Hamburg. Es war durchaus eine Überraschung, als Dieter Hecking im Training am Montag die Leibchen verteilte. Dabei wurde relativ schnell klar, dass es sich bei der Auswahl der Spieler um die Elf gehandelt haben dürfte, die am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky und Liveticker auf abendblatt.de) zum Auftakt der Restrückrunde gegen den 1. FC Nürnberg die Startelf bilden wird. Überraschend war diese Auswahl, weil mit Sonny Kittel und Ewerton zwei Spieler fehlten, die man nach den Eindrücken der Testspiele und des Trainingslagers eigentlich in der Anfangsformation erwartet hätte. Doch zwischen dem Trainingslager und dem Training am Montag lag eben auch noch eine 2:5-Blamage beim Viertligisten VfB Lübeck, die offensichtliche Folgen mit sich brachte.

„Bis Basel war alles in Ordnung. Dann kam der Auftritt in Lübeck. Da kann und darf ich insbesondere mit der zweiten Halbzeit nicht einverstanden sein. Und das gibt natürlich schon noch einmal das eine oder andere zu überlegen“, sagte Trainer Hecking am Dienstag. Sein Plädoyer: „Wir brauchen Spieler, die von der ersten Sekunde an wissen, worum es geht. Der Fokus muss in den nächsten Monaten auf dem Fußball liegen. Das habe ich in der zweiten Halbzeit bei dem einen oder anderen nicht gesehen. Da guckt man in den Trainingstagen seit Freitag genauer hin.“

Hecking hätte von Ewerton mehr Verantwortung erwartet

Mit dem einen oder anderen, bei dem Hecking sehr genau hingeschaut hat, dürfte er vor allem Ewerton gemeint haben. Der Brasilianer, der wegen zwei schwerer Verletzungen in der ersten Saisonhälfte nur auf drei Einsätze kam, soll für den Rest der Spielzeit eigentlich der Stabilisator der Defensive werden. Doch ausgerechnet im Spiel gegen seinen Ex-Club Nürnberg bekommt der 30-Jährige von seinem Trainer einen Denkzettel. Und der hat nicht nur mit seiner schwachen Leistung an der Lohmühle zu tun. Nach Abendblatt-Informationen kam Ewerton ausgerechnet nach der Lübeck-Pleite zu spät zum Training. Eine Disziplinlosigkeit, die Hecking dem Verteidiger nicht durchgehen lassen kann.

Der HSV wollte die Meldung am Dienstag nicht kommentieren. Hecking machte in der Pressekonferenz aber klar, dass er mit Ewertons sportlichem Auftritt alles andere als einverstanden war: „Gegen Lübeck hätte ich mehr Verantwortung von ihm erwartet.“ Diese Aussage dürfte aber vor allem auch für seine Verantwortungslosigkeit außerhalb des Platzes gelten. Für Hecking ist Ewertons Fehlverhalten ein Ärgernis, da sich der Sommereinkauf im Winter in eine gute Verfassung gebracht hatte, die Vorbereitung komplett bestreiten konnte. „Ewerton ist deutlich weiter als in der Vorrunde“, sagte Hecking.

Rick van Drongelen profitiert

In seiner Karriere war Ewerton bislang nicht durch Disziplinlosigkeiten aufgefallen – im Gegensatz zu anderen Brasilianern etwa wie die ehemaligen HSV-Profis Walace, Alex Silva oder Thiago Neves. Doch gerade in dieser Phase der Saison wird Hecking noch mehr als zuvor darauf achten, wer die richtige Einstellung für die Zeit bis zum letzten Spieltag der Saison am 17. Mai mitbringt.

Von Heckings Denkzettel für Ewerton profitiert Vizekapitän Rick van Drongelen. Der Niederländer war in der Hinrunde lange gesetzt, ehe er im vorletzten Spiel des Jahres in Sandhausen seinen Stammplatz verlor – an Ewerton. Nun hat van Drongelen die Chance, seinen Platz im Team wieder zu festigen. Gegen Nürnberg wird er mit Timo Letschert ein holländisches Abwehrzentrum bilden.

Abwehrtalent Jonas David soll noch verliehen werden

Für den weiteren Verlauf der Rückrunde soll Ewerton beim HSV aber wieder eine wichtige Rolle einnehmen. Kaum eine Chance auf Einsatzzeiten hat daher Eigengewächs Jonas David. Der 19-Jährige ist bei den Hamburgern aktuell Innenverteidiger Nummer fünf. Der HSV hat sich daher gemeinsam mit David darauf verständigt, ihm bei einem anderen Club Spielpraxis zu verschaffen.

„Der Junge muss auf einem höheren Level spielen“, sagt Hecking. Infrage kommt für David vor allem die Dritte Liga oder ein Club in einer ausländischen Liga wie Österreich oder Dänemark. Im Sommer muss der HSV ohnehin entscheiden, ob er den bis 2021 laufenden Vertrag mit David vorzeitig verlängert. Sowohl der Spieler als auch der Club sind daran interessiert.

Eine fehlende Einstellung kann man David in jedem Fall nicht vorwerfen. Der U-20-Nationalspieler gilt als Musterprofi. Das soll auch Ewerton wieder werden. „Mit einer Larifari-Einstellung wirst du nichts erreichen“, sagte Hecking am Dienstag. Eine Botschaft, die nun auch bei Ewerton angekommen sein dürfte.

Die voraussichtliche HSV-Startelf gegen Nürnberg: Heuer Fernandes – Beyer, Letschert, van Drongelen, Leibold – Fein – Narey, Schaub, Dudziak, Jatta – Hinterseer.