Die HSV-News am Montag, den 23. September 2019:

Van Drongelen über Hecking

Bremser leitet Training

Abwehrkante war früher übermotiviert

Van Drongelen bekennt sich zum HSV

Anekdote über Papadopoulos-Scharmützel

Van der Vaart spricht offen über Sohn Damian

Van der Vaart räumt mit Díaz-Legende auf

Ex-HSV-Co-Trainer El Maestro rastet aus

Van Drongelen: "Muss nicht jede Woche sein"

Auch im NDR-"Sportclub" war Dieter Hecking eines der Themen. Kein Wunder, schließlich war der HSV-Trainer eigentlich fest als Studiogast eingeplant. Aufgrund seiner familiären Angelegenheit fehlte der 55-Jährige bei der Aufzeichnung am Sonntagabend, für ihn sprang Rick van Drongelen ein.

"Wir haben auch für den Trainer gespielt", bekannte der Vize-Kapitän im Gespräch mit Moderator Martin Roschitz. Persönliche Schicksale wie dieses oder auch die Verletzung von Jan Gyamerah oder die Debatte um Bakery Jatta gäben der Mannschaft zwar stets eine zusätzliche Motivation, sagte van Drongelen. "Aber so etwas muss nicht jede Woche sein."

Speziell zum Fall Jatta sagte der Niederländer: "Es war für die ganze Mannschaft sehr emotional. Es war zwar etwas Negatives, aber wir haben etwas Positives daraus gemacht." Gleichwohl sei die Angelegenheit für Jatta selbst sehr belastend gewesen.

Auch heute ist Trainer Dieter Hecking noch aus familiären Gründen in der Heimat. Co-Trainer Dirk Bremser leitet die Einheit am Tag nach dem 4:0-Sieg gegen Aue pic.twitter.com/U6hpsZlfLB — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) September 23, 2019

Van Drongelen war früher übermotiviert

Über seine eigene Motivation sagte van Drongelen: "Früher war ich oft übermotiviert." Sein Vater habe ihn als Trainer in der Jugend oft für ein paar Minuten rausgenommen, um neue Kraft zu tanken. "Dann konnte ich wieder normal atmen und wieder reingehen." Inzwischen habe er gelernt, seine Energie kontrollieren.

Rick van Dromgelen (2.v.l.) hatte gegen Aue gehörigen Offensivdrang.

Foto: Witters

Van Drongelen will lange beim HSV bleiben

Und wie lange bleibt "Mentalitätsspieler" van Drongelen dem HSV noch erhalten? Die lange Hinführung zur Frage, ob er sich vorstellen könne, länger in Hamburg zu bleiben, beendete der 20-Jährige mit der knappsten aller möglichen Antworten: "Ja!"

Schließlich habe der HSV ihm die Chance gegeben, im Alter von 18 Jahren bereits in der Ersten Bundesliga spielen zu können. "Ich bin jedes Mal stolz, für den HSV zu spielen. Ich bin jung und kann hier noch viel lernen", sagte van Drongelen, dessen aktueller Vertrag noch bis 2022 läuft.

Anekdote über Scharmützel mit Papadopoulos

Möglicherweise trägt ja auch die lustige Atmosphäre innerhalb der Mannschaft zum Verbleib des Innenverteidigers bei. Speziell Kyriakos Papadopoulos sei ein großer Spaßvogel, berichtete van Drongelen.

Dabei sei die erste Begegnung mit dem Griechen keinesfalls spaßig gewesen. Beim Testspiel des HSV gegen Sparta Rotterdam (1:1) im Juli 2017 sei er mit Papadopoulos verbal aneinandergeraten, erzählte van Drongelen, der damals noch auf der anderen Seite spielte.

Rick van Drongelen und Kyriakos Papadopoulos im Juli 2017 beim letzten Duell als Gegenspieler.

Foto: Witters

"Er hat was zu mir gesagt, ich hab was zu ihm gesagt. Die genauen Wörter werde ich hier nicht sagen." In der Halbzeitpause habe er sich eigentlich bei Papadopoulos entschuldigen wollen. "Aber er wollte nichts mehr von mir hören", erinnerte sich van Drongelen, der Rotterdam damals nach einem Patzer von HSV-Torhüter Julian Pollersbeck in Führung gebracht hatte.

Eine Woche später unterschrieb van Drongelen schließlich beim HSV – und hatte durchaus Respekt vor dem Wiedersehen mit Papadopoulos ("Ich hatte Angst vor der Kabine"). Am Tag vor seinem Job-Antritt habe er dann aber eine Nachricht von seinem neuen Kollegen erhalten. "Da dachte ich mir 'okay, ich kann entspannt zum Training kommen'."

Van Drongelen (fast) auf dem Kicker-Thron

Für die Kollegen vom Kicker ist Rick van Drongelen mit einer 1,5 übrigens "Spieler des Spiels". Zum "Spieler des Tages" in der Zweiten Liga reichte das aber nicht ganz – in dieser Kategorie musste sich die Abwehrkante Bielefelds Marcel Hartel (1,5) geschlagen geben.

