Die HSV-News am Dienstag, den 8. Oktober 2019:

Finanzvorstand Wettstein soll verlängern

HSV-Gegner Bielefeld mit reichlich Selbstvertrauen

Van der Vaart freut sich auf sein Abschiedsspiel

Stau-Chaos! Hamburg hat Ärger mit der DFL

Frank Wettstein kümmert sich seit November 2014 um die Finanzen des HSV.

Neuer Vertrag für Finanzvorstand Frank Wettstein. Wie die "Bild" berichtet, soll der 45-Jährige in Kürze einen Kontrakt bis 2022 unterschreiben. Und zwar noch vor der Veröffentlichung der Bilanz für die abgelaufene Saison, in der das neunte Minus in Folge gemacht wurde. Hierfür steht einzig noch die offizielle Bestätigung der Fußball AG aus. Wettsteins aktuell Vertrag läuft noch bis Saisonende. Noch im Oktober soll die Verlängerung bekannt gegeben werden.

Bielefeld hat Bock auf den HSV

Vor dem direkten Duell gegen den HSV befindet sich der kommende Gegner Arminia Bielefeld in Topform. Mit dem 1:0-Erfolg bei Aufsteiger VfL Osnabrück festigten die Ostwestfalen am Montag Relegationsplatz drei. Keine Frage, die Arminia (18 Punkte) ist bereit für den HSV (20).

„Wir sind hochzufrieden und fahren mit einem großen Grinsen nach Hause“, sagte Abwehrspieler Florian Hartherz nach dem vierten Auswärtssieg in dieser Saison. „Das Spiel hat gezeigt, dass wir im Moment zu Recht da oben stehen“, ergänzte Trainer Uwe Neuhaus, der mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden war. Und gegen den HSV steht auch Top-Stürmer und Kapitän Fabian Klos nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder zur Verfügung.

Van der Vaart freut sich auf sein Abschiedsspiel

Kurz vor seinem Abschiedsspiel steigt beim langjährigen HSV-Kapitän Rafael van der Vaart die Anspannung: „Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Es ist wie vor einem wichtigen Punktspiel“, wurde der 36-Jährige auf hsv.de zitiert. Am Sonntag (15 Uhr) treffen im Volksparkstadion „Rafas HSV Stars“ auf „Rafas All Stars“.

Angesagt haben sich zahlreiche ehemalige Weltklasse-Fußballer und HSV-Größen, die gemeinsam mit dem Holländer gespielt haben. Auf der Einladungsliste stehen Namen wie Arjen Robben, Ruud van Nistelrooy, Fabio Cannavaro und Rene Adler. „Ich freue mich darauf, noch einmal vor diesen fantastischen Fans aufzulaufen“, sagte van der Vaart, der in seinen 199 Pflichtspielen für den Hamburger SV 66 Tore erzielt und weitere 55 Treffer vorbereitet hatte.

Hamburg hat Ärger mit der DFL wegen HSV-Spiels

Die Stadt Hamburg klagt die DFL wegen der Ansetzung des HSV-Heimspiels gegen den VfB Stuttgart (26. Oktober) an, weil der Termin in den Zeitraum der A-7-Sperrung fällt. Laut der Verkehrsbehörde sei die DFL im Vorfeld der Erstellung des Spielplans über die Großbaustelle informiert worden. Der Vorwurf der Behörde: Ihr Wunsch sei ignoriert worden. Nun werden voraussichtlich Tausende Fans im Stau stehen. Die komplette Geschichte lesen Sie HIER.