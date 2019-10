Hamburg. Aaron Hunt hat den Wettlauf mit der Zeit verloren. Auch am Freitag absolvierte der HSV-Kapitän wegen seiner muskulären Probleme im Oberschenkel lediglich individuelle Übungen auf dem Trainingsplatz. Das Topspiel am Montag bei Arminia Bielefeld (20.30 Uhr/Sky und im Abendblatt-Liveticker) kommt für ihn somit noch zu früh. Der 33 Jahre alte Routinier wird nicht mit der Mannschaft nach Ostwestfalen reisen und stattdessen weiter an seinem Comeback arbeiten.

Für Hunt dürfte nun Sonny Kittel die Rolle des Spielmachers einnehmen. Der im Sommer ablösefrei von Zweitliga-Absteiger Ingolstadt verpflichtete Techniker fühlt sich ohnehin in der Zentrale am wohlsten. Auf den Außen duellieren sich gleich mehrere Profis. Momentan haben Bakery Jatta (links) und Martin Harnik (rechts) die Nase vorn.