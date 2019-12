Hamburg. Dieter Heckings Miene verfinsterte sich mit jedem Wort der Frage. Wie er denn die aktuelle Phase des HSV mit zwei Niederlagen in Serie und nur fünf Punkten aus fünf Spielen beschreiben würde und wie er mit dieser Situation umgehe, wollte ein Reporter auf der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel des HSV am Sonntag beim SV Sandhausen (13.30 Uhr/Sky und im Abendblatt-Liveticker) wissen. "Es ist eine große Krise", antwortete der leicht genervte HSV-Coach mit einer gehörigen Portion Sarkasmus.

"Wenn man zweimal nicht gewonnen hat, ist eine Krise da", ergänzte Hecking, der sich sein Grinsen nun nicht mehr verkneifen konnte. Dann wurde er deutlich: "Das interessiert mich nicht – und ich hoffe, meine Mannschaft auch nicht. Es geht nur um Sieg oder Niederlage und danach werden wir abgerechnet.“

HSV-Coach Hecking will die Wende schaffen

Doch mit dieser Erklärung konnte sich Hecking nicht aus der Krisen-Debatte im Volkspark davonstehlen. Denn ein weiterer Reporter hakte nach, ob die zuletzt eingeholten Negativergebnisse etwas innerhalb der Mannschaft verändert hätten.

„Es war in der Vergangenheit schon so, dass der HSV mal zwei Spiele in Folge verloren hat und es wird auch in Zukunft wieder so sein. Keine Mannschaft der Welt ist von so einer Phase frei", entgegnete Hecking, der den Fans schließlich Hoffnung machte, in Sandhausen die sportliche Wende zu schaffen. "Wichtig ist, dass man die richtigen Schlüsse daraus zieht." Und der erfahrene Coach wirkte so, als sei dies beim HSV der Fall.

HSV-Krise? Hecking verspürt nicht mal Druck

Allerdings sollte auch dieser verbal verbreitete Hoffnungsschimmer nicht reichen, um das Thema zu den Akten zu legen. Wie groß der Druck sei, am Sonntag unbedingt gewinnen zu müssen, wollte eine umtriebige Reporterin zum Abschluss der turnusmäßigen Medienrunde wissen. „Ich kenne das nicht anders, das begleitet mich jedes Wochenende", sagte Hecking. "Es ist immer eine Frage, wie sehr man den Druck an sich heranlässt."

Nach eigener Aussage sei der HSV-Trainer zu lange dabei, um solche Gefühle an sich heranzulassen. Ähnliche wie die K-Debatte stelle sich daher auch diese Frage nicht für Hecking. "Ich bin von Druck noch weit entfernt.“