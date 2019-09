Trainer Dieter Hecking spricht im Interview über den Höhenflug des HSV, seine turbulenten ersten Wochen und den Fall Bakery Jatta sowie, natürlich, sein erstes Stadtderby gegen den FC St. Pauli.

Frage: Dieter Hecking, mit Verlaub: Sie sehen frisch aus. Gar keine Nachwehen von Ihrer Geburtstagsparty? Oder haben Sie es kurz vor dem Stadtderby gegen den FC St. Pauli ruhig angehen lassen?

Dieter Hecking: Unter der Woche feiert man nicht so ausgiebig, wie man es vielleicht am Wochenende gemacht hätte. Es war eine ganz ruhige Feier im Kreise der Familie mit einem kurzen Anstoßen.

Kein Gedanke ans Derby?

Hecking: In einer Stadt wie Hamburg ist das Derby natürlich DAS Thema, deshalb kann man sich dem nicht entziehen.

Sie haben anlässlich Ihres Ehrentages sicherlich auch mal in den Rückspiegel geschaut. Der neue Job, der starke Saisonstart, der Fall Bakery Jatta - hat Sie die Intensität der turbulenten ersten Wochen in Hamburg überrascht?

Hecking: Ja, es war schon sehr intensiv. Das war für mich wie für viele Neuland bei diesem Club, der nach wie vor eine ungeheure Strahlkraft und eine große Wucht hat. Das habe ich so bei meinen vorherigen Arbeitgebern noch nicht erlebt. Aber wir haben diese Zeit auch sehr genossen und genutzt. Und der Fall Bakery Jatta war von der Emotionalität her natürlich etwas Besonderes.

Jatta hat nun in einem öffentlichen Statement noch einmal von einer “Hexenjagd' gegen ihn gesprochen. Wie beurteilen Sie den Schritt Jattas, mit diesen emotionalen Worten an die Öffentlichkeit zu gehen?

Hecking: Er hat in den vergangenen Wochen eine wahre Achterbahnfahrt durchgemacht. Er hat sich bedankt bei seinen Mitspielern und beim Verein. Dass er dann noch mal von Hexenjagd gesprochen hat, kann ich menschlich verstehen, es war aber vielleicht nicht ganz angebracht. Man muss aber auch vor Baka den Hut ziehen, wie er das vier Wochen über sich hat ergehen lassen. Das hat er sensationell gemacht.

Der HSV stand bei diesem Thema auffallend eng beisammen. Wie haben Sie die Geschehnisse der vergangenen Wochen erlebt? Was nehmen Sie für sich persönlich mit?

Hecking: Dieser Zusammenhalt kann Berge versetzen. Ich bin natürlich auch froh, dass es im Nachhinein genauso gekommen ist, wie wir es vermutet haben. Selbst wenn Bakery Jatta irgendwas gemacht hätte, was nicht dem Gesetz entspricht in Deutschland, wären wir als HSV zu diesem Mensch gestanden.

"Stillstand ist Rückschritt": Trainer Dieter Hecking sieht beim HSV noch immer Luft nach oben.

Foto: Imago/Oliver Ruhnke

Zurück zum Sport. Sie haben mit Alemannia Aachen im Europacup gespielt, gewannen mit dem VfL Wolfsburg den DFB-Pokal und führten den Club in die Champions League, zuletzt arbeiteten Sie erfolgreich bei Borussia Mönchengladbach. Hat Sie denn keiner im Bekanntenkreis vor dem HSV gewarnt?

Hecking: Viele haben gefragt: “Warum tust Du Dir das an? Wieso jetzt den HSV? Die liegen doch am Boden.' Hinzu kamen die vielen negativen Meldungen nach dem verpassten Aufstieg. Aber das ist nie mein Ansatz gewesen. Ich schaue immer: Wo sehe ich eine große Herausforderung? Wo kann ich mit meiner Art etwas bewegen? Und da gab es viele Ansatzpunkte für mich zu sagen: Das könnte richtig gut werden. Wir müssen aber immer auf der Hut sein und weiter an uns arbeiten. Bislang bereue ich keinen Tag, den ich hier in Hamburg bin. Es macht riesigen Spaß. Der sportliche Erfolg macht es natürlich einfacher.

13 von 15 möglichen Punkten, mehr Tore, mehr gewonnene Zweikämpfe, eine größere Laufleistung, Tabellenführer - die Zahlen sprechen für sich. Wo ist Luft nach oben?

Hecking: Stillstand ist Rückschritt. Du darfst nie Ruhe geben. Wir müssen uns ständig weiterentwickeln, auch im spieltaktischen Bereich. Die Mannschaft ist aber sehr wissbegierig und hört sehr gut zu. Auch in der Transferperiode haben wir sehr gut gearbeitet. Das ist ein Mix, der mich sehr positiv stimmt. Es gibt im Moment wenig, das ich kritisieren kann. Aber wir dürfen jetzt in keinster Weise nachlassen.

Nun steht das Duell beim FC St. Pauli an. Für die Fans sind es die wichtigsten Spiele der Saison. Mit welchen Gefühlen gehen Sie in Ihr erstes Stadtderby?

Hecking: Es herrscht eine riesige Vorfreude bei mir. Das sind Spiele, für die du auch als Trainer arbeitest. Die Stimmung wird überragend sein. Ich kenne die Rivalität dieser beiden Vereine, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Und trotzdem gibt es bei den Verantwortlichen mehr miteinander als gegeneinander. Das hat man zuletzt in der Causa Jatta gesehen. Wenn es jetzt noch fair bleibt auf dem Platz und auf den Rängen, wäre es überragend. Das wäre dann auch Werbung für die Stadt und für die Vereine. Das ist mein persönlicher Wunsch.

Die Bilder vom letzten Duell, das wegen diverser Pyro-Technik mehrfach kurz vor dem Abbruch stand, werden seit Tagen rauf und runter gespielt. Die Polizei wird das Spiel am Montag mit einem Großaufgebot begleiten, Uwe Seeler sprach von einem “Pyro-Scheiß'. Wie sehen Sie das?

Hecking: Es ist in deutschen Stadien nicht erlaubt. Es ist gefährlich, deswegen bin ich auch strikt dagegen. Trotzdem bin ich nicht naiv. Dass am Montag keine Pyro im Stadion sein wird, kann ich mir nicht vorstellen. Es wird bestimmt dazu kommen. Aber was keiner sehen will, sind permanente Spielunterbrechungen wegen Pyro. Das ist nicht das, was der Fußball-Fan sehen will.

Gibt es von Ihnen einen Appell?

Hecking: Ich als Cheftrainer wünsche mir einfach sportliche Rivalität auch auf den Rängen. Es wäre überragend, wenn es ohne Pyro ausgehen würde. Aber mein Realismus sagt mir, dass wir sicherlich das eine oder andere Bengalo sehen werden.

Zuletzt gewann der HSV 4:0 bei St. Pauli und feierte eine wilde Derby-Party, anschließend wurde der Aufstieg verspielt. Welchen Stellenwert hat die Partie rein sportlich für Sie und Ihr Team?

Hecking: Wir wollen die drei Punkte mitnehmen, um unseren guten Saisonstart auszubauen und vielleicht schon eine kleine Lücke zu reißen zu den Mannschaften, die hinter uns stehen. Das ist unsere Aufgabe für das Derby und unsere Herausforderung. Der Derbysieger kann ein halbes Jahr lang beruhigt durch die Stadt laufen, der Verlierer bekommt die Schadenfreude zu spüren. Da können bei aller Rivalität aber auch beide Vereine gut mit umgehen.

Würden Sie Geld wetten auf einen HSV-Aufstieg?

Hecking: Ich wette generell nicht. Wir sind zu früh in der Saison. Das sage ich jedem, der mir oder den Spielern auf die Schulter klopft. Wir spüren eine gewisse Euphorie, und das ist schön. Das war ja zum Ende der letzten Saison nicht so. Das haben wir ein bisschen gedreht. Aber Zufriedenheit und Selbstzufriedenheit sind die ersten Gegner, die wir erstmal ausschalten müssen. Wenn wir das hinbekommen und dazu lange gierig sind, könnten wir am Ende etwas zu feiern haben.

Können Sie sich eine lange Tätigkeit in Hamburg vorstellen?

Hecking: Ich bin keiner, der von Verein zu Verein springt. Ich glaube schon, dass es über einen längeren Zeitraum gehen kann. Aber das Momentum zählt auch für einen Trainer. Und im Moment macht es richtig viel Spaß, hier in Hamburg zu sein.