Hamburg. Als der 1. FC Nürnberg am Mittwoch um 17.35 Uhr am Flughafen Hamburg landete, stieg ein Spieler mit ganz besonderen Heimatgefühlen aus dem Eurowings-Flieger: Hanno Behrens. „Es ist immer schön, nach Hamburg zu kommen. Die Stadt liebe ich sehr“, sagte der Kapitän der Nürnberger zuvor im Gespräch mit dem Abendblatt. Der 29-Jährige spielte ab der U 15 sieben Jahre lang beim HSV. Heute Abend (20.30 Uhr/Sky und Liveticker auf abendblatt.de) trifft Behrens mit seinem FCN zum Start der Restrückrunde bei seinem HSV an. „Natürlich ist das ein besonderes Spiel.“

Das Gleiche gilt für Tim Leibold. Der Linksverteidiger des HSV spielte vor seinem Wechsel nach Hamburg im vergangenen Sommer vier Jahre lang in Nürnberg. Besonders wird das Duell für Behrens und Leibold aber vor allem auch aus einem persönlichen Grund: Die beiden sind beste Freunde. Im Juni 2015 standen sie in Nürnberg das erste Mal gemeinsam auf dem Trainingsplatz. Behrens kam aus Darmstadt, Leibold vom VfB Stuttgart. „Tim ist ein sehr cooler Typ mit einem sehr guten Humor. Wir haben uns von Anfang an gut verstanden. Es hat sich dann zu einer echten Freundschaft entwickelt“, sagt Behrens.

HSV hat direkten Aufstiegsplatz verloren

An diesem Donnerstag wird diese Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. Der HSV hat nach den klaren Heimsiegen von Arminia Bielefeld (2:0) und dem VfB Stuttgart (3:0) den direkten Aufstiegsplatz zwei erst einmal verloren, der 1. FC Nürnberg ist nach dem Sieg von Wehen Wiesbaden auf einen direkten Abstiegsplatz (17) gerutscht. Der Druck ist auf beiden Seiten spürbar. „Wir brauchen jetzt vier Monate lang einen Tunnelblick“, forderte der HSV-Vorstandschef Bernd Hoffmann.

In den Tunnel wird sich am Donnerstagabend auch Hanno Behrens begeben. Familie und Freunde des in Elmshorn geborenen und aufgewachsenen FCN-Profis werden im Volksparkstadion auf der Tribüne sitzen. Mit Leibold begegnet ihm einer dieser Freunde sogar auf dem Platz. Dort werden sich die beiden aber kaum wahrnehmen. „Im Spiel ist man im Tunnel. Man merkt es nicht, wenn da ein Kumpel gegen dich spielt“, sagt Behrens, der schon beim 0:4 im Hinspiel gegen den HSV auf Leibold traf.

Fans nahmen Leibold den Wechsel übel

Für den Neu-Hamburger war das damals Anfang August kein leichter Tag. Der Wechsel von Nürnberg zum HSV wurde Leibold von den Fans übel genommen, weil sie dessen Aussagen nach dem Abstieg aus der Bundesliga anders interpretiert hatten. So wurde Leibold zunächst bei jeder Ballberührung ausgepfiffen. Mit zwei frühen Torvorlagen brachte der HSV-Zugang die Zuschauer aber schnell zum Schweigen. „Mit jedem Treffer wurde es im Stadion ruhiger. Durch den Sieg war es umso schöner, und mit den Pfiffen kam ich auch gut klar“, sagte Leibold kürzlich im Abendblatt.

Hanno Behrens (l.) und Tim Leibold feiern Nürnbergs Aufstieg.

