Hamburg. HSV-Fans sollten sich Sonnabend, den 22. Februar, dick im Kalender markieren. Denn an dem Tag steigt das Stadtderby gegen den FC St. Pauli im Volksparkstadion. Das hat die DFL am heutigen Freitag bekannt gegeben. Für den HSV ist dieser Termin die Chance, Revanche für die schmerzhafte Derbyniederlage im Hinspiel am Millerntor (0:2) zu nehmen.

Auch die weiteren Partien vom 22. bis 28. Spieltag sind terminiert worden: In diesem Zeitraum muss der HSV fünfmal an einem bei Fans beliebten Sonnabend sowie jeweils einmal an einem Freitag und einem Montag antreten. Das Nordderby bei Bundesliga-Absteiger Hannover 96 findet an einem Sonnabend (15. Februar) statt.

Lesen Sie auch...

HSV tritt am Montag in Stuttgart an

Ende März beziehungsweise Anfang April kommt es dann zu zwei womöglich richtungweisenden Spielen um den Aufstieg. Zunächst empfangen die Hamburger am 21. März (Sonnabend) den aktuellen Tabellenführer Arminia Bielefeld. Nach der Länderspielpause (Testpiele gegen Spanien, 26. März, und Italien, 31. März) gastiert der HSV am Montag, den 6. April, beim momentan ärgsten Verfolger VfB Stuttgart.

Die HSV-Partien bis zum 28. Spieltag:

18. Spieltag (Sa, 21.12.): Darmstadt – HSV

19. Spieltag (Do, 30.1.): HSV – Nürnberg

20. Spieltag (Mo, 3.2.): Bochum – HSV

21. Spieltag (Sa, 8.2.): HSV – Karlsruhe

22. Spieltag (Sa, 15.2.): Hannover – HSV

23. Spieltag (Sa, 22.2.): HSV – St. Pauli

24. Spieltag (Sa, 29.2.): Aue – HSV

25. Spieltag (Sa, 7.3.): HSV – Regensburg

26. Spieltag (Fr, 13.3.): Fürth – HSV

27. Spieltag (Sa, 21.3.): HSV – Bielefeld

28. Spieltag (Mo, 6.4.): Stuttgart – HSV

Die Bilder des Derby-Hinspiels: