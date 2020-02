Hamburg. Nutzen HSV-Fans und Anhänger des FC St. Pauli die symbolische Kraft des Derbys für eine gemeinsame Aktion gegen Rechts? Nach dem rassistisch motivierten Terroranschlag von Hanau, bei dem elf Menschen getötet wurden, mehren sich im Netz Fan-Stimmen, die sich am Sonnabend im Volksparkstadion (13 Uhr/Sky und im Liveticker bei abendblatt.de) ein geschlossenes Zeichen beider Fanlager gegen Rassismus wünschen.

"Wie großartig wäre es, wenn wir – trotz aller Rivalität – einen Tag vor der Bürgerschaftswahl 57.000 Menschen gemeinsam 'Nazis raus!' skandieren", schreibt User "Opp Sprecher" bei Twitter und beendet seinen Tweet mit den symbolträchtigen Worten "in den Farben getrennt, in der Sache vereint!" Ähnlich äußert sich auch HSV-Fan "Tanja" beim Kurznachrichtendienst.

Wie großartig wäre es, wenn wir morgen bei #HSVFCSP - trotz aller Rivalität - einen Tag vor der Wahl 57.000 Menschen gemeinsam "Nazis raus!" skandieren.



In den Farben getrennt, in der Sache vereint!



Seid ihr dabei @HSV @stpauli ?#nazisraus #hanau #ganzestadtimblick — Opp Sprecher (@Opp_Sprecher) February 21, 2020

Wie wunderbar wäre es übrigens, wenn wir es am Sonnabend bei #HSVFCSP hinkriegen würden, über alle Rivalität hinweg, dass, einen Tag vor der Bürgerschaftswahl, 57.000 Menschen gemeinsam "Nazis raus!" skandieren. #nazisraus — Tanja (@fschmidt77) February 20, 2020

HSV befürwortet gemeinsame Derby-Aktion

Doch wie realistisch ist ein solcher Zusammenhalt beider rivalisierenden Fanlager? In Zeiten, in denen Rechtspopulisten Wähler mobilisieren und es auch immer mehr rassistische Vorfälle in Fußballstadien gibt, betrachtet der HSV eine mögliche Aktion von HSV- und St.-Pauli-Fans als wichtiges Signal.

Doch wie das Abendblatt erfuhr, geht der Verein eher nicht davon aus, dass es dazu auch wirklich kommt. Denn so ein Manöver bräuchte wohl mehr Anlaufzeit. Dafür sei die Rivalität der Clubs zu groß. Zumal beide Anhängerschaften einen Tag vor dem Stadtderby ohnehin nicht mehr miteinander kommunizieren.

wenn der rassismus auch durch die stadien schwappt,ist es zeit für starke zeichen. momente wie ein #hhderby haben starke symbolische kraft. vielleicht nutzt man sie mal vereint für etwas akut wichtigeres. wir haben keine zeit für folklore. #hsv #fcsp #derby #HSVFCSP #allezusammen pic.twitter.com/T9TlQVVDEZ — cpt.ibiza (@grim303161) February 21, 2020

Hanau-Reaktion: Die Signalwirkung des Derbys

Scheitert das Bestreben nach einem gemeinsamen Zeichen gegen Rechts nun wirklich, weil der Vorschlag zu kurzfristig kommt? Nicht ganz, denn eine gewisse Resthoffnung gibt es noch bis zum Anpfiff.

Während des Spiels könnte es bei besonderen Vorfällen einen spontanen Zusammenschluss beider Fankurven geben – zum Beispiel wenn es vor dem Anpfiff bei der geplanten Schweigeminute, um der Opfer von Hanau zu gedenken, zu vereinzelten Zwischenrufen kommt. So wie bei Eintracht Frankfurts Europa-League-Partie gegen Salzburg, als das ganze Stadion mit "Nazis raus"-Rufen konterte.

Eine solche Gegenmaßnahme wäre auch beim Derby denkbar. In jedem Fall gehen der HSV und St. Pauli nach der Bluttat von Hanau davon aus, dass sich beide Fanlager für sich gegen rechten Terror positionieren.

Weitaus symbolträchtiger wäre zweifellos eine gemeinsame Aktion der rivalisierenden Fangruppen.