Hamburg. Dieter Hecking überraschte am Donnerstag gleich mit zwei Personalien. „Bei Heuer Fernandes sieht es gut aus", sagte der HSV-Trainer zu Beginn der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Sonnabend gegen Greuther Fürth (13 Uhr/Sky und im Abendblatt-Liveticker). "Er wird heute individuell trainieren. Die medizinische Abteilung hat mir gesagt, dass er spielen kann.“

Die Oberschenkelprobleme (Hecking: "Er hat eine leichte Zerrung") von Torhüter Daniel Heuer Fernandes scheinen also nicht so schlimm zu sein wie befürchtet. Nachdem der Portugiese die Einheit am Dienstag abgebrochen hatte und am Mittwoch auf dem Platz fehlte, sah es zunächst nicht gut aus um seinen Einsatz.

Dieter Hecking (M.) geht davon aus, dass Torhüter Heuer Fernandes (r.) gegen Fürth spielen kann. Auch bei Jung (Hintergrund) bestehe noch Hoffnung.

Foto: Witters

Nun gibt Hecking aber grünes Licht bei seinem Stammtorwart. „Er hat gestern beschwerdefrei im Kraftraum gearbeitet. Im Moment spricht nichts dagegen, dass er morgen mit der Mannschaft trainiert und dann wird er spielen.“

Hecking hofft noch bei verletztem Jung

Ein ähnliches Belastungsmuster erhofft sich der HSV-Coach auch bei Abwehrspieler Gideon Jung, bei dem es Anfang der Woche noch hieß, er werde wegen einer Oberschenkelzerrung gegen Fürth ausfallen. Nun aber überraschte Hecking mit seiner Einschätzung: „Es gibt Chancen, dass er spielen kann."

Getreu nach dem guardiolaschen Motto "Gideon – und sonst nichts" ergänzte der erfahrene Coach: „Über einen möglichen Ersatz mache ich mir erst Gedanken, wenn ich weiß, dass er nicht spielen kann.“

Fällt Jung aus, wäre David bereit

Auch ohne konkrete Worte ist natürlich klar, wer für den Fall der Fälle spielen könnte. Am Mittwoch hatte Hecking Youngster Jonas David konstant im Training an der Seite des gesetzten Innenverteidigers Rick van Drongelen getestet. „Jonas hat sich in den vergangenen Wochen stetig weiterentwickelt. Er ist eine von drei Alternativen", sagte der 55-Jährige, der im nächsten Atemzug wenig überraschend Kyriakos Papadopoulos und Timo Letschert als weitere Optionen nannte.

Jonas David (r.) setzt sich gegen Kapitän Aaron Hunt. Steht der 19-Jährige nun vor seinem Startelfdebüt bei den Profis?

Foto: Witters

Doch Eigengewächs David scheint den Abwehrrecken aus Griechenland beziehungsweise der Niederlage momentan den Rang abgelaufen zu haben. "Wenn Jonas spielt, dann weil wir davon überzeugt sind, dass er gut spielt. Und dafür hat er in den zurückliegenden Wochen viel Eigenwerbung betrieben", fuhr Hecking vielsagend fort.