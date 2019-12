Hamburg. Wenn das nun die angekündigte Reaktion auf die Niederlage in Osnabrück gewesen sein soll, muss sich nicht nur Uwe Seeler Sorgen um den HSV machen. Bei der 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim im letzten Heimspiel des Jahres blieben so ziemlich alle Weihnachtswünsche der Fans an ihre Mannschaft unerfüllt. Die Einzelkritik.

Heuer Fernandes: Nahezu beschäftigungslos, bis er kurz vor Schluss beim 0:1 eine ganz fiese Rute überreicht bekam.

Narey (bis 86.): Viel mutiger als zuletzt. Nutzte seine Geschwindigkeitsvorteile gegen den deutlich langsameren Schnatterer, ohne dabei für wirkliche Festtagsstimmung zu sorgen.

Jairo Samperio (ab 86.): Kam zu spät.

Letschert: Lange Zeit mehr oder weniger solide, schritt aber vor dem Lattenschuss vor dem 0:1 nicht energisch genug ein.

Van Drongelen: Ho, ho, ho! Rutschte beim Warmmachen von der Bank für den angeschlagenen Gideon Jung ins Team und machte seine Sache bis zum 0:1 deutlich besser als zuletzt. Aber: reagierte beim Gegentor zu langsam.

Leibold: Seine Seite war so dicht wie der Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus. Konnte sich kaum in Szene setzen.

Fein (bis 86.): Ließ sich von den blitzeblank geputzten Schuhen der Heidenheimer blenden und verteilte zu viele Geschenke. In der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so spendierfreudig.

HSV – Heidenheim: die Bilder des Spiels

HSV-Verteidiger Tim Leibold (l.) und Heidenheims Marc Schnatterer haben nur Augen für den Ball. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Heidenheims Marnon Busch will HSV-Topvorbereiter Tim Leibold den Passweg verstellen. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Heidenheims Jonas Föhrenbach jubelt über sein Siegtor gegen den HSV. Foto: Martin Rose / Bongarts/Getty Images

HSV-Verteidiger Rick van Drongelen (M.) wird von Heidenheims Patrick Mainka (o.) übersprungen. Foto: Valeria Witters / WITTERS

HSV-Stürmer Martin Harnik (l.) lässt Heidenheims Patrick Mainka liks liegen. Foto: Valeria Witters / WITTERS



Gegen Tim Kleindienst (l.) kann sich Rick van Drongelen aber behaupten. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Heidenheims Sebastian Griesbeck (r.) macht sich gegen HSV-Verteidiger Khaled Narey ganz lang. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Hamburgs Jeremy Dudziak (l.) wird vom Heidenheimer Patrick Mainka bedrängt. Foto: Martin Rose / Bongarts/Getty Images

HSV-Verteidiger Tim Leibold (r.) nimmt die Verfolgung von Heidenheims Robert Leipertz auf. Foto: Sudheimer / imago images/Eibner

Hamburgs Sonny Kittel (u.) wird von Heidenheims Tim Kleindienst übersprungen. Foto: Axel Heimken / dpa



Bakery Jatta (l., gegen den Heidenheimer Oliver Hüsing) durfte nach seiner Rotsperre erstmals wieder für die HSV-Profis ran. Foto: Axel Heimken / dpa

HSV-Trainer Dieter Hecking musste vor dem Abpfiff kurzfristig umplanen. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Innenverteidiger Gideon Jung verletzte sich beim Aufwärmen. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Dadurch blieb Rick van Drongelen die Bank erspart. Hecking hatte den formschwachen Niederländer erstmals nicht in seine Startelf berufen. Foto: Valeria Witters / WITTERS

42.190 Zuschauer sorgten beim letzten HSV-Heimspiel des Jahres für Weihnachts- bzw. Nikolausstimmung. Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Kinsombi (ab 86.): Kam, sah – und verlor mit dem Rest der Mannschaft.

Dudziak: Konnte den Trainer-Wunschzettel nicht wirklich erfüllen. Sollte sich spätestens zu Heiligabend eine Sondereinheit Schusstraining wünschen.

Hunt (bis 73.): Wirkte in der ersten Halbzeit ein wenig wie der Weihnachtsmann in den Sommerferien. Im zweiten Durchgang nur geringfügig besser.

Hinterseer (ab 73.): Kam zu spät, um noch für die große Bescherung zu sorgen. Wirkungslos.

Jatta: Hamburgs Renntier muss seinen Turbo während seiner Zwei-Spiele-Sperre verloren haben. Hätte zehn Minuten vor Schluss trotzdem zum Weihnachtsmann des Tages werden können.

Harnik: Hätte ein paar fleißige Weihnachtselfen gebrauchen können, die ihn in der Offensive unterstützen. Versuchte viel, aber nur wenig wollte gelingen.

Kittel: Lässt die Fans normalerweise froh und munter sein. Am Freitagabend ließ er aber nur Heidenheims eifrige Abwehrmannen froh und munter sein.