Die HSV-News am Donnerstag, den 12. Dezember 2019:

HSV switcht zu Geheimtraining

Am Ende traf es nur einige wenige Kiebitze, doch für die die dürfte der spontane Wechsel im Trainingsplan am Donnerstag mindestens überraschend gekommen sein.

Dieter Hecking hatte sich für Donnerstag nun doch zu einem Geheimtraining entschieden.

Denn kurzerhand entschied sich das Trainerteam um Chef Dieter Hecking, die Vormittagseinheit statt wie ursprüunglich geplant öffentlich geheim abzuhalten.

Vor dem wichtigen Hindrundenabschluss beim SV Sandhausen am Sonntag (13.30 Uhr/im Liveticker auf abendblatt.de) will sich Hecking bei seinem taktischen Feinschliff offenbar noch weniger in die Karten schauen lassen als ohnehin schon.

Vor der Abfahrt Richtung Heidelberg bittet Hecking seine Profis noch zu zwei Trainingseinheiten am Volksparkstadion (Freitag um 11 Uhr/anschließend Pressekonferenz sowie Sonnabend um 13 Uhr).

Eher neuer Verteidiger als neuer Stürmer?

Jonas Boldt hat erneut betont, die Verpflichtung eines weiteren Angreifers in der Winterpause nicht ausschließen zu wollen. "Natürlich kann es sein, dass wir noch etwas machen. Aber wenn, dann sollte es ein Stürmer sein, der ein anderes Element einbringt als diejenigen, die wir haben“, sagte der HSV-Sportvorstand dem "Kicker".

In den vergangenen sechs Pflichtspielen blieb der Tabellenzweite bei nur einem Sieg ganz ohne Stürmertor. Dennoch ist für Boldt die Diskussion um einen neuen Angreifer zu sehr von Hektik geprägt: "Das ist auch etwas populistisch. Denn Fakt ist, dass wir immer noch weit vorne stehen bei den erzielten Toren." Nach Spitzenreiter Arminia Bielefeld (35) steht der HSV mit 33 Treffern auch in dieser Rangliste auf Platz zwei.

Haben ihren Kader fest im Blick: HSV-Sportvorstand Jonas Boldt (l.) und Trainer Dieter Hecking.

Noch wichtiger als Veränderungen im Angriff ist den HSV-Verantwortlichen nach Abendblatt-Informationen allerdings eine Verstärkung für die Defensive. Denn in den Augen von Boldt und Trainer Dieter Hecking hängt die momentan fehlende Durchschlagskraft im Angriff auch entscheidend mit einem mangelhaften Aufbauspiel aus der Abwehr heraus zusammen.

Das sagte Boldt auch dem Kicker: "Wir müssen stabiler stehen, wir müssen der Liga zeigen, dass wir die Null wieder über 90 Minuten verteidigen."

Unabhängig von eventuellen Transfer-Aktivitäten könnte daher in der Rückrunde Gideon Jung eine neue Rolle zukommen. Nach Abendblatt-Informationen erwägt Hecking, den derzeit als Innenverteidiger eingeplanten 25-Jährigen künftig als eine Art Mittelfeld-Staubsauger hinter Adrian Fein einzusetzen. Der wiederum würde dann von der Sechs auf die Acht vorgezogen werden.

Jonas Boldt zu Gast im Abendblatt-Podcast:

Sportvorstand Jonas Boldt im HSV-Podcast des Abendblatts

Hinterseer: "Nichts Unangenehmeres um die Jahreszeit"

Treffsicherster HSV-Angreifer ist derzeit Lukas Hinterseer mit vier Liga-Toren. Martin Harnik kommt bislang auf zwei Treffer, Bobby Wood ist noch komplett erfolglos. "Ich bin aber schon so lange dabei und weiß, dass es auch ganz schnell wieder anders gehen kann", sagte Hinterseer der Mopo.

Nicht hadern, weiterarbeiten: Lukas Hinterseer hat in diesem Jahr noch zwei Spiele Zeit, um seinen fünften Saisontreffer zu erzielen.

Vor der Winterpause haben die Hamburger Stürmer noch am Sonntag gegen Sandhausen und danach beim SV Darmstadt 98 die Gelegenheit, den Bann zu brechen. Aber auch Hinterseer weiß: "Es wird brutal schwer. Spiele in Sandhausen und in Darmstadt – da gibt es nichts Unangenehmeres um die Jahreszeit. Da muss man keinen wachrütteln. Das wird purer Kampf“, sagte der 28-Jährige.

Santos: Weitere Chance auf die halbe Million

Das Champions-League-Aus von Zenit St. Petersburg hat wie berichtet auch den HSV geärgert. Beim Douglas-Santos-Verkauf für zwölf Millionen Euro hatte man sich auf eine zusätzliche Prämienregelung geeinigt, nach der dem HSV 500.000 Euro bei einem Weiterkommen von St. Petersburg zugestanden hätten.

Bei der 0:3-Niederlage in Lissabon sah Douglas Santos (Nr. 3) erst die Gelbe, später dann die Gelb-Rote Karte.

Immerhin: Diese Regelung greift bis zu Santos' Vertragsende bei Zenit im Sommer 2024. So darf der HSV Santos und dem voraussichtlichen neuen russischen Meister in der kommenden Saison erneut die Daumen für die Champions League drücken.

Vorausgesetzt, der Brasilianer steht dann überhaupt noch in St. Petersburg unter Vertrag. Schließlich halten sich hartnäckige Gerüchte, nach denen der 25-Jährige Interesse an einer Rückkehr in sein Heimatland zu Vasco da Gama haben könnte.

