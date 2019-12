Hamburg. Die letzte Auswärtsreise des Jahres begann für den HSV am Freitagnachmittag um 16 Uhr am Terminal 2 des Hamburg Airports. Lufthansa-Flug LH 025 brachte den Tross um Trainer Dieter Hecking nach Frankfurt. Von dort aus ging es weiter nach Darmstadt, wo sich am Sonnabend im Merck-Stadion am Böllenfalltor (13 Uhr/Sky und im Liveticker auf abendblatt.de) entscheidet, wie die Bewertung von sechs Monaten Arbeit beim HSV ausfallen wird. Oder wie es Trainer Hecking vor dem Spiel formulierte: „Es geht jetzt darum, aus unserer starken Position heraus es noch besser zu machen. Und damit müssen wir in Darmstadt anfangen.“

Der ausgerufene Neustart gegen die Hessen ruft Erinnerungen hervor an den 28. Juli. Heimspiel gegen Darmstadt. Es war das erste Spiel der neuen Saison nach dem größten Kaderumbruch der HSV-Historie. 22 Spieler hatten die Hamburger nach dem verpassten Wiederaufstieg abgegeben – inklusive der Nachwuchsprofis wie Patric Pfeiffer, der nun in Darmstadt spielt. Mehr Abgänge gab es noch nie beim HSV. Dazu kamen 14 Neuzugänge, ein runderneuerter Trainerstab und ein neuer Sportvorstand.

HSV-Saisonauftakt begann mit einem Fragezeichen

Jonas Boldt erinnert sich noch gut an den Saisonauftakt, der mit einem großen Fragezeichen begann. „Dieses Spiel war nach den vielen Veränderungen richtungweisend für uns“, sagte der Manager am Freitag rückblickend über den Sonntag Ende Juli, der sich als Blaupause für die folgenden Monate herausstellen sollte. „Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt. Die Euphorie war wieder da. Dann gehen wir in Rückstand, und du spürst im Stadion, dass die Erinnerungen hochkommen. Aber wir haben nie aufgesteckt und uns den Punkt verdient. Am Ende hat das Stadion gewackelt“, sagt Boldt über den Saisonauftakt, der beinahe mit einem Fehlstart begonnen hätte und sich in den Wochen darauf zu einem Traumstart entwickeln sollte.

Euphorie, Verunsicherung, Chancen, Rückstand, Moral – der Start gegen Darmstadt lieferte alle Begriffe, die sich wie ein roter Faden durch die ersten sechs Monate des neuen HSV zogen. Auch das erste Halbjahr der zweiten Zweitligasaison war gezeichnet durch extreme Ausschläge. „Unser Ziel war und ist es, dominanten Fußball zu spielen und das Vertrauen der Zuschauer zurückzugewinnen“, sagt Boldt. Der Sportchef des HSV zieht ein überwiegend positives Fazit aus seinem ersten Halbjahr. Trotzdem ist ihm bewusst, dass das Darmstadt-Rückspiel über die Stimmung zum Jahresabschluss entscheidet. „Das wird das Gefühl sein, das du mit in die Pause nimmst. So oder so wird hier aber keiner nervös werden“, so Boldt.

Vertrauen der Fans hatte HSV zurückgewonnen

Das Vertrauen der Fans hatte der HSV mit 24 Punkten aus den ersten elf Spielen und dem 6:2-Sieg gegen Stuttgart mehr als zurückgewonnen. Die jüngste Ergebniskrise sorgte bei vielen Anhängern aber bereits wieder für Sorgen und Skepsis. Entsprechend differenziert bewertet Boldt die Lage beim HSV: „Wir haben unseren Kader vor der Saison realistisch eingeschätzt und wussten, dass es solche Phasen geben wird.“ Die interne Analyse hat beim HSV ergeben, dass sich die Gegner im Laufe der Saison immer besser auf das Spiel des HSV eingestellt haben und die Hamburger sich gegen die destruktive Spielweise der vermeintlich schwächeren Teams nicht genügend zur Wehr gesetzt haben. Von seiner Spielidee will der HSV trotz der jüngsten Schwächephase aber nicht abrücken. „Unsere Stärke ist das Herausspielen von Torchancen“, sagt Boldt.

HSV-Trainer Hecking: "...damit fangen wir in Darmstadt an"

Allerdings mangelte es dem HSV zuletzt an der Chancenverwertung. Auch deswegen diskutieren die Verantwortlichen intern, ob im Winter neben einem Außenverteidiger noch eine Verstärkung für die Offensive hinzukommen soll. Die Bedenken: Ein neuer Stürmer könnte das intakte Gruppengefüge verändern und etwa Lukas Hinterseer, der das Team in Darmstadt als Kapitän anführen wird, irritieren. Dass sich aus der Mannschaft eine homogene Einheit entwickelt hat, ist zumindest eine weitere Analyse der Hinrunde. Ebenso wie die Erkenntnis, dass die Gruppe ihrem Trainer folgt.

HSV fehlt ein Spieler wie Bielefelds Fabian Klos

Allerdings haben die Bosse auch gesehen, dass dem HSV ein Spieler fehlt, der wie Bielefelds Fabian Klos (13 Saisontore) aus dem Nichts mal trifft. Am ehesten konnte Sonny Kittel diese Rolle ausfüllen. Der Topscorer der Hamburger (neun Tore/zwei Vorlagen) wird in Darmstadt voraussichtlich die Rolle des verletzten Kapitäns Aaron Hunt im zen­tralen Mittelfeld übernehmen. An seiner Seite könnte Adrian Fein erstmals auf der offensiveren Position beginnen, während Gideon Jung wie in Sandhausen im defensiven Mittelfeld startet.

Diese Idee hat die sportliche Leitung für die Rückrunde bereits in Betracht gezogen. Jung soll dem Abwehrverbund mehr Stabilität verleihen. Die Schwäche von Fein in der Rückwärtsbewegung hätte die sportliche Leitung schon zu Saisonbeginn beobachtet, allerdings sei diese nicht so zum Tragen gekommen wie in den vergangenen Auswärtsspielen in Wiesbaden, Kiel oder Osnabrück.

Für die HSV-Verantwortlichen ist die Hinrunden-Analyse vorerst abgeschlossen. Mit der Reise nach Darmstadt beginnt der Neustart vor dem Start in das neue Jahr. „Jetzt geht die entscheidende Phase los“, sagt Hecking, der vor dem Rückrundenauftakt nur einen Wunsch hat: bloß keinen Fehlstart.

