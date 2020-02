Hamburg. Dieter Hecking war die schmerzhafte 0:2-Heimpleite im Derby gegen den FC St. Pauli am Tag danach noch anzumerken. „Die Niedergeschlagenheit bei mir und der Mannschaft ist noch spürbar", sagte der HSV-Trainer am Sonntagvormittag im Anschluss einer Videoanalyse mit dem Trainerstab.

Die entscheidenden Spielsequenzen vom Stadtderby, die Hecking und seine beiden Co-Trainer Dirk Bremser und Tobias Schweinsteiger wiederholt abspielten, bestätigten den 55-Jährigen in seiner Ansicht, warum sich der HSV auch im zweiten Duell dieser Saison von St. Pauli düpieren ließ.

Nach einer dominanten Anfangsphase mit zwei Aluminium-Treffern von Sonny Kittel und Joel Pohjanpalo brach Heckings Elf nach dem ersten Gegentor ein und verlor komplett den Faden. „Das war ein Wirkungstreffer. Die Mannschaft hat dann nicht mehr frei gespielt und keine Lösungen gefunden, die aber trotzdem da waren“, sagte der erfahrene Coach, der seine selbstkritischen Worte vom Vortag wiederholte. „Diese Niederlage muss ich auf meine Kappe nehmen.“

HSV-Trainer Hecking benennt seine Fehler

Hecking nahm sich selbst in die Pflicht, in Zukunft taktische Umstellungen klarer zu kommunizieren und „nicht einfach nur einen Zettel zu überreichen". Tatsächlich fruchteten die Maßnahmen des Trainers überhaupt nicht – weder seine Personal- noch seine Systemwechsel. „Wir lagen mit unseren Wechseln daneben", räumte er ein. Im zweiten Durchgang erspielte sich der HSV keine einzige nennenswerte Torchance. „Wir haben genauso weitergespielt und das war nicht der Sinn des Ganzen“, klagte Hecking.

Gideon Jung, Henk Veerman, Torwart Robin Himmelmann (St. Pauli), Martin Harnik (HSV), Leo Oestigard, Daniel Buballa, Matt Penney Foto: ValeriaWitters / WITTERS

St. Paulis Fans feiern den Sieg ihrer Mannschaft und zünden Pyrotechnik. Foto: Christian Charisius / dpa

Sonny Kittel am Boden. Foto: Stuart Franklin / Bongarts/Getty Images

Wie schon im Hinrundenspiel durfte der FC St. Pauli auch beim HSV über einen 2:0-Sieg jubeln. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

St.-Pauli-Stürmer Henk Veerman schockte die HSV-Fans mit seinem siebten Saisontor zum 0:1 (20. Minute). Foto: ValeriaWitters / WITTERS



Pyro im Stadion Foto: Selim Sudheimer / Bongarts/Getty Images

HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes (l.) und Kapitän Aaron Hunt können nur noch zusehen, wie der Abschluss des Niederländers im Netz landet. Foto: LeonieHorky / WITTERS

Der HSV hatte zuvor einige gute Chancen auf den Führungstreffer nicht genutzt. Sonny Kittel (l.) traf beispielsweise nur die Latte. Foto: Selim Sudheimer / Bongarts/Getty Images

Stattdessen erhöhte Matt Penney mit seinem Premierentreffer für den Kiezclub auf 0:2 (29.). Foto: ValeriaWitters / WITTERS

St.-Pauli-Verteidiger Leo Östigard zeigte sich beim Jubel geschichtsbewusst: Wie einst die Torhüter Benedikt Pliquett (St. Pauli) und Tom Mickel ließ er seine Freude über Penneys Tor an der Eckfahne aus. Foto: ValeriaWitters / WITTERS



Schall und Rauch: HSV-Fans beim Derby. Foto: Selim Sudheimer / Bongarts/Getty Images

Es hätte sogar noch schlimmer für den HSV kommen können, doch Rico Benatelli (M.) jubelte vergebens mit Waldemar Sobota (l.) und Marvin Knoll über sein vermeintliches 0:3. Der Treffer wurde aberkannt. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

St. Paulis Ryo Miyaichi (l.) lieferte sich mit Tim Leibold vom HSV ein Laufduell auf der Außenbahn. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

