Hamburg. Der Streit zwischen dem HSV und dem DFB um das heiß diskutierte Thema Pyrotechnik droht zu eskalieren. Wie die "Sport Bild" berichtet, sollen die Hamburger beim Fußball-Verband eine Genehmigung beantragt haben, in der Rückrunde beim Heimspiel gegen Zweitliga-Aufsteiger Karlsruher SC (8. Februar 2020) kontrolliert kalte Pyrotechnik abzubrennen.

Daraufhin soll Bernd Hoffmann einen Anruf von DFL-Aufsichtsratschef Peter Peters erhalten haben. In dem Gespräch sei dem HSV-Boss mitgeteilt worden sein, dass die Ausnahmegenehmigung aus DFL-Sicht zum völlig falschen Zeitpunkt beantragt worden wäre, da der Verein wegen mehrerer Pyro-Vergehen seiner Fans beim Stadtderby auf St. Pauli (0:2 am 16. September) gerade erst mit einer Rekordstrafe von 250.000 Euro belegt wurde. Gegen dieses Strafmaß legte der HSV Einspruch ein, der Ausgang ist noch offen.

HSV ist sauer über Anruf bei Hoffmann

Dem Bericht zufolge sollen die Hanseaten enttäuscht über die Rückmeldung der DFL sein. Der Club weiche dennoch nicht von seinem Bestreben ab, Pyrotechnik kontrolliert abzubrennen – wohl wissend, dass es beim DFB als nahezu ausgeschlossen gelte, dass dem Antrag des HSV zugestimmt wird.

Der HSV hat Pyrotechnik als Teil der Fankultur akzeptiert, wie Hoffmann schon im Februar dieses Jahres dem Abendblatt sagte, und will deshalb neue Wege gehen. Schon in der vergangenen Saison hatte der Club über eine eigene Pyro-Choreografie beim Heimspiel gegen Magdeburg (8. April) nachgedacht, sah dann aber wegen der sportlichen Krise in der Rückrunde davon ab.

Das könnte Sie auch interessieren:

HSV hofft auf eigene Pyro-Choreo

Ähnliche Pläne sollen nun nachgeholt werden. „Unser Ziel ist es, so eine Aktion noch in dieser Saison hinzubekommen“, hatte der Fanbeauftragte des HSV, Cornelius Göbel kürzlich im Abendblatt-Podcast "HSV – wir müssen reden" gesagt. Der 35-Jährige fasst hierfür den Beginn der Rückrunde ins Auge. „Wir müssen jetzt Fakten schaffen.“