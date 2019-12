Die HSV-News am Sonnabend, den 28. Dezember 2019:

Für 27 Millionen Euro? Ex-HSV-Stürmer Hwang vor Wechsel nach England

Beim HSV konnte Hee-Chan Hwang vergangene Saison als Leihspieler nur selten zeigen, was er kann. Nach starkem Beginn warfen Verletzungen und wohl auch Länderspielstrapazen den südkoreanischen Nationalstürmer zurück. Am Ende war er einer derjenigen, denen der verpasste Bundesliga-Aufstieg besonders angekreidet wurde.

Zurück bei Red Bull Salzburg läuft es für den 23-Jährigen in dieser Saison umso besser. Allein in den sechs Champions-League-Vorrundenspielen gelangen Hwang drei Tore und fünf Vorlagen, auch seine Bilanz in der österreichischen Bundesliga (14 Einsätze, sechs Tore, sieben Vorlagen) ist beeindruckend.

Hee-Chan Hwang kam beim HSV in 21 Zweitligaspielen auf zwei Toren und zwei Vorlagen.

Foto: Matthias Kern / Bongarts/Getty Images

Jetzt steht Hwang vor dem nächsten Karriereschritt: Laut einem Bericht der "Hamburger Morgenpost" könnte er noch im Winter zum englischen Premier-League-Club Wolverhampton Wanderers wechseln. Kolportierte Ablöse: 27 Millionen Euro – mehr als doppelt so viel wie die Summe, auf die das Portal "Transfermarkt" seinen Marktwert schätzt (12,5 Millionen Euro). Wolverhampton kämpft derzeit als Tabellenfünfter um die Qualifikation für die Champions League.

Trainer Hecking suchte beim HSV neue Motivation

Trainer Dieter Hecking hat die Herausforderung beim kriselnden HSV angenommen, weil bei ihm nach vielen Jahren in der Bundesliga die Motivation gelitten hat. „Es ist der Reiz, nicht wieder das zu machen, was man so oder so machen könnte, sondern etwas zu machen, was aus der Reihe fällt“, begründete der 55 Jahre alte Coach sein Engagement an der Elbe.

Dafür nahm der zuvor bei Borussia Mönchengladbach tätige Coach im Sommer sogar einen Job in der 2. Liga bei einem Club mit schwindelerregendem Trainerverschleiß in Kauf. Raus aus der ersten Reihe, rein ins zweite Glied, lautete Heckings neue Perspektive. „Das ist mir lieber als Beamtenfußball, wo ich nur verwalte. Hier kann ich gestalten.“

Lesen Sie auch den großen HSV-Jahresrückblick 2019

Sohn Aaron Hecking, der HSV-Anhänger ist und in Hamburg lebt, ist vom Lebenswerk seines Vaters angetan. „Ich denke, es sagt viel aus, dass er mittlerweile so weit ist, dass er das machen kann, worauf er Lust hat, und nicht auf jeden Zug aufspringen muss. Wenn man so weit ist im Fußballgeschäft, dann hat man sehr, sehr viel erreicht und ist auf einem hohen Niveau“, sagte Hecking junior jüngst im NDR-Fernsehen.

Trotz des großen Umbruchs im Kader nach dem verpassten Aufstieg unter Vorgänger Hannes Wolf ist der HSV unter Hecking nach 18 Spieltagen als Zweiter auf einem direkten Aufstiegsplatz in die Winterpause gegangen. Hinter Spitzenreiter Arminia Bielefeld (34) folgt der HSV in der Tabelle vor dem punktgleichen VfB Stuttgart (je 31 Zähler).

Früherer HSV-Profi Wicky übernimmt Chicago

Der frühere HSV-Profi Raphael Wicky wird neuer Trainer beim US-Club Chicago Fire FC. Der letzte Verein des vor Kurzem zurückgetretenen Ex-Weltmeisters Bastian Schweinsteiger gab die Verpflichtung des Schweizers am Freitag bekannt.

„Dieser Club hat eine glänzende Zukunft“, sagte Wicky, der zuletzt für die amerikanische U17 als Trainer verantwortlich war. In der Bundesliga spielte der 42-Jährige neben dem HSV auch für Nordrivale Werder Bremen. Mit Werder holte der ehemalige Nationalspieler 1999 den DFB-Pokal.

Testspiel gegen Schalke läuft live auf Youtube

Bevor es vom 12. bis zum 18. Januar ins Trainingslager an der Algarve geht, empfängt der HSV am Freitag, den 10. Januar (18 Uhr) den Bundesliga-Fünften FC Schalke 04 zu einem Testspiel im Volksparkstadion. Tickets sind weiterhin in allen Kategorien erhältlich und kosten zehn bis 20 Euro.

Wer nicht im Stadion ist, kann trotzdem live dabei sein. Das Spiel wird live bei Youtube übertrage, wie der FC Schalke jetzt bekannt gab. Die Gelsenkirchener kehren ihrerseits erst am Tag zuvor von ihrem Trainingslager in Spanien zurück.

Ein mögliches Wiedersehen gibt es für die Fans dann mit dem früheren HSV-Stürmer Michael Gregoritsch, den Schalke bis Saisonende vom FC Augsburg ausgeliehen hat.