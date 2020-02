Um 9.59 Uhr ging es los: Rund eine halbe Stunde nach dem Treffpunkt am S-Bahnhof Stellingen setzte sich der Fanmarsch von etwa 2500 Anhängern des HSV in Richtung Volksparkstadion in Bewegung. Um 10.34 Uhr erreichte die Entourage den Stadionvorplatz. Um 13 Uhr wird das Stadtderby gegen den FC St. Pauli angepfiffen.

Polizei begleitet Fanmärsche mit Großaufgebot

Kurz zuvor, um 9.51 Uhr, hatte sich bereits St. Paulis Fanlager auf den Weg vom Millerntor-Stadion zum S-Bahnhof Landungsbrücken gemacht, von wo aus der Tross gegen 10.15 Uhr in einem Sonderzug zum S-Bahnhof Othmarschen fuhr. Seit 10.26 Uhr sind die Anhänger des Kiezclubs zu Fuß unterwegs zum Gästeblock des Volksparkstadions.

Der Tross der St.-Paulis-Fans auf dem Weg zum Volksparkstadion.

Foto: dpa

Die Polizei begleitet beide Fanmärsche mit einem Großaufgebot und verfolgt das klare Ziel, ein Aufeinandertreffen beider Gruppen zu verhindern. Es kam außerdem zu Straßensperrungen – vor allem im Umfeld der Bahnhöfe Stellingen und Othmarschen.