Foto: Imago/Zink

Noch nach dem Spiel ging er in die Kabine der Nürnberger, um sich mit seinen alten Kollegen zu unterhalten. Es sollte eine kurze Konversation werden. „Er war bei uns, aber wir waren natürlich nicht gut drauf. Ich hatte zumindest keine Lust. mit ihm über das Spiel zu sprechen“, erinnert sich Behrens und lacht. Wenige Wochen zuvor hatten ihre Gespräche noch deutlich länger gedauert. Die beiden waren sich eigentlich einig darüber, dass sie auch in der neuen Saison zusammen für Nürnberg spielen. Doch dann erhielt Leibold einen Anruf von Dieter Hecking. Der neue HSV-Trainer wollte den Linksverteidiger als Ersatz für Douglas Santos nach Hamburg holen – und überzeugte ihn am Telefon.

Leibold suchte Rat bei seinem Freund

Bevor Leibold beim HSV zusagte, suchte er aber noch den Rat bei seinem Freund. „Wir haben in den Tagen vor dem Transfer lange über das Thema gesprochen. Er hat mir vertraut, dass ich es nicht weitersage“, erzählt Behrens. Seinem Kumpel gab er den Rat, nur auf sich zu schauen und sich nicht von anderen beeinflussen zu lassen. Als Leibold sich dann für den HSV entschied, musste Behrens aber schon schlucken: „Von allen Spielern, die uns verlassen haben, hat mir das am meisten wehgetan.“

Dabei hätte es durchaus passieren können, dass die beiden auch in dieser Saison wieder zusammen spielen. Nach dem verpassten Wiederaufstieg stand Behrens auch beim HSV auf dem Zettel. Intensivere Bemühungen gab es aber nicht. „Bei mir hat niemand angerufen. Es gab keinen Kontakt. Ich habe es aber gelesen, weil meine Familie das mitbekommt in Elmshorn“, sagt Behrens, der noch eine enge Bindung zu seiner Heimat hat. „Früher oder später werde ich auch wieder in Hamburg landen.“

Nächstes Treffen nur privat

Eine erneute Zusammenkunft zwischen Leibold und Behrens wird es aber so schnell nur im privaten Rahmen geben. In der Winterpause 2017/18 waren die beiden schon einmal zusammen mit einem Freund aus Elmshorn im Surf-Urlaub in Costa Rica, ein halbes Jahr später ging es nach dem Nürnberger Aufstieg gemeinsam nach Bali. „Das war eine wilde Truppe“, erzählt Behrens, der als geübter Surfer dem Anfänger Leibold die Welt der Wellen zeigte. Nach dieser Saison soll es möglicherweise erneut auf die Indonesien-Insel gehen. „Ich würde mich freuen, wenn er wieder mitkommt. Er ist herzlich eingeladen“, so Behrens. Und auch Leibold sagt: „Ich hoffe, dass wir uns im Sommer wiedersehen.“

Bis dahin haben beide aber noch eine nervenzehrende Restrückrunde vor sich, die am Donnerstagabend im Volkspark startet. Während es zwischen Leibold und Behrens freundschaftlich zugeht, wird es auf den Rängen voraussichtlich hitziger zugehen. Hintergrund ist die Geschichte um den Fall Bakery Jatta, der nach dem Hinspiel ins Rollen kam. Der 1. FC Nürnberg hatte Einspruch gegen die Spielwertung einlegt, nachdem die „Sport Bild“ über Zweifel an der Identität Jattas berichtete. Als der DFB die Ermittlungen einstellte, zog auch Nürnberg den Einspruch zurück. Während sich Sportvorstand Robert Palikuca ein halbes Jahr später reumütig zeigt, haben viele HSV-Fans das Vorgehen der Nürnberger nicht vergessen.

Wie groß die Rivalität aber auch ausfällt: Tim Leibold und Hanno Behrens werden sich hinterher wieder auf ein lockeres Gespräch in der Kabine treffen.

Hamburger SV: Heuer Fernandes – Beyer, Letschert, van Drongelen, Leibold – Fein – Schaub, Dudziak – Jatta, Hinterseer, Kittel.

1. FC Nürnberg: Mathenia – Sorg, Mavropanos, Margreitter, Handwerker – Schleusener, Geis, Dovedan, Behrens, Hack – Frey.