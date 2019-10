Frankfurt am Main. Der frühere HSV-Angreifer Nicolai Müller verlässt Eintracht Frankfurt und wechselt mit sofortiger Wirkung nach Australien zu den Western Sydney Wanderers. Das teilte der hesssische Bundesligaclub am Mittwoch mit. In Sydney trifft der 32-Jährige auf Trainer Markus Babbel und die früheren Eintracht-Profis Alexander Meier und Pirmin Schwegler. Meier war in der vergangenen Rückrunde noch für den FC St. Pauli in der 2. Bundesliga aktiv.

Nach vier Jahren beim HSV war Müller im Sommer 2018 an den Main gewechselt, wurde aber von Trainer Adi Hütter selten berücksichtigt. In der vergangenen Saison war er an den Zweitligisten Hannover 96 ausgeliehen. Für den HSV kam er in 88 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei 17 Tore, darunter das zum Klassenerhalt im Relegationsrückspiel beim Karlsruher SC 2015.