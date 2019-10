Hamburg. Das ist eine faustdicke Überraschung: Trainer Dieter Hecking stellt den HSV im Topspiel gegen de VfB Stuttgart (13 Uhr) entscheidend um und beordert erstmals in dieser Zweitligasaison Christoph Moritz in die Startelf. In dieser Runde kommt der 29 Jahre alte Routinier auf bislang nur 24 Spielminuten aus der Einwechslung beim 1:0-Heimsieg gegen Bochum am 3. Spieltag.

Die Hereinnahme des defensiven Mittelfeldspielers ist eine Reaktion des HSV-Trainers auf die offensive Ausrichtung der Schwaben. "Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wie der Gegner spielen möchte", sagte Hecking bei Sky zu seinem taktischen Kniff.

Hinterseer rotiert überraschend raus

Christoph Moritz hatte sich im HSV-Training zuletzt für einen Platz in der Startelf beworben.

Welche Rolle Moritz im 4-3-3-System einnehme, müsse man "abwarten", sagte Hecking. "Er kann uns gut tun mit seiner Laufstärke, Präsenz und strategischen Fähigkeiten."

Für Moritz muss ebenso überraschend Stürmer Lukas Hinterseer aus der ersten Elf weichen, der dem HSV am vergangenen Montag mit seinem Treffer noch ein 1:1 im Spitzenspiel bei Arminia Bielefeld beschert hatte.

Für den Österreicher rückt Landsmann Martin Harnik gegen seinen alten Club Stuttgart in die Spitze. Und auch in der Innenverteidigung stellt Hecking um: Dort muss Timo Letschert im Vergleich zum Bielefeldspiel auf die Bank, für ihn spielt heute Gideon Jung.

VfB Stuttgart ohne Mario Gomez

Beim VfB hat Trainer Tim Walter den ehemaligen HSV-Leihspieler Orel Mangala in die Anfangsformation beordert. Ex-Nationalspieler Mario Gomez nimmt zunächst auf der Bank Platz.

Wiedersehensfreude: Orel Mangala (l.) kehrte mit dem VfB Stuttgart erstmals wieder ins Volksparkstadion und damit zu seinen ehemaligen HSV-Kollegen Rick van Drongelen (M.) und Gideon Jung zurück.

"Ich glaube nicht, dass es ein Spiel ist, das Marios Fähigkeiten entgegenkommt", sagte Walter unmittelbar vor dem Anpfiff bei Sky. Zündstoff bringe diese Personalentscheidung aber nicht, meinte der VfB-Coach: "Der Umgang mit Mario ist super und völlig entspannt."

Vielmehr begrüßte Walter noch einmal die forsche Aussage Gomez', beide Duelle mit dem HSV in diesen Tagen gewinnen zu wollen. "Das ist genau die Aussage, die ich mir von meiner wünsche", sagte Walter, "denn ich denke genauso".

HSV gegen VfB im Duell um die Spitze

Im Duell mit dem Zweitplatzierten Stuttgart geht es um die Tabellenführung in der Zweiten Fußball-Bundesliga. Momentan steht der HSV mit einem Punkt Vorsprung auf Rang eins. Das Spiel der Traditionsvereine im Volksparkstadion ist mit 57.000 Zuschauern ausverkauft.