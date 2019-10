Die HSV-News am Donnerstag, den 10. Oktober 2019:

Beim letzten Mal trafen sich der HSV und Eintracht Braunschweig noch heimlich, still und leise: Bei einem kurzfristig angesetzten Freundschaftsspiel auf einem Nebenplatz am Volkspark besiegten die Hamburger im September vergangenen Jahres den Drittligisten mit 2:1. Lewis Holtby drehte die Partie mit zwei Toren zugunsten des Gastgebers.

An diesem Donnerstag bekommt der einstige Bundesliga-Klassiker einen angemessenen Rahmen: Um 17.30 Uhr tritt der HSV zur "Testspiel-Revanche" im Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße an. Für die HSV-Fans stehen die Blöcke 18 (Sitzplatz) und 19 (Stehplatz) des Gastbereichs zur Verfügung. Außerdem wird am Spieltag eine Tageskasse im Gastbereich geöffnet. Das Duell der beiden Traditionsclubs wird aber auch live bei HSV-TV und im Youtube-Channel des HSV übertragen.

Vor der Abreise nach Braunschweig wärmte sich der Zweitliga-Tabellenführer noch bei einer kurzen Trainingseinheit am Volkspark auf.

Moin aus dem Volkspark 👋🏻 Jetzt gibt’s noch eine „schnelle“ Einheit, bevor heute Nachmittag unser Testspiel bei @EintrachtBSNews ansteht 👍🏻 #nurderHSV #Training pic.twitter.com/GuuvUO51ah — Hamburger SV (@HSV) October 10, 2019

In Braunschweig soll Ewerton sein HSV-Debüt geben. Der neue Innenverteidiger war am Dienstag nach acht Wochen Pause ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Ewerton (30) war mit einer Muskelverletzung aus dem Sommerurlaub in seiner Heimat Brasilien zum HSV gekommen und hatte fast die gesamte Vorbereitung verpasst. Trainer Dieter Hecking will ihm eine Halbzeit lang Spielpraxis geben.

Auf einen Einsatz bei den Profis können auch die A-Jugendlichen Travian Sousa, Anssi Suhonen und Jonah Fabisch hoffen. Sie haben in der Trainingswoche den Kader aufgefüllt. Verzichten muss Hecking auf Aaron Hunt, Christoph Moritz und Gideon Jung (alle angeschlagen) sowie die Nationalspieler Lukas Hinterseer (Österreich), Rick van Drongelen (U21 Niederlande), Adrian Fein, Josha Vagnoman (beide U21) und Jonas David (U20).

Eintracht Braunschweig hat sich für das Testspiel gegen den HSV hohe Ziele gesetzt. "Der HSV ist ein Verein mit beeindruckender Historie und viel Qualität. Für uns bedeutet dies, ein Testspiel auf höchstmöglichem Niveau zu bestreiten und gefordert zu werden", sagte Löwen-Trainer Christian Flüthmann. Er fordert von seiner Drittligamannschaft maximalen Einsatz. "Die Art und Weise ist mir wichtig, wie wir das Spiel annehmen, auch von der Mentalität her. Die letzten Ergebnisse sind nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir wollen möglichst zu null spielen und auch das eine oder andere Tor schießen, weil es gerade daran zuletzt haperte.“

In den vergangenen vier Ligapielen gelangen der Eintracht nur insgesamt zwei Treffer und zwei Punkte. Verzichten muss Flüthmann auf den früheren St.-Pauli-Kapitän Bernd Nehrig und Stephan Fürstner (beide verletzt) sowie Manuel Schwenk (Bronchitis) und Alfons Amade, der mit der U-20-Nationalmannschaft in Norderstedt gegen Polen antritt (18 Uhr).

