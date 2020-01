Die HSV-News am Sonntag, den 26. Januar 2020:

Pohjanpalo vergleicht HSV mit Bayer

Vier Tage vor dem Punktspiel-Jahresauftakt gegen den 1. FC Nürnberg (Donnerstag, 20.30 Uhr/im Liveticker auf abendblatt.de) hat Dieter Hecking durchblicken lassen, dass er auch den letzten seiner insgesamt drei Winterneuzugänge direkt aufbieten könnte.

Zumindest lobte der HSV-Trainer am Sonntag Joel Pohjanpalo ausdrücklich. "Er ist jemand, der als Gegenspieler immer sehr unangenehm ist, der in der Box brandgefährlich ist und nicht lange braucht, um zum Abschluss zu kommen“, sagte Hecking über den von Leverkusen ausgeliehenen Stürmer.

"Joel war schon immer in unserem Fokus", verriet Hecking außerdem. über den Finnen, der selbst wiederum sagte: "Der HSV spielt ähnlich wie Bayer Leverkusen sehr ballbesitzorientiert und kreiert viele Torchancen. Das kommt meinem Spiel auf jeden Fall entgegen."

Neben Pohjanpalo gilt es auch als wahrscheinlich, dass mit Louis Schaub (Mittelfeld) und Jordan Beyer (rechte Außenverteidigung) die ersten beiden Wintertransfers zu ihrem Debüt kommen.

Suhonen im Kader gegen Nürnberg?

Sollte Pohjanpalo gegen den "Club" dabei sein, könnte es im Volksparkstadion prompt zu einer ganz speziellen Premiere kommen. Denn auch Pohjanpalos Landsmann Anssi Suhonen hat durchaus berechtigte Chancen, zumindest für den Kader nominiert zu werden.

Last-Minute-Gewinner der Vorbereitung? Anssi Suhonen winkt gegen den 1. FC Nürnberg ein Platz im HSV-Kader.

Foto: Imago/Michael Schwarz

In diesem Fall stünden erstmals in der langen Vereinsgeschichte zwei Finnen im HSV-Kader, vielleicht sogar auch auf dem Platz. Zumindest entschied das Trainergespann, Suhonen bis auf weiteres bei den Profis zu behalten.

Nach der Test-Pleite beim VfB Lübeck am Donnerstag (2:5) hatte Hecking den quirligen Offensivmann ausdrücklich gelobt. Bislang hat das gerade erst 19 Jahre alt gewordene Talent lediglich 35 Minuten in der Regionalliga gespielt, sein eigentliches Zuhause ist noch die A-Junioren-Bundesliga.

Die HSV-Finnen Anssi Suhonen (l.) und Joel Pohjanpalo (r.) am Sonntag im HSV-Training.

Foto: Imago/Michael Schwarz

Vor Pohjanpalo und Suhonen stand beim HSV mit Stürmer Juhani Peltonen ( sechs Bundesligatreffer zwischen 1964 und 1966) erst ein Finne unter Vertrag, dazu kam mit Matti Steinmann (bis August 2019) noch ein Deutsch-Finne.

Harnik steigt wieder voll ein

Gute Signale sendet indes auch Martin Harnik. Heute drehte der Österreicher zwar noch alleine seine Runden, am Montag soll er nach seinem Faserriss in der Wade aber wieder mit der Mannschaft trainieren. Der Stürmer könnte sogar am Donnerstag gegen Nürnberg wieder im Kader stehen.

Athletik-Trainer Daniel Müssig leitete eine der beiden Trainingseinheiten am Sonntag.

Foto: Imago/Michael Schwarz

Gyamerah arbeitet mit dem Ball

Noch nicht ganz so weit ist Jan Gyamerah. Am Sonntag absolvierte der Rechtsverteidiger ein individuelles Programm auf dem Rasen – auch der Ball kam dabei zum Einsatz.

Mit der Mannschaft trainieren könnte Gyamerah, der dem HSV nach seinem Wadenbeinbruch schon seit dem 6. Spieltag fehlt, bei optimalem Verlauf dann im Februar wieder.

Jan Gyamerah schuftete auch am Sonntag für sein Comeback.

Foto: Imago/Michael Schwarz

Hecking plaudert im Abendblatt-Podcast

Über seine Aufstellung wird Dieter Hecking am Montag möglicherweise auch beim Abendblatt sprechen. Aber in erster Linie wird es um Hintergründiges gehen, wenn der HSV-Coach für den Podcast "HSV – wir müssen reden" in der Redaktion aufschlägt. Zu hören sein wird die aktuelle Folge dann ab 21 Uhr auf abendblatt.de.

HSV-Gegner Nürnberg gibt noch einen Spieler ab

Ein Spieler aus dem Nürnberger Kader im Hinspiel wird beim Rückspiel definitiv nicht dabei sein. Am Sonntag gab der "Club" den Abgang von Ondrej Petrak bekannt. Der slowakische Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis zu Dynamo Dresden.

Minuskulisse gegen Nürnberg – na und?

Gegen Nürnberg droht ein neuer Zuschauer-Tiefwert in dieser Saison. Bis zum Sonntag wurden für das Spiel erst 37.500 Tickets abgesetzt. Die bisherige Minuskulisse datiert vom 3. Spieltag (41.737 an einem Freitagabend gegen den VfL Bochum).

Dennoch wird der HSV auch nach dem 19. Spieltag Platz zwei in der Zuschauertabelle verteidigen. Momentan steht der Schnitt im Volksparkstadion bei 47.490 Zuschauern, nur Stuttgart hat mehr vorzuweisen (51.877). Gegner Nürnberg liegt abgeschlagen auf Rang drei (30.765).

Auschwitz-Tafel: Starkes Zeichen der Profis

Ohnehin gibt es manchmal Wichtigers als Zuschauerschnitte – denkt sich auch die Mannschaft. Und so hat sich das Team dazu entschieden, am Montag, dem "Erinnerungstag im deutschen Fußball", geschlossen zur Einweihung der Auschwitz-Gedenktafel am Volksparkstadion zu erscheinen. Ursprünglich war dafür nur der Mannschaftsrat der Profis vorgesehen.

Mit der Tafel auf der Rampe Nord-Ost will der HSV an die Opfer des Nationalsozialismus aus den eigenen Reihen erinnern. Die Begrüßungsrede wird Bernd Hoffmann halten, anschließend findet ein Kurzvortrag über Margarete Zinke statt. Die HSV-Hockeyspielerin war 1945 im Konzentrationslager Neuengamme vor den Toren Hamburgs ermordet worden.

Im Anschluss an die Veranstaltung, die das Netzwerk Erinnerungsarbeit in Zusammenarbeit mit den Supporters, dem Fanprojekt und Mitarbeitern des Vereins ermöglicht, erhalten alle Teilnehmer kostenlosen Eintritt in das HSV-Museum. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich über das Thema auszutauschen.