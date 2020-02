Die HSV-News am Freitag, den 14. Februar 2020:

Bastian Schweinsteiger beim HSV

An den Namen Schweinsteiger hat man sich beim HSV seit der Anstellung von Tobias als Co-Trainer bereits gewöhnt. Auch Vater Alfred ließ sich vergangenen Sonnabend zum Spiel gegen den KSC im Volksparkstadion blicken.

Wenige Tage später schaute nun auch der berühmteste Schweinsteiger beim HSV vorbei: Am Donnerstag weilte Weltmeister Bastian in der Hansestadt und erkundigte sich nach seinem zwei Jahre älteren Bruder und dessen Spieler.

Dieses Bild mit Bastian Schweinsteiger postete HSV-Profi Julian Pollersbeck (l.) bei Instagram.

Foto: Instagram j_pollersbeck_1

HSV-Torhüter Julian Pollersbeck bekam Bastian Schweinsteiger sogar vor die Handy-Linse und postete das gemeinsame Bild auf Instagram. "Nochmal Danke fürs Bild und für den Champions-League-Sieg 2013", schrieb der gebürtige Bayer Pollersbeck dazu.

Und, keine Sorge: Nach den in Münchner Fankreisen beliebten Hashtags #MiaSanMia und #Bavarians dachte Pollersbeck auch an seinen aktuellen Arbeitgeber und postete ein "#NurDerHSV".

Bastian Schweinsteiger hatte seine Karriere zum Jahreswechsel beendet, zuletzt hatte er bei Chicago Fire in der US-amerikanischen MLS gespielt.

Zu den größten Erfolgen des 35-Jährigen zählen der WM-Titel 2014, der Sieg der Champions League 2013 sowie acht Deutsche Meisterschaften und sieben Pokalsiege mit dem FC Bayern München. 2013 wurde Schweinsteiger zu Deutschlands "Fußballer des Jahres" gekürt.

Auch Hannover streicht "Hamburg, meine Perle"

Die Verantwortlichen und Fanszenen des "großen" und "kleinen" HSV sind freundschaftlich verbunden. Ausdruck der gegenseitigen Sympathien war immer auch eine Geste von Hannover 96, wenn die Hamburger am Maschsee zu Gast waren.

Schließlich wurde bislang auch immer der HSV-Anhang mit Lotto King Karls Stadionhymne "Hamburg, meine Perle" auf das Norddrby eingestimmt. Mit dieser Tradition ist nun Schluss.

Denn nach den HSV-Veranwtortlichen hat sich auch Hannovers Stadionregie dazu entschieden, das Lied aus dem Rahmenprogramm zu nehmen. Wie die "Mopo" berichtet, soll stattdessen überhaupt kein HSV-Lied mehr abgespielt werden.

Lotto King Karl (l., hier im Jahr 2013) verlas bei den vergangenen Auswärtsspielen in Hannover stets die HSV-Aufstellung.

Foto: Imago/Strussfoto

Immerhin: Die Hamburger Aufstellung wird auch nach wie vor von einem eigenen Mann verlesen. Nach dem HSV-Rückzug von Lotto King Karl als Stadionsprecher übernimmt dies auch in Hannover NDR-Moderator Dirk Böge.

"Hamburg, meine Perle" war vor Saisonbeginn nach 14 Jahren als HSV-Stadionhymne abgesetzt worden. Seither gibt es vor den Spielen im Volksparkstadion keine offizielle Hymne mehr. Einige Fans haben aber jüngst bereits eine Petition für die Rückkehr zu Lottos "Perle" gestartet.

Schiri pfeift letztmals mit 32

Dieser Schiedsrichter bekommt den HSV quasi als vorgezogenes Geburtstagsgeschenk: Dr. Matthias Jöllenbeck, der am Sonntag 33 Jahre jung wird, darf am Sonnabend das Nordderby in Hannover leiten.

Die 96er pfiff der Freiburger bislang einmal (0:2 in Nürnberg), den HSV zweimal – beim Debüt siegten die Rothosen in der letztjährigen zweiten DFB-Pokalrunde mit 3:0 in Wehen, später folgte in der Liga ein 1:1 im Heimspiel gegen Aue.

Die letzte von bislang zwei Verwarnungen für den HSV: Matthias Jöllenbeck zweigt Pierre-Michel Lasogga in Wiesbaden die Gelbe Karte.

Foto: Imago/Revierfoto

In jenem Duell vom 32. Spieltag kam Jöllenbeck ganz ohne Verwarnungen aus. Bleibt dem anstehenden Geburtstagskind zu wünschen, dass er von den Akteuren am Sonnabend erneut mit einer fairen Begegnung beschenkt wird.

Jöllenbeck zur Seite stehen die Assistenten Justus Zorn und Dominik Schaal, Vierter Offizieller ist Patrick Schwengers. Im Kölner Videokeller sitzen Günter Perl und Wolfgang Haslberger.

Kittel hat die Verletzungen im Hinterkopf

Mit elf Treffern ist Sonny Kittel nicht nur der Top-Torjäger des HSV. Mit dieser Quote hat der Offensivmann auch schon nach dem 21. Spieltag seine bisherige Bestmarke überboten (je zehn Treffer in den vergangenen beiden Zweitliga-Spielzeiten).

Beim 3:1-Sieg in Bochum erzielte Sonny Kittel sein vorerst letztes Tor für den HSV.

Foto: Imago/RHR-Foto

Doch die ganz große Leichtigkeit wird bei Kittel durch seine Verletzungshistorie noch ein wenig gehemmt. "Wenn ich sage, dass alles ausgestanden ist, wäre das gelogen", sagte der 27-Jährige in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Demnach müsse er sich angesichts zweier Kreuzbandrisse aus der Vergangenheit sowie eines Knorpelschadens und weiterer Blessuren immer wieder mit seiner Gesundheit befassen. "Ich habe mein spezielles Programm, das mich bis zum Ende meiner Karriere begleitet", sagte Kittel.

Kaiser freut sich auf sein erstes HSV-Mal

In der Winterpause 2017/18 war sich der HSV bereits mit Dominik Kaiser über einen Vertrag bis 2020 einig. Der Wechsel des Mittelfeldspielers zerschlug sich doch noch, Kaiser blieb bei RB Leipzig. Nach dem Abstieg des HSV ging er dann lieber zu Bröndby in die erste dänische Liga.

Leipzigs 4:0-Sieg im Volksparkstadion feierte Einwechselspieler Kaiser im September 2016 auf dem Zaun des Gästeblocks.

Foto: Imago/Contrast

In diesem Winter landete der 31-Jährige schließlich bei Hannover 96 – und wird im Trikot der "Roten" nun aller Voraussicht nach erstmals in seiner Karriere von Beginn an gegen den HSV auflaufen.

Kaiser freut sich darauf. "Das wird sicher ein Highlight", sagte der Champions-League-erprobte Profi in einem vereinseigenen Interview der Hannoveraner. In diesem Spiel sei "alles möglich", für einen Sieg werde es am Ende "auf viele Kleinigkeiten ankommen".

In den vergangenen Heimspielen sei das Publikum selten verwöhnt worden (Hannover ist mit nur einem Sieg Vorletzter der Heimtabelle/Anm.d.Red.), so Kaiser: "Das ist für uns eine Riesenchance, zu zeigen, dass wir in der Lage sind, eine Top-Mannschaft der Zweiten Liga zu schlagen."

Dominik Kaiser über das Spiel gegen den HSV (ab 7:49min)

Kind liebäugelt mit Hecking-Verpflichtung

Hannover-96-Geschäftsführer Martin Kind blickt neidisch auf den morgigen Gegner. "Der HSV ist uns mehr als enteilt. Wir befinden uns nicht auf Augenhöhe“, sagte Kind der "Mopo". Über den Ausgang des Spiels meinte er jedoch: "Das muss am Sonnabend nicht den Ausschlag geben, da ist alles möglich.“

Der HSV habe "gute, kluge Entscheidungen getroffen und es geschafft, Ruhe in den Verein zu bekommen. Da halte ich die Verpflichtung von Dieter Hecking als Trainer für einen wegweisenden Schritt", betonte Kind. Mit Blick auf seinen Verein meinte er: "Wir hingegen kämpfen noch mit zu vielen Altlasten aus der Abstiegssaison."

Derzeit gehe es für Hannover 96 nur um einen gesicherten Tabellenplatz. Im Anschluss an diese Saison könne aber "nur die Rückkehr in die Bundesliga unser Ziel sein“, sagte Kind.

Der Hauptgesellschafter der 96er räumte ein, vor dieser Saison auch über die Verpflichtung Heckings nachgedacht zu haben. "Grundsätzlich stehen Dieter Hecking und ich natürlich immer in Kontakt“, sagte Kind. "Er wohnt hier in der Region, fühlt sich Hannover sehr verbunden." Der Clubboss kann sich vorstellen, Hecking zu Hannover 96 zurückzuholen. "Hier gibt es doch sehr gute Jobs.“

Zuletzt hatte Hecking selbst eine Zukunft als 96-Sportchef ins Spiel gebracht. "Generell kann ich mir schon vorstellen, später mal so etwas zu machen. Das kann sicherlich auch in Hannover sein", sagte er Ende Januar im HSV-Podcast des Abendblatts.

Für "Troche" beginnt der Oberliga-Alltag

Mit dem Debüt von Piotr Trochowski für den HSV III im Gastspiel beim TuS Osdorf startet heute (19.30 Uhr, Blomkamp) die Rückserie der Oberliga Hamburg.

"Sowohl Troche als auch Marcell Jansen werden dabei sein", kündigte HSV-III-Trainer Marcus Rabenhorst an. "Ich denke, diese Kon­stellation ist eine Bereicherung für die ganze Oberliga."

HSV-Präsident Jansen (34) kickt bereits seit dem 9. Februar 2018 für den HSV III. Trochowski (35) feiert sein Comeback nach vier Jahren ohne Pflichtspiel.

Testlauf bestanden: Piotr Trochowski (M., hier im Spiel gegen Weiche Flensburg) soll für den HSV III jetzt auch erstmals in einem Pflichtspiel auflaufen.

Foto: Thomas Maibom / HA

Die beiden früheren HSV-Bundesligaprofis sollen die tragenden Säulen der Offensive sein. Jansen läuft seit vergangener Saison erfolgreich als Mittelstürmer auf, Trochowski soll auf der Zehn spielen.

"Luft für 90 Minuten hat Troche auf jeden Fall. Wie lange er spielt, werden wir sehen", so Rabenhorst. Die Gastgeber erwarten aufgrund der Ausgangslage einen großen Zuschauerandrang.