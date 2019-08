Hamburg. Auch der 1:0-Sieg des HSV gegen den VfL Bochum am vergangenen Freitag hat ein juristisches Nachspiel. Der VfL hat fristgemäß Einspruch gegen die Wertung des Zweitligaspiels eingelegt. Das gab der Club am Montagmorgen bekannt. "Der Einspruch erfolgt im Hinblick auf die nach wie vor ungeklärte Situation um die Spielberechtigung des HSV-Spielers Bakery Jatta, wie sie sich aus den Medienberichten darstellt", hieß es in der Mitteilung.

An der Identität von HSV-Profi Jatta waren zuletzt Zweifel aufgekommen. Aus dem gleichen Grund hatte bereits der 1. FC Nürnberg die 0:4-Heimniederlage gegen den HSV vor zwei Wochen angefochten.

"Sportlich haben wir gegen den HSV verloren, und als Trainer möchte man natürlich nicht drei Punkte am grünen Tisch zugesprochen bekommen, sondern die drei Punkte auf dem Rasen erarbeiten", sagte VfL-Trainer Robin Dutt am Montag dem Abendblatt. "Juristisch kann ich die Sachlage allerdings nicht bewerten.“

Bochum hatte sich bereits vorab informiert

Noch am Sonntagabend war weder die sportliche Führung des HSV noch die des VfL informiert. Die Bochumer hatten sich bereits vor dem Spiel über die Rechtslage informiert, einen Einspruch aber offen gelassen. Darmstadt 98 (1:1) und Pokalgegner Chemnitzer FC (7:8 n.E.) hatten auf einen Protest verzichtet.

Der HSV hatte sich seinerseits vom Deutschen Fußball-Bund und der Deutschen Fußball-Liga Jattas Spielberechtigung bestätigen lassen. Die könnte allerdings hinfällig sein, sollte sich herausstellen, dass der Gambier 2015 mit gefälschten Personalien nach Deutschland eingereist ist. Der DFB-Kontrollausschuss hat Ermittlungen aufgenommen und Jatta vergangene Woche angehört.

Ein "Sport-Bild"-Bericht hatte den Verdacht aufgeworfen, dass Jatta in Wahrheit Bakary Daffeh heißt und zweieinhalb Jahre älter ist, als in den Papieren angegeben. Deren Echtheit wird derzeit auch vom zuständigen Bezirksamt Hamburg-Mitte geprüft.