Vagnoman à la Robben: Der HSV in der Einzelkritik

Van der Vaart über seinen Sohn Damian

Fliegender Holländer-Wechsel: Auch Rafael van der Vaart hat gesprochen – und zwar mit dem Kicker. Dabei redete der langjährige HSV-Profi unter anderem äußerst offen über seinen Umgang mit seinen Kindern Damian und Jesslynn.

"Wenn ich früher mit meinem Sohn Damian in Hamburg über den Dom gegangen bin, habe ich mir immer eine Cappy ins Gesicht gezogen, heute gehe ich ganz entspannt mit ihm in Hamburg ins Jumphouse oder ins Schwimmparadies, in Dänemark mit meiner Tochter bin ich sowieso ein ganz normaler Papa. Da dreht sich keiner nach mir um. Da bin ich höchstens noch 'der Mann von'", erzählte van der Vaart.

Beim EM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen die Niederlande waren Papa und Sohn van der Vaart Anfang September gemeinsam im Volksparkstadion.

Foto: Imago/Pro Shots

Auf die Frage, ob er ein ruhiger Vater sei, wenn er Damian bei der D-Jugend des SC Victoria am Spielfeldrand zuschaue, antwortete van der Vaart: "Ja, ich kann sagen, dass ich sogar ein ganz, ganz ruhiger Vater bin. Ich fiebere mit, aber Mamas und Papas müssen den Mund halten, das ist Trainersache. Ich habe bisher vielleicht zweimal etwas reingerufen."

Van der Vaart über Díaz: "Ich schwöre..."

Apropos Reinquatschen: Auch mit der "Tomorrow, my Friend"-Legende räumte van der Vaart ein Stück weit auf. "Sollte er diesen Satz jemals zu mir gesagt haben, muss ich ihn bei dieser Geräuschkulisse einfach überhört haben", sagte der 36-Jährige über die Szene aus dem Relegationsrückspiel im Juni 2015 beim KSC, als Marcelo Díaz ihm den Freistoß wegnahm und zum rettenden 1:1 ins Netz setzte.

Beim Spiel im Wildparkstadion waren sich Rafael van der Vaart (l.) und Marcelo Díaz nicht immer einig.

Foto: Imago/MIS

Eigentlich habe er sich geschworen, in seinem letzten Spiel für den HSV noch einmal einen großen eigenen Moment zu erleben, berichtete van der Vaart, Deshalb habe er auch unbedingt jenen Freistoß schießen wollen. Doch Díaz habe ihn einfach ignoriert. "Ich schwöre: Wenn er ihn damals nicht reingemacht hätte, würde ich heute noch hinter ihm herlaufen", sagte van der Vaart: "Und ich hätte ihn niemals zu meinem Abschiedsspiel eingeladen."

So sehen sich van der Vaart und Díaz am 13. Oktober nun doch noch einmal wieder – dann steigt im Volksparkstadion das Duell von van der Vaarts HSV-Stars gegen ein Allstar-Team aus Weggefährten des Niederländers. Den Kick bezeichnete van der Vaart auch im Kicker-Interview einmal mehr als Wiedergutmachung für den Ärger um seine Wechsel-Posse mit dem FC Valencia im Sommer 2007.

Früherer HSV-Co-Trainer El Maestro rastet aus

Nestor El Maestro beim Spiel gegen Mattersburg.

Foto: Imago/GEPA Pictures

Tritt gegen den Zaun, Wegdreschen des Balls und ein Ausraster im Kabinentrakt: Trainer Nestor El Maestro vom österreichischen Bundesligisten Sturm Graz ließ seinen Emotionen nach dem 3:3 beim SV Mattersburg freien Lauf, zeigte ein wenig vorbildliches Verhalten. Die TV-Bilder hielten fest, wie sich der Fußballlehrer nach der Punkteteilung echauffierte, auf den Schiedsrichter zustürmte und diesem den Ball aus der Hand riss.

Ex-HSV-Co-Trainer Nestor El Maestro rastet aus

In der Nachspielzeit hatten die Grazer noch den Ausgleich per Strafstoß hinnehmen müssen. „Ich möchte mich für meine Überreaktion entschuldigen. Es tut mir leid. In den letzten vier Spielen gab es Entscheidungen gegen uns, es sind nicht alle falsch, aber diskutabel. Es macht wenig Spaß“, sagte El Maestro (36) später.

Im Fernsehinterview wirkte der Serbe, 2014 Co-Trainer des HSV unter Thorsten Fink, tief enttäuscht und frustriert. „Ich bin gerne hier in Österreich, bin gefühlt Österreicher. Aber das ist jetzt nicht so ein Jahrhundertjob für mich. Unfassbar, dass ich hier gelandet bin“, sagte er bei Sky Sport Austria. „Wenn Sie unsere Niederlagen analysieren, wie viele waren da ganz sauber?“, fragte der Coach.