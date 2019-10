Hamburg. Der HSV kann an diesem Dienstag (18.30 Uhr) Historisches schaffen: Noch nie konnten sich die Hamburger im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart durchsetzen. Das zeigt die Statistik. Sollte dies nun im fünften Anlauf, drei Tage nach dem 6:2-Sieg im Zweitligaduell, gelingen, würden die Hamburger auch eine satte Prämie einstreichen: Der DFB vergütet den Einzug ins Achtelfinale mit 700.000 Euro. Mit unserem Liveticker verpassen Sie nichts.

HSV gegen VfB Stuttgart im Liveticker

HSV-Trainer Dieter Hecking hatte am Sonntag Veränderungen in der Startaufstellung angekündigt. Kapitän Aaron Hunt dürfte wieder fit sein. Wie fit, ist fraglich. Doch Hecking beorderte ihn gleich in die Startelf. Von Anfang an mit dabei auch David Kinsombi und Jairo Samperio. Jeremy Dudziak, Lukas Hinterseer und Bobby Wood sitzen zunächst auf der Ersatzbank. Das überrascht, denn damit könnte Harnik als Spitze ganz vorne spielen. Hecking proviert seine Varianten offenbar auch in einem so wichtigen K.o.-Spiel aus.

Bei den Stuttgartern wird wieder Holger Badstuber in der Mannschaft erwartet. Er hatte für Aufsehen gesorgt, weil er zuletzt Schiedsrichter global als "Muschis" beschimpft hatte – laut hörbar über TV-Mikrofone.

HSV bei Twitter

Die Stuttgarter waren nach dem 2:6 nach Hause geflogen und am Montag zurück nach Hamburg. Der Mannschaftsbus bliebt offenbar in Hamburg. Eine Leerfahrt hin und zurück wäre ökologisch Wahnsinn gewesen. Auch viele Stuttgarter Fans und Medienberichterstatter blieben an der Elbe.