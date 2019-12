Darmstadt. Der HSV will seine schwache Auswärtsbilanz in der Zweiten Liga aufbessern. Das Team von Trainer Dieter Hecking tritt am Sonnabend (13.00 Uhr/Sky) beim Tabellenzwölften Darmstadt 98 an. Seit sieben Auswärtsspielen ist den Hamburgern kein Sieg gelungen. Hecking fordert drei Punkte, um den zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter Arminia Bielefeld zu halten. Dritter ist punktgleich mit dem HSV der VfB Stuttgart.

Wie erwartet startet der HSV mit Adrian Fein im offensiven Mittelfeld, während Jeremy Dudziak zunächst auf der Bank bleibt. Auf seinen Kapitän muss das Team verzichten: Aaron Hunt hat sich einen Bänderriss zugezogen. Die Aufstellung: Heuer Fernandes, Ewerton, Narey, Kittel, Hinterseer, Jatta, Leibold, Harnik, Letschert, Jung, Fein.

HSV vs. Darmstadt 98: Verfolgen Sie das Spiel hier im Liveticker:

Die Hamburger haben die Hinrunde mit 30 Punkten abgeschlossen. Mehr war jedoch möglich. „Wir waren von den ersten elf Spielen alle begeistert und hätten uns gewünscht, dass es so weitergeht. Das ist nicht der Fall gewesen, was wir kritisch hinterfragen“, sagte Hecking. Mit dem Rückrundenstart wird laut Hecking ein neuer Abschnitt eingeläutet. „Jetzt beginnt die entscheidende Phase. Bislang war es Vorgeplänkel“, sagte der Coach und forderte von seinem Team, es von nun an besser zu machen. Im Hinspiel im Volksparkstadion war der HSV nicht über ein 1:1 hinausgekommen.

