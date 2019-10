Hamburg. Früher sang Sarah Connor im Stadion vor Fußballspielen ("Brüh im Lichte dieses Glückes"), heute singt die Delmenhorsterin während Fußballspielen neben dem Stadion.

Genauer gesagt: Am Dienstag, dem 29. Oktober, tritt die blonde Popmusikerin im Rahmen ihrer "Herz Kraft Werke"-Tournee in der Hamburger Barclaycard-Arena auf.

HSV spielt parallel zu Sarah Connor

Was nicht weiter problematisch wäre, wenn gleichzeitig im benachbarten Volksparkstadion nicht auch noch der heimische HSV gegen den VfB Stuttgart um den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals kämpfen würde.

Sarah Connor in der Barclaycard Arena und der HSV im Volksparkstadion: Diese Kombination dürfte zu erheblichen Verkehrsproblemen in Hamburg führen.

Rund 10.000 Konzertbesuchern stehen dann mindestens 40.000 Fußballfans gegenüber. Durch die parallel ausgetragenen Großveranstaltungen erwarten die jeweiligen Verantwortlichen ein deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen.

"Wir empfehlen allen Gästen, dies zu beachten und genügend Zeit für die Anreise einzuplanen", schreibt etwa der Konzertveranstalter Semmel Concerts Entertainment. Die bessere Alternative dürften an diesem Tag ohnehin die öffentlichen Verkehrsmittel sein.

HSV-Fans müssen auf frühes Ende hoffen

Einlass für den Connor-Gig ist um 18 Uhr (Konzertbeginn: 20.30 Uhr), das HSV-Spiel startet um 18.30 Uhr. Bleibt für beide Lager zu hoffen, dass das Pokalduell in der regulären Spielzeit entschieden wird.

In diesem Fall wäre ein Abpfiff gegen 20.20 Uhr und eine getrennte Abreise gewährleistet, bei Verlängerung oder Elfmeterschießen könnten sich Stadion- und Arenabesucher jedoch erneut in die Quere kommen.

HSV vs. VfB: Chaos auch wegen A-7-Sperrung

Es wäre für Tausende HSV-Fans nur drei Tage nach dem ersten Aufeinandertreffen mit dem VfB eine weitere Geduldsprobe. Denn schon beim Ligaspiel gegen Stuttgart ist rund um den Volkspark ein Verkehrschaos vorprogrammiert.

Die Zweitligapartie am Sonnabend (13.30 Uhr) fällt schließlich exakt in eine 55 Stunden währende Vollsperrung der Autobahn A7 zwischen den Anschlussstellen Schnelsen-Nord und Eidelstedt.

Dann müssen sogar 57.000 Zuschauer einen Nerven schonenden Weg ins ausverkaufte Volksparkstadion finden. Am Spieltag ist vor allem zwischen 10 und 16 Uhr mit starken Verkehrsbehinderungen im Bereich Stellingen und Schnelsen zu rechnen.

Verkehrschaos rund um die HSV-Heimspiele gegen den VfB Stuttgart: Dann vielleicht lieber direkt per Schiff anreisen?

Hamburger Verkehrsbehörde streitet mit DFL

Um die Ansetzung des Spiels zum Zeitpunkt der A-7-Sperrung hatte es im Vorfeld Unstimmigkeiten zwischen der Stadt Hamburg und der Deutschen Fußball-Liga (DFL) gegeben.

Während die Verkehrsbehörde nach eigener Darstellung die DFL frühzeitig um einen Auswärtstermin oder alternativ sogar ein spielfreies Wochenende für den HSV gebeten hatte, wollen die Spielplaner von einem entsprechenden Wunsch nichts gewusst haben.

HSV-Fans aus Richtung Süden haben Glück

Ein kleines Zugeständnis gibt es nun zumindest für Fußballfans, die am Sonnabend aus Süden über die A7 zum Spiel anreisen. Denn die eigentliche Sperrung eines Fahrstreifens bei Heimfeld wegen Prüfarbeiten wird extra für den Anreiseverkehr zwischen 10 und 13 Uhr aufgehoben.

Besser übereingekommen sind Behörde und DFL bei der übernächsten Vollsperrung der A7 zwischen Schnelsen-Nord und Eidelstedt. Denn wenn die Autobahn am 6. Dezember ab 22 Uhr erneut für 55 Stunden geblockt wird, ist das HSV-Spiel bereits durch.

Die "Rothosen" haben zwar ebenfalls am Nikolaustag, einem Freitag, ein Heimspiel. Doch der Abreiseverkehr nach der Begegnung mit dem 1. FC Heidenheim (Anstoß 18.30 Uhr, Ende ca. 20.20 Uhr) sollte dann rechtzeitig durch sein.

Die HSV-Termine bis zur Winterpause:

26.10.: HSV gegen Stuttgart (Sonnabend, 13 Uhr)

29.10.: DFB-Pokal HSV gegen Stuttgart (Dienstag, 18.30 Uhr)

3.11.: HSV in Wiesbaden (Sonntag, 13.30 Uhr)

9.11.: HSV in Kiel (Sonnabend, 13 Uhr)

23.11.: HSV gegen Dresden (Sonnabend, 13 Uhr)

29.11.: HSV in Osnabrück (Freitag, 18.30 Uhr)

6.12.: HSV gegen Heidenheim (Freitag, 18.30 Uhr)

15.12.: HSV in Sandhausen (Sonntag, 13.30 Uhr)

21.12.: HSV in Darmstadt (Sonnabend, 13 Uhr)

Sarah Connor singt auch an VfB-Heimspieltag

Der VfB Stuttgart indes hat übrigens etwas mehr Glück mit Sarah Connor. Zwar tritt der Popstar am 3. November ebenfalls an einem Heimspieltag direkt neben dem Fußballstadion der Schwaben auf.

Doch das Konzert (20.30 Uhr) in der Porsche-Arena (ca. 7500 Plätze) findet an jenem Sonntag mit einigem zeitlichen Abstand zum Spiel des Bundesliga-Absteigers gegen Dynamo Dresden (13.30 Uhr) in der wohl gut gefüllten Mercedes-Benz-Arena (60.441 Plätze) statt.