fein selbst muss sich für einen Einsatz sicher fühlen, damit er wie üblich in die Zweikämpfe gehen kann. "Es geht nur, wenn er 100 Prozent abrufen kann", sagte Hecking.

Jung-Schiri feiert HSV-Premiere

Für ihn sind der HSV und das Erzgebirge absolutes Neuland: Nicolas Winter, mit 28 Jahren der jüngste der aktuell 47 Schiedsrichter für die Erste und Zweite Bundesliga, feiert in Aue seine Hamburg-Premiere.

Es ist überhaupt erst das sechste Zweitligaspiel, mit dem der Pfälzer seit seiner DFB-Beförderung im vergangenen Jahr beauftragt wird.

Sein bislang kniffligster Fall: Nicolas Winter zeigt KSC-Profi Lukas Fröde in Bochum die Gelb-Rote Karte.

Foto: Imago/Team2

Probleme hatte Winter in dieser Saison vor allem mit der Partie Bochum gegen Karlsruhe (3:3), in der er trotz der Möglichkeit eines Videobeweises je einen fragwürdigen Elfmeter und Platzverweis gegen die Gäste aussprach.

Winter zur Seite gestellt werden die Assistenten Wolfgang Haslberger und Robert Potemkin sowie Johannes Huber als Vierter Offizieller. Im Kölner Videokeller sitzen Daniel Schlager und Felix-Benjamin Schwermer.

Schmadtke wegen HSV in Pyro-Rage

Jörg Schmadtke in Rage: Nach dem erfolgreichen Zwischenrundenspiel seines VfL Wolfsburg in der Europa League bei Malmö (3:0) wetterte der Geschäftsführer Sport gegen zündelnde Fans – und ging in diesem Zusammenhang auch den HSV an.

Was Schmadtke aufregte: Beim Spiel in Schweden wurden im Gästeblock wiederholt Bengalos angesteckt. "Ich frage mich, was die Security am Einlass gemacht hat, denn das war ja schon eine relativ große Menge", sagte Schmadtke hinterher.

Beim Rückspiel in Malmö feierten sich Wolfsburgs Ultras selbst.

Foto: Imago/regios24

In seinem Unverständnis holte der 55-Jährige dann auch noch gegen den HSV aus. "Ich verstehe nicht, was das bringt", sagte Schmadtke in Bezug auf die legale Pyro-Show im Volksparkstadion vor drei Wochen gegen den KSC.

"Ich bin kein großer Anhänger von Pyro. Deswegen bin ich auch kein Freund davon, dass mittlerweile Rauchtöpfe genehmigt werden", so Schmadtke weiter. Vor dem HSV-Spiel gegen Karlsruhe hatten Ultras unter Aufsicht vor der Nordtribüne zehn Rauchtöpfe zünden dürfen.

Während die vom DFB genehmigte Aktion von den HSV-Verantwortlichen sowie einem Großteil der Anhängerschaft positiv bewertet wurde, kann Schmadtke damit noch immer wenig anfangen.

Trotz Qualifikation fürs Achtelfinale wenig amüsiert in Malmö: Wolfsburgs Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke.

Foto: Imago/regios24

Und einmal in Wallung, lederte Schmadtke weiter: "Ich weiß auch nicht, warum wir jahrelang gegen Pyro wettern und dann auf einmal solche Versuche starten wie in Hamburg. Das ist mir unbegreiflich! Bei einer Null-Toleranz-Linie, die immer alle vertreten haben, sowohl DFB, DFL als auch Vereinsvertreter, kippen wir auf einmal komplett um, weil einer eine Idee hat. Ich verstehe das nicht!"

Jörg Schmadtke war in der Vergangenheit wiederholt als HSV-Sportchef gehandelt worden. Im Sommer 2013 hatte er wegen eines "schlechten Bauchgefühls" aber schließlich selbst abgesagt. Stattdessen wurde damals Oliver Kreuzer als Nachfolger von Frank Arnesen verpflichtet.

Jimmy Hartwig poltert gegen die AfD

Am Donnerstag hatte Dieter Hecking bereits ein Statement gegen Rassismus abgegeben ("Wir sind ja auch eine Multi-Kulti-Truppe"), wenig später tat es ihm ein ehemaliger HSV-Profi gleich.

Jimmy Hartwig, inzwischen DFB-Integrationsbotschafter, rief dabei zum geschlossenen Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit auf. "Rassismus darf in unserer Gesellschaft keinen Zugriff haben. Wir sind alle gefragt, ob Fußballer, Leichtathleten, Handballer. Alle Sportarten, alle Gesellschaftsschichten“, sagte der 65-Jährige beim TV-Sender Sky Sport News HD. "Rassismus hat in diesem Land nichts verloren."

Hecking: "Ich lehne Rassismus in jeglicher Art ab“

Hartwig, Sohn eines amerikanischen Soldaten und einer Offenbacherin, war früher selbst rassistisch beleidigt worden, wie er mehrfach berichtet hatte. "Wir leben alle auf einer Erde. (...) Ich sage Ihnen: Es ist noch nichts verloren. Wir haben den Kampf gegen die Rechten angenommen und werden den Kampf gewinnen“, sagte er.

Es könne nicht sein, "dass Menschen vergessen, was vor 75 Jahren passiert ist. Heute stellt sich ein Mensch von einer Partei hin und sagt, das wäre eine Mückenschiss gewesen. Wie krank sind diese Menschen? Und wie krank sind die Menschen, die auf diese Menschen hören?“",sagte Hartwig in Anspielung auf die Äußerung von AfD-Chef Alexander Gauland, der die NS-Vergangenheit als "Vogelschiss" in der deutschen Geschichte bezeichnet hatte.

Jimmy Hartwig 1983 mit dem europäischen Henkelpott.

Foto: Witters

"Jetzt müssen wir zusammenhalten. Wir sind 7,1 Millionen Mitglieder beim DFB. Diese geballte Macht muss zusammenstehen!", sagte Hartwig, der zwischen 1978 und 1984 insgesamt 237 Pflichtspiele für den HSV bestritten hatte. Hartwig war auch Mitglied der legendären Mannschaft, die 1983 den Europapokal der Landesmeister holte.