HSV-Verteidiger Timo Letschert (r.) erlebt im Zweikampf mit Rico Benatelli eine Bruchlandung. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Das Derby im Derby: HSV-Verteidiger Timo Letschert (l.) und St.-Pauli-Stürmer Henk Veerman wuchsen nur zehn Kilometer voneinander entfernt auf. Foto: TayDucLam / WITTERS



Sonny Kittel (l.) vom HSV versucht St. Paulis Leo Östigard zu halten. Foto: LeonieHorky / WITTERS

HSV-Stürmer Bakery Jatta (l., mit Rico Benatelli) hatte gegen St. Pauli einen schweren Stand. Foto: LeonieHorky / WITTERS

St.-Pauli-Torwart Robin Himmelmann (u.) rettet gegen HSV-Stürmer Bakery Jatta. Foto: Selim Sudheimer / Bongarts/Getty Images

HSV-Kapitän Aaron Hunt (M.) rückte beim Derby gegen St. Pauli in die Startelf. Foto: Witters

Nichts Neues auf den Rängen: Die HSV-Fans zündelten ebenso … Foto: Selim Sudheimer / Bongarts/Getty Images



… wie die Anhänger des FC St. Pauli. Das dürfte für beide wieder teuer werden. Foto: LeonieHorky / WITTERS

Polizei vor dem Volksparkstadion. Foto: TayDucLam / WITTERS

Anders als beim vorangegangenen Heimspiel gegen Karlsruhe hatte der HSV diesmal keine eigene Pyrotechnik gezündet. Foto: LeonieHorky / WITTERS

Für Ärger sorgten vor dem Spiel St.-Pauli-Ultras, die den HSV-Block stürmen wollten. Sie kamen aber nicht weit. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Vor dem Volksparkstadion trennte die Polizei die rivalisierenden Fans strikt voneinander. Foto: TayDucLam / WITTERS



1800 St.-Pauli-Anhänger waren am Vormittag geschlossen vom Millerntor-Stadion über die Landungsbrücken zum Volksparkstadion marschiert. Foto: dpa

Der Tross der St.-Pauli-Fans auf dem Weg zum Volksparkstadion. Foto: dpa



Trotzdem spricht der Coach seine Spieler von Schuld frei. „Vielleicht haben wir im Trainerstab oder ich als Cheftrainer auch nicht den besten Job gemacht", sagte Teamplayer Hecking. „Wir gewinnen gemeinsam und wir verlieren gemeinsam.“

Ein ehrbarer Versuch, mit dem er den Druck von seinen Spielern nehmen will. Hecking weiß nur zu gut, wie viel Spott und Häme nach dem verlorenen Duell um die inoffizielle Stadtmeisterschaft nun ohnehin schon auf die Mannschaft einprasseln wird. Da könnte es kontraproduktiv sein, wenn jetzt auch noch seine öffentliche Kritik hinzukäme. Denn Hecking hat vor allem das große Ganze im Blick: den angestrebten Aufstieg im Mai.

Doch dieser scheint nach nur einem Punkt aus zwei Spielen in ernsthafte Gefahr zu geraten. In der Tabelle zog der VfB Stuttgart nun vorbei, die Hamburger fielen auf Rang drei zurück. „Der Aufstiegskampf wird hart. Wir sind jetzt in der Rolle des Verfolgers, werden deshalb aber nicht alles über den Haufen werfen", sagte Hecking.

HSV-Stürmer Pohjanpalo verletzt

Die Szene, bei der sich Stürmer Joel Pohjanpalo verletzte: Der Finne liegt im Tor nach einer Vorlage auf Hinterseer.

Foto: Witters

Zumindest im Angriff scheint der HSV-Coach aber zwangsläufig umplanen müssen. Denn Stürmer Joel Pohjanpalo, der gegen St. Pauli erstmals in der Startelf stand, zog sich kurz vor Schluss eine schwere Beckenkammprellung zu, als er beim letztlich aberkannten Anschlusstreffer von Lukas Hinterseer unsanft ins Tor flog.

Für den HSV ist es das i-Tüpfelchen eines gebrauchten Derby-Tages, den nun jeder auf seine Art verarbeiten soll. „Meine Frustbewältigung gestern war riesig: Chips, Cola, Schokolade, Weingummis – und das alles in einer Dreiviertelstunde“, sagte Hecking und sorgte damit für einen Lacher bei den Medienvertretern.

Die Mannschaft wolle er dagegen erstmal in Ruhe lassen. „Das gestehe ich der Mannschaft ein bis zwei Tage zu", sagte Hecking.