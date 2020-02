Hannover/Hamburg. Ungeachtet einer schwierigen Trainingswoche wegen Orkantief "Sabine" will der HSV im Nordduell bei Hannover 96 einen Vereinsrekord egalisieren. Vier Siege in den ersten vier Spielen eines Kalenderjahres gelangen den Hanseaten im Profibereich zuletzt vor 52 Jahren.

Die Bedingungen auf dem Weg zu dieser Bestmarke hätten allerdings kaum schlechter sein können. "Vom Wetter her war es eine katastrophale Trainingswoche", sagte Trainer Dieter Hecking am Freitag. Umso überraschter gab sich der 55-Jährige von der Arbeitsmoral seiner Profis: "Es war richtig Feuer drin."

Die Statistik Hannover 96 Zieler – S. Jung, Anton, J. Horn, Albornoz – Bakalorz, Do. Kaiser – Maina, Haraguchi, Ochs – Teuchert. Trainer: Kenan Kocak 1 von 6

HSV Heuer Fernandes – Beyer, Letschert, van Drongelen, Leibold – Schaub, G. Jung, Dudziak – Jatta, Hinterseer, Kittel. Trainer: Dieter Hecking 2 von 6

Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck (Freiburg) 3 von 6

Zuschauer 49.000 (ausverkauft) 4 von 6

Tore 5 von 6

Gelbe Karten 6 von 6

HSV-Fans sorgen für Auswärtsrekord

In der Startelf gibt es lediglich eine – erzwungene – Änderung im Vergleich zum 2:0-Sieg gegen den KSC in der Vorwoche. Statt des verletzten Adrian Fein (Jochbeinbruch) läuft auf der Sechserposition der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler Gideon Jung auf.

Lesen Sie auch:

Die WM-Arena am Maschsee ist ausverkauft – unter den 49.000 Zuschauern befinden sich rund 15.000 HSV-Fans. Dies bedeutet in jedem Fall schon einmal ein Rekord: So viele Anhänger hatten den HSV nie zuvor zu einem Auswärtsspiel begleitet.