Hamburg. Ob sich Dieter Hecking bei seinem Lob zu einem besonderen Wortspielchen hinreißen ließ, löste der HSV-Trainer nicht auf. Was aber aus der Analyse des 55-Jährigen klar hervorging: Hecking war verzückt. "Da kann man sehen, welche Feingeister wir in unserer Mannschaft haben", meinte der Coach über das zweite Tor des HSV beim 2:0 (0:0)-Sieg über die SpVgg Greuther Fürth. "Das war das Sahnehäubchen", schwärmte Hecking.

Bei allem Lob den Zeigefinger nicht vergessen: Dieter Hecking bei einer Anweisung für HSV-Feingeist Adrian Fein.

Foto: Witters

Die seit Wochen in starker Form aufspielende Bayern-München-Leihgabe Adrian Fein hatte einen langen Pass mit viel Gefühl auf Offensivmann Sonny Kittel geschlagen, der brillierte mit gekonnter Ballannahme und schlitzohrigem Heber über den Fürther Schlussmann Sascha Burchert. Das Volksparkstadion schien zu bersten, und Hecking nickte begeistert. Nach dem kaum zufriedenstellenden 2:2 bei Jahn Regensburg eine Woche zuvor war der Chef an der Seitenlinie diesmal vollauf zufrieden. "Es hat Spaß gemacht, heute zuzusehen“, befand Hecking.

Hecking ohne Rücksicht auf "Befindlichkeiten"

Der HSV verdrängte Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart von der Spitze und lehnt sich entspannt zurück. "Es ist ein tolles Gefühl und sehr wichtig für uns, mit diesen 20 Punkten in die Länderspiel-Pause zu gehen", meinte Stürmer Martin Harnik.

Dass Torschütze Kittel, mittlerweile mit fünf Toren bester HSV-Schütze, erst in der 72. Minute kam, ist auch ein Ausdruck neuer HSV-Selbstverständlichkeit. Für die Startaufstellung habe er sich "mal gegen Sonny entschieden“, weil dieser im Training "ein bisschen müde" wirkte, berichtete Hecking.

Konkurrenz belebt das Geschäft, besonders im eigenen Haus. "Ich kann keine Rücksicht nehmen auf Befindlichkeiten einzelner. Dass das dem einen oder anderen Spieler mal sauer aufstoßen kann, das ist okay“, betonte Hecking. "Ich bin sehr froh über diese Alternativen.“

DFB-Trainer beobachtet Fein und Vagnoman

Froh war auch U21-Bundestrainer Stefan Kuntz. Der 56-Jährige saß im Stadion und beobachtete zwei seiner Schützlinge. Sowohl der 20-jährige Fein mit seinem Überblick, Ballgefühl und Talent für Spielorganisation als auch der 18 Jahre alte Rechtsverteidiger Josha Vagnoman mit seiner feinen Technik und dem unwiderstehlichen Offensivdrang dürften es Kuntz angetan haben.

Beide sind nominiert für die U21-Länderspiele am Donnerstag gegen Europameister Spanien und am 15. Oktober gegen Bosnien-Herzegowina.

HSV gegen Fürth: Die Bilder zum 2:0-Sieg:

Der HSV bejubelt mit seinen Fans vor der Nordtribüne den Sieg und die damit verbundene Tabellenführung in der Zweiten Liga. Foto: witters

Die Videowand lügt nicht: Der HSV hat den VfB Stuttgart von der Tabellenspitze verdrängt. Foto: witters

Künstlerisch wertvoll: Sonny Kittel nimmt einen langen Ball von Adrian Fein technisch überragend an und lupfte den Ball anschließend ins Fürther Tor. Das 2:0 war die Entscheidung. Foto: witters

Ein Kunstwerk von einem Tor. Sonny Kittel (r.) schaut, wie sein Ball sich butterweich ins Netz senkt. Das 2:0 war das Eintrittsgeld allein wert. Foto: witters

Timo Letschert feierte in der Innenverteidigung sein Startelfdebüt beim HSV. Der Niederländer machte eine ordentliche Partie, nur hin und wieder merkte man ihm die fehlende Spielpraxis an. Foto: witters



Ein Blick, der Bände spricht: Vor dem Spiel "testete" Kyriakos Papadopoulos schon einmal die Ersatzbank. Der Grieche hatte sich Hoffnung auf einen Platz in der Innenverteidigung gemacht. Foto: witters

Aaron Hunt (M.) und der HSV haben nach zerfahrenem Start zunehmend die Kontrolle über die Partie bekommen. Allein die Präzision im Abschluss fehlte. Foto: witters

HSV-Flügelstürmer Bakery Jatta hat Fürths Linksverteidiger Maximilian Sauer immer wieder vor große Probleme gestellt. Foto: witters

Jeremy Dudziak versuchte, das Offensivspiel der Hamburger anzukurbeln. Im Verlauf der Partie kam der Ex-St.-Paulianer immer besser zur Geltung. Foto: witters

Martin Harnik (l.) vergab in der ersten Hälfte gleich zwei Großchancen gegen Ex-HSV-Prof Mergim Mavraj. Foto: dpa



Tim Leibold (v.) und der HSV lieferten sich mit Greuther Fürth einen Abnutzungskampf. Der Linksverteidiger konnte sich aber immer wieder in die Offensive einschalten. Foto: witters

Martin Harnik (M.) freut sich über den Treffer zum 1:0 von Jeremy Dudziak, der nach seinem Flugkopfball dem Ball hinterherschaut. Foto: witters

Die HSV-Profis bejubeln gemeinsam den Treffer zum 1:0 von Jeremy Dudziak in der 49. Minute. Foto: witters



Hecking mahnt vor schweren Wochen

Der HSV steht vor kraftraubenden Wochen nach der Pause. Erst gegen den Liga-Dritten Arminia Bielefeld, dann im Doppelpack gegen den Zweiten Stuttgart in Meisterschaft und Pokal binnen vier Tagen.

"Wir sind in der Liga super aus den Startlöchern gekommen. Aber jetzt kommen die richtigen Prüfungen auf Herz und Nieren“, sagte Hecking angesichts des anstehenden Programms.

Kittel wehrt HSV-Lob aus Fürth ab

Zuversicht können Hecking und seine Spieler aber auch aus dem Lob eines Kontrahenten schöpfen. "Der HSV hat uns ernst genommen, war gut vorbereitet und sehr diszipliniert“, urteilte Fürths Trainer Stefan Leitl: "Man merkte, dass er das Spiel unbedingt gewinnen wollte. Wenn Hamburg so spielt, wie sie heute gegen uns gespielt haben, wird es nur wenige Mannschaften geben, die ihnen Paroli bieten." HSV-Mittelfeldspieler Kittel wehrte allerdings bescheiden ab: "Das ist nur eine Momentaufnahme."

Stuttgart hadert und muss Didavi ersetzen

Dennoch spricht das im Fußballjargon gerne überstrapazierte Momentum gerade im Vergleich mit Hauptkonkurrent Stuttgart eindeutig für den HSV.

Die Schwaben müssen sich in der Länderspielpause nun mit der herben 1:2-Heimniederlage gegen Schlusslicht Wehen-Wiesbaden auseinandersetzen. Seine Mannschaft habe in der ersten Halbzeit "keine gute Einstellung“ gehabt, bemängelte VfB-Trainer Tim Walter, es sei "einfach zu lasch" gewesen.

Eine Mentalitätsdebatte wie beim schwächelnden Vizemeister Borussia Dortmund würgte Sportdirektor Sven Mislintat aber sofort ab: "Grundsätzlich ist der Mannschaft nicht die Mentalität abzusprechen“, sagte der Ex-Dortmunder, "daran wird es nicht gelegen haben."

Was den Absteiger aber zusätzlich beschäftigen dürfte: Spielmacher Daniel Didavi wird mit einem Muskelbündelriss in der Wade sechs bis acht Wochen und damit auch in den beiden Duellen mit dem HSV fehlen.