HSV-Innenverteidiger Timo Letschert (26) hat als Jugendlicher für Rafael van der Vaart (36) geschwärmt – und ist dem späteren HSV-Publikumsliebling einmal sehr nahe gekommen, wie der Niederländer der "Hamburger Morgenpost" erzählt hat: "In meiner Jugendzeit bei Ajax war ich Balljunge. Jeder Jugendspieler hat einmal die Chance, vor einem Spiel den Ball hochzuhalten, sooft es geht. Als ich dran war, habe ich 890-mal geschafft. Danach durfte ich ein Bild mit einem Spieler meiner Wahl machen. Natürlich habe ich Rafa genommen."

HSV-Neuzugang Timo Letschert.

Foto: Wolfgang Zink / WITTERS

Es war van der Vaarts letztes Spiel für Ajax, bevor er 2005 von Amsterdam zum HSV wechselte. An diesem Sonntag (15 Uhr) richtet der langjährige niederländische Nationalspieler im Volksparkstadion sein Abschiedsspiel aus. Letschert will es sich nicht entgehen lassen. Vor zwei Wochen habe er van der Vaart im Volksparkstadion getroffen. "Wir haben uns länger unterhalten, es war ein supernetter Nachmittag. Wir haben denselben Humor. Er ist ein klasse Typ und eine echte HSV-Legende."

Nach einer Knieverletzung hatte Letschert beim 2:0 über die SpVgg Greuther Fürth erstmals für 90 Minuten für den HSV auf dem Platz gestanden. Sein 100-prozentiges Leistungslevel hat der Neuzugang vom italienischen Erstligisten Sassuolo nach eigener Aussage noch nicht erreicht: "Mir fehlen noch ein, zwei Schritte. Wenn ich noch ein paar Spiele absolviere, sollte das okay sein."

Der Norddeustche Fußball-Verband hat das ausgefallene Regionalligaspiel des HSV II bei Hannover 96 II neu angesetzt. Das "kleine Nordduell" findet nun am Mittwoch, den 20. November um 16.30 Uhr im Eilenriedestadion statt. Die Partie des 13. Spieltags war wenige Stunden vor dem geplanten Anpfiff am vergangenen Freitag abgesagt worden, weil der Platz unbespielbar gewesen war.

Sechs Tore hat HSV-Neuzugang Tim Leibold in dieser Zweitligasaison bereits aufgelegt – da kann aktuell nur St. Paulis Mats Möller Daehli mithalten. Den Tordrang hat sich der linke Verteidiger offenbar aus seiner Jugendzeit bewahrt. "Ich mag die Nähe zum Tor, früher war ich Mittelstürmer", sagte der 25-Jährige der "Bild"-Zeitung. Später sei er dann umgelernt worden, zunächst zum defensiven Mittelfeldspieler, später dann auf seine aktuelle Position als linker Verteidiger.

Als D-Jugendlicher sei er beim VfB Stuttgart aussortiert worden – der 1,74-Meter-Mann wurde für zu klein befunden. Leibold nahm einen Umweg über schwäbische Provinzclubs – und spielte sich 2013 wieder in den Fokus des VfB. Nach zwei Jahren bei den Stuttgarter Amateuren ging es für vier Jahre zum 1. FC Nürnberg.

Als sich dann der HSV meldete, habe er mit sich ringen müssen. "Mein Bauchgefühl hat von Anfang an gesagt, ich muss das machen", sagte Leibold. In Hamburg will er sich in den kommenden Jahren noch weiterentwickeln. "In meinem Alter ist noch eine Menge Potenzial vorhanden."

Das erste und bislang einzige Heimspiel des HSV gegen den 1. FC Heidenheim war ein denkwürdiges: Mit einem Hattrick binnen neun Minuten sicherte Pierre-Michel Lasogga seinen Hamburgern den Heimsieg. Lasogga ist zwar nicht mehr da, aber die Neuauflage am Freitag, den 6. Dezember (18.30 Uhr) hat sportlich weiterhin ihren Reiz.

Karten für das letzte HSV-Heimspiel des Jahres sind jetzt im freien Verkauf erhältlich. Mit Sitzplatzpreisen von 26 bis 46 Euro gehört die Partie des 16. Spieltages zu den Schnäppchen der Saison.