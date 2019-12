Die HSV-News am Donnerstag, den 19. Dezember 2019:

Neuer Vertrag: Daran hakt es bei Vagnoman

Eigentlich ist die Faktenlage klar: Der HSV will den Vertrag mit Josha Vagnoman (19) verlängern – und der Spieler hat den gleichen Wunsch. Obwohl sich beide Seiten im Groben und Ganzen über eine Verlängerung einig sind, zieht sich der Vollzug momentan etwas in die Länge. Der Grund: Laut der "Bild" strebt der HSV eine langfristige Bindung für vier oder fünf Jahre an. Die Vagnoman-Seite wolle den bis 2021 gültigen Kontrakt jedoch nur um zwei Jahre bis 2023 verlängern.

Schon gehört? So jubelte Josha Vagnoman im September über sein erstes Profitor für den HSV.

Foto: Valeria Witters / WITTERS

Es ist allerdings davon auszugehen, dass sich beide Seiten in Kürze annähern werden. Möglicherweise liegt der neue Vertrag für den momentan schwer verletzten Vagnoman (Fußbruch) bereits unter dem Weihnachtsbaum. Mitte der Rückrunde im März will der talentierte Außenverteidiger dann auch wieder auf dem Platz angreifen.

Heuer Fernandes mit ligaweitem Spitzenwert

Es klingt kurios: Aber seit es für den HSV sportlich nicht mehr so rund läuft wie noch zu Saisonbeginn, nutzt Torhüter Daniel Heuer Fernandes seine Chance sich auszuzeichnen. Da die Gegner inzwischen zu deutlich mehr Torchancen als noch im Sommer kommen, bekommt der Schlussmann häufig die Gelegenheit, seine Qualitäten in Eins-gegen-eins-Situationen unter Beweis zu stellen.

Torhüter Daniel Heuer Fernandes bewahrte den HSV mit mehreren starken Reaktionen im eins gegen eins vor einer Niederlage in Sandhausen.

Foto: imago / Nordphoto

Wie die "Bild" ermittelt hat, vereitelt ligaweit kein Torwart so viele Großchancen wie Heuer Fernandes (sieben von 20). Und dann wäre da noch eine beeindruckende Statistik für den Nachfolger von Julian Pollersbeck im Tor des HSV: Seit dem 3. Dezember 2017 hat der im Sommer aus Darmstadt verpflichtete Heuer Fernandes kein Ligaspiel verpasst. Eine beeindruckende Quote, die er am Sonnabend um 13 Uhr gegen seinen Ex-Club fortsetzen wird.

Lesen Sie auch...

Grammozis will HSV nicht von der Leine lassen

Darmstadts Trainer mit HSV-Vergangenheit, Dimitrios Grammozis, hat seine Mannschaft vor der Qualität der Hamburger gewarnt. „Wir dürfen den HSV nicht von der Leine lassen. Wenn die Stürmer Raum haben, dann ist es sehr schwer gegen diese Mannschaft.“ Dennoch soll seine Elf am Sonnabend aber nicht nur engagiert verteidigen, sondern auch mutig und schnell nach vorne spielen. „Gegen den HSV brauchen wir auch Geschwindigkeit“, sagte der Coach.

Ewerton: Führe Konkurrenzkampf mit mir selbst

Beim 1:1 in Sandhausen stand Zwei-Millionen-Neuzugang Ewerton nach einer langwierigen Verletzungspause erstmals in der HSV-Startelf. Bis auf seinen Fehler beim Gegentor, als er Torschütze Zhirov nach einer Ecke aus den Augen verlor, erledigte der Brasilianer seine Aufgabe im Abwehrzentrum souverän. Nun spricht vieles dafür, dass Ewerton gegen Darmstadt erneut von Beginn an ran darf. Rick van Drongelen hätte somit zum zweiten Mal in Folge das Nachsehen.

Der Brasilianer Ewerton (r.) bei seinem ersten Startelf-Einsatz für den HSV in Sandhausen.

Foto: imago / Nordphoto

Stellte sich das Innenverteidiger-Pärchen Gideon Jung/van Drongelen zu Saisonbeginn noch von alleine auf, ist der Konkurrenzkampf mit den wiedergenesenen Timo Letschert und Ewerton inzwischen deutlich größer geworden. Dennoch nennt Ewerton sich selbst als den härtesten Gegner. "Ich habe momentan eher einen Konkurrenzkampf mit mir selbst. Ich weiß, wo ich mal war und wo ich auch wieder hin will", sagte der Verteidiger der "Mopo".

Körperlich sieht er sich bereits bei 100 Prozent, verbessern will sich Ewerton nun mit mehr Spielpraxis. "Wichtig ist, dass ich jetzt auch den richtigen Rhythmus finde. Das wird durch die Spiele automatisch kommen."