Hamburg. In Hamburgs Fanszene hat sich "Der Sievi" als wort- und vor allem stimmgewaltiger Beobachter des HSV einen Namen gemacht. Während der selbsternannte Direktansager sich in seinen lautstarken Analysen bislang vor allem den eigenen Verein vorknöpfte, arbeitet er sich diesmal am kommenden Gegner ab.

In einem beispiellosen Video-Schlagabtausch duelliert sich Timo Sievert alias "Der Sievi" im Vorfeld der Partie gegen den 1. FC Nürnberg mit zwei Fans der Franken. Ausgangspunkt der Fehde mit den "Club"-YouTubern Dave und Gnoddzn war unter anderem die laut HSV-Sportvorstand Jonas Boldt "offene Rechnung" nach dem Nürnberger Protest gegen die 0:4-Niederlage im Hinspiel wegen des Falls Bakery Jatta.

Der Ausgangspunkt: "Club"-Fans über die "offene Rechnung"

HSV-Fans verballhornt "Club"-Legende

"Ja, hallo? Wir haben 0:4 verloren! Wenn einer eine Rechnung zu begleichen hat, dann sind das doch wir!", ruft FCN-Fan Dave in die Kamera. Die "leidige Jatta-Affäre" sei für ihn abgehakt, das Spiel wäre auch ohne den Gambier verloren gegangen. Ein Eingeständnis, das bei Sievi auf taube Ohren, respektive im wahrsten Sinne Unverständnis stieß.

Im Hinspiel durften die HSV-Fans einen 4:0-Sieg im Nürnberger Max-Morlock-Stadion feiern.

Foto: Imago/eu-images

Denn in seiner ersten Antwort bekannte der HSV-Anhänger, kaum ein Wort der süddeutschen Kontrahenten entschlüsselt zu haben. Stattdessen machte er sich über den Dialekt lustig – einschließlich einer Verballhornung der "Club"-Legende Max Morlock. Was wiederum in Franken nicht gerade gut ankam.

HSV-Fan "Siebi" antwortet den Nürnberg-YouTubern

"Du kannst ja nicht einmal unseren Max Morlock richtig aussprechen", entgegnete Dave. "Der Max Morlock ist ein Gott in Nürnberg! Ich möchte nicht, dass irgendein Hamburger über ihn ablästert!" Und Gnoddzn sagte an Sievi gerichtet. "Du schreist mir ein bisschen zu viel, Alter! Bleib mal ein wenig locker und fahr drei PS runter!"

Die Antwort der "Club"-Fans auf HSV-Anhänger Sievi

HSV-Fans schämen sich für Sievi

Ein Schlagabtausch, der sich in einigen unschönen Vorhaltungen verliert – und bei den meisten Beobachtern eher Fremdscham evoziert. "Also Sievi, hab gern gelegentlich zu dir reingeschaut. Was bildest du dir denn ein? Die beiden reden nunmal Dialekt", schrieb ein HSV-Fan. Und einer anderer: "Da kann man sich echt nur schämen! Nicht nur für Sievi, sondern für alle Beteiligten an diesem Video."

Und wie reagieren die beteiligten Akteure selbst auf die Kommentare? "Wir frozzeln da eben ein wenig rum...kein Blutvergießen...nur verbaler Schlagabtausch", schreibt Dave bei YouTube. Und Sievi scheint sich insgeheim auch über die negativen Antworten zu freuen: "So viele Sahne-Kommentare hier. Das ist pure Motivation, immer weiter zu machen und noch mehr Videos zu produzieren! Vielen Dank, Community!"