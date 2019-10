Hamburg. Die Aussicht ist verlockend. Mit einem Sieg gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth könnte der HSV am neunten Spieltag wieder an die Tabellenspitze klettern. Am Freitag hatte der bisherige Spitzenreiter VfB Stuttgart überraschend vor eigenem Publikum mit 1:2 gegen Kellerkind Wehen Wiesbaden verloren. Ungeachtet der besonderen Konstellation, will das Team von Dieter Hecking vor allem die bisher starke Heimserie ausbauen. In den vier Partien im Volksparkstadion gab es zehn Punkte. Lediglich Darmstadt 98 konnte am ersten Spieltag Punkte aus Hamburg entführen.

Die Partie des HSV gegen Fürth im Liveticker

Bei der Aufstellung sorgte Trainer Hecking für einige Überraschungen. Nachdem Torhüter Daniel Heuer Fernandes am Freitag das Abschlusstraining ohne Probleme absolvieren konnte, stand der 26-Jährige gegen Fürth in der Startelf. Für den verletzten Gideon Jung (Zerrung im Oberschenkel) rutschte nicht Kyriakos Papdopoulos sondern Timo Letschert in die Innenverteidigung. Der lange verletzte Niederländer hatte erst in der vergangenen Woche sein Debüt beim 2:2 sein HSV-Debüt gefeiert. "Timo hat in der Serie A gespielt, in Utrecht letzte Saison eine starke Saison gehabt. Er ist ein ein spielstarker Innenverteidiger, der sehr cool wirkt", sagte HSV-Sportdirektor Michael Mutzel.

Auf dem linken offensiven Flügel bekommt der zuletzt etwas formschwache Bakery Jatta erneut eine Chance. Für den Gambier musste Sonny Kittel, gemeinsam mit Stürmer Lukas Hinterseer Topscorer der Hamburger, auf die Bank.