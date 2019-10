Die HSV-News am Mittwoch, den 2. Oktober 2019:

HSV-Talent Vagnoman vom DFB befördert

Harnik wollte schon immer zum HSV

Trochowski darf gegen Italien ran

HSV-Fans necken Heung-Min Son

Zwei besondere HSV-Geburtstagskinder

DFB befördert HSV-Talent Vagnoman

Josha Vagnomans steiler Aufstieg hält an. Nach drei Startelfeinsätzen in Folge für den HSV in der Zweiten Liga geht es für den jungen Außenverteidiger auch international voran.

Bei Anruf Tor: Beim 4:0-Sieg des HSV gegen Aue erzielte Josha Vagnoman am vorletzten Spieltag sein erstes Tor als Fußballprofi.

Foto: Witters

Am Mittwoch wurde der 18-Jährige von DFB-Trainer Stefan Kuntz in den Kader der deutschen U21 für die beiden Länderspiele am 10. Oktober gegen Spanien (ab 19.45 Uhr) und am 15. Oktober gegen Bosnien-Herzegowina (ab 18 Uhr/jeweils ProSieben Maxx) berufen.

Vagnoman, in der vergangenen Länderspielpause noch für die U-20-Nationalmannschaft aktiv, ist der einzige Neue im 23-köpfigen Aufgebot der U21. Er rückt für Gladbachs Jordan Beyer nach, der wiederum Spielpraxis bei der U20 erhalten soll.

"Josha Vagnoman hat sich die Nominierung durch die zuletzt gezeigten Leistungen beim HSV verdient", sagte Kuntz. "Diesen fließenden Übergang zwischen der U-20- und U-21-Nationalmannschaft wollen wir in den nächsten Länderspielphasen häufiger handhaben."

Für Vagnoman bedeutet dies: Am Montag muss er nach Frankfurt am Main, von wo der DFB-Tross am Mittwoch in Richtung Spanien abhebt. Das Spiel gegen den Gegner aus dem letzten EM-Finale ist ein Test, wohingegen es gegen Bosnien um die EM-Qualifikation geht.

Josha Vagnoman, hier beim Länderspiel der U20 gegen die Niederlande, war erst im September vom DFB als zweitbester Spieler seines Jahrgangs mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet worden.

Foto: Imago/VI Images

HSV wollte Harnik schon 2016

Sein Wechsel hatte in der Fanszene durchaus für Kontroversen gesorgt, seit seinem ersten Treffer für den HSV hat sich die Diskussion um Martin Harnik wieder etwas gelegt.

Jetzt hat der langjährige Stürmer von Werder Bremen überraschend erklärt, eigentlich schon immer für den HSV gespielt haben zu wollen.

"Ich muss gestehen, dass ich auch zu jeder schwierigen Zeit nach Hamburg gewechselt wäre", sagte Harnik der Bild-Zeitung. "Wenn der HSV angefragt hat, war ich immer Feuer und Flamme."

Angekommen: Martin Harnik (M.) am Dienstag im Kreise seiner HSV-Kollegen.

Foto: Witters

Und tatsächlich soll sich nach Harniks Worten zumindest Bruno Labbadia in dessen zweiter HSV-Amtszeit sehr um die Dienste des gebürtigen Hamburgers bemüht haben.

"Bei Labbadia habe ich gedacht, das wäre eine Konstellation, die gut funktionieren könnte", erinnerte sich Harnik an die Gespräche mit dem HSV vor drei Jahren. Stattdessen ging Harnik im Sommer 2016 aber dann doch ablösefrei von Stuttgart nach Hannover.

Nun gibt es für den 32-Jährigen das vorläufige persönliche Happy End also mit Verzögerung. "In seiner Heimatstadt zu spielen, ist perfekt", sagte Harnik, der auch nach seiner Karriere in Hamburg bleiben möchte.

Breit aufgestellt für die Zeit nach dem Profi-Fußball hat sich der Österreicher jedenfalls. Bald soll in Kiel die sechste Filiale seines Party-Ausstatters eröffnen.

Und mit dem ehemaligen St. Paulianer Daniel Ginczek könnte Harnik auch das Konzept des gemeinsamen Fleischladens "The Meat Club" von Stuttgart nach Hamburg importieren.

HSV-Fans necken Heung-Min Son

Apropos Wechsel: Vor dem Spiel gegen Bayern München hat Heung-Min Son (Tottenham Hotspur) in einem Interview offenbart, den HSV 2013 eigentlich gar nicht verlassen haben zu wollen.

Au weia: Heung-Min Son hatte Tottenham gegen die Bayern zwar mit 1:0 in Führung gebracht, musste am Ende aber ein historisches Debakel hinnehmen.

Foto: Imago/PA Images

Er tat es schließlich doch, inzwischen ist der Südkoreaner über die Zwischenstation Bayer Leverkusen ("Leverkusen hat damals in der Champions League gespielt") auf der Insel gelandet.

Dort erlebte er nun mit dem 2:7 in der Königsklasse gegen den deutschen Rekordmeister ein Debakel, das auch so manchen HSV-Fan triggerte.

"Ganz ehrlich Sonny, da kannste auch gleich zurückkommen. 7-2 gegen Bayern können wir auch", twitterte etwa "@chantal_1887" angesichts der vergangenen HSV-Klatschen in München mit dem 2:9 im März 2013.

Und 6 Stunden später fühlt es sich nach dem Ergebnis so an, als hätte er es nie getan :)) #TOTFCB pic.twitter.com/c1JkrFeD5F — chantal (@chantal_1887) October 1, 2019

Ex-HSVer Trochowski kickt gegen Italien

Bei der WM 2010 holte der damalige HSV-Profi Pitor Trochowski (l., mit Arne Friedrich) mit der deutschen Nationalmannschaft die Bronzemedaille.

Foto: Witters

Am 7. Oktober (ab 17.30 Uhr live auf Sport1) wird es in Fürth nostalgisch. Dann treten im Ronhof, Heimstätte des kommenden HSV-Gegners, die DFB-Allstars gegen ein Team aus italienischen Größen ("Azzurri Legends") an.

Neben den deutschen Weltmeistern Thomas Berthold, Guido Buchwald und Jürgen Klinsmann ist mit Piotr Trochowski (35 Länderspiele für Deutschland) auch ein alter HSV-Internationaler dabei.

Erneutes Gedenken an Hermann Rieger

Jetzt ist er selbst an der Reihe: Özcan Arkoc (l.) vor drei Jahren bei Uwe Seelers 80. Geburtstag.

Foto: Witters

Zwei HSV-Geburtstagskinder gibt es heute. Während der ehemalige Torhüter Özcan Arkoc (180 Bundesligaspiele für den HSV zwischen 1967 und 1975) runde 80 Jahre alt wird, ist der zweite Geburtstag ungleich trauriger.

Denn Hermann Rieger wäre an diesem Mittwoch 78 Jahre alt geworden. Dem 2014 verstorbenen Kultmasseur gratulierten sowohl der HSV als auch die Supporters dennoch